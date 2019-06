Streitobjekt «Wiesli»: Weiterhin keine Einigung im St.Galler Museumsquartier Im Streit um das «Wiesli» kommt das St.Galler Museumsquartier nicht zur Ruhe. Die Pensionskasse plant auf der derzeit leeren Parzelle eine Überbauung – die Quartierbewohner sträuben sich jedoch gegen diese Pläne. Während rund 18 Monaten haben beide Parteien deshalb nun Gespräche geführt, um eine mögliche Lösung im Wiesli-Streit zu finden. Ohne Erfolg. Alexandra Pavlovic

Auf der Wiese im St.Galler Museumsquartier plant die St.Galler Pensionskasse den Bau von Wohnungen. Die Bewohner wehren sich jedoch gegen das Projekt. (Bild: Michel Canonica/Benjamin Manser)

Kein Happy-End im Streit um die unbebauten Parzellen an der Hadwigstrasse in St.Gallen. «Aufgrund unterschiedlicher finanzieller und politischer Einschätzungen zwischen den Beteiligten wurden die Kaufverhandlungen zwischen der IG Museumsquartier und der St.Galler Pensionskasse beendet», heisst es in einer Mitteilung beider Parteien.

Dennoch werde von beiden festgehalten, dass die Gespräche «stets ernsthaft und mit gegenseitigem Respekt» geführt worden sind. Die St.Galler Pensionskasse werde ihr Vorhaben nun wie ursprünglich kommuniziert fortsetzen. Die IG Museumsquartier ist weiterhin bestrebt, Lösungen für einen Erhalt des Wiesli zu suchen.

200 Personen unterzeichneten Brief an Stadtrat

Zur Vorgeschichte: Im Rahmen einer Vorstudie hat die St.Galler Pensionskasse im November 2017 bei der Direktion Planung und Bau abgeklärt, in welchem Umfang die Parzellen heute überbaut werden könnte. Der Sachverständigenrat der Stadt St.Gallen stand dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber. Ein konkretes Baugesuch lag der Stadt bisher jedoch nicht vor.

2017 informierte die Pensionskasse schliesslich den Quartierverein IG Museumsquartier über ihre Bauabsichten. Als erste Reaktion darauf fanden zwischen beiden Parteien Gespräche mit Blick auf eine einvernehmliche Lösung statt. «Da damals keine Lösung gefunden werden konnte, gelangten die Anwohnerinnen und Anwohner mit einem Brief an den Stadtrat», heisst es weiter im Communiqué. Unterzeichnet hatten diesen über 200 Personen. Im Schreiben pochten die Unterzeichnenden darauf, dass Wege gefunden werden sollten, um den Begegnungsraum zu erhalten.

Fünf mögliche Optionen geprüft

Im September 2017 lancierten Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier daraufhin eine überparteiliche Einfache Anfrage betreffend der Überbauung des Wiesli im Museumsquartier. «Im Antwortschreiben vom Dezember 2017 beurteilte der Stadtrat eine Auszonung, einen Landabtausch oder einen Kauf im vorliegenden Fall als unverhältnismässig.» Gleichzeitig begrüsste er den Wunsch eines gemeinsamen Dialogs zwischen den Quartiervertretenden, der Bauherrschaft und dem Baudepartement des Kantons St.Gallen unter Vermittlung der Direktion Planung und Bau.

Die Gespräche wurden zwischen 2018 und 2019 geführt. Im Verlaufe dieser wurden verschiedene Optionen geprüft, um diesem Anliegen zu entsprechen. Folgende Varianten wurden studiert:

A) Landabtausch zwischen dem Baufeld «Wiesli» und dem Baufeld auf der Rückseite der Kantonsbibliothek Vadiana

B) Anstelle der geplanten Überbauung des östlichen Baufelds bei vergleichbarer Ausnützung das westliche Baufeld im Bereich des Wieslis (heutiger Fussballplatz) zu überbauen

C) Abgabe des Grundstücks im Baurecht

D) Städtisches Darlehen zum Kauf des Grundstücks durch die Quartierbewohnenden, respektive einer noch zu gründenden Trägerschaft

Doch keine der vier Varianten erwies sich als zielführend. Wie die beiden Parteien weiter in der Mitteilung schreiben, wurde aufgrund der klaren Willensbekundung der Quartiervereinsmitglieder, das Grundstück zu erwerben, eine weitere fünfte Option geprüft: Der Kauf des Grundstücks durch die Quartierbewohnenden, respektive einer noch zu gründenden Trägerschaft. Doch auch diese scheiterte.