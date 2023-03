Streitfall Das Gmünderhaus kann saniert und umgebaut werden: Bürgerversammlung Goldach lehnt Volksmotion ab Öffentlich nutzen und wirtschaftlich draufzahlen oder mit Hilfe eines Investors rentabel sanieren und betreiben? Die Goldacherinnen und Goldacher entscheiden sich am Montagabend für Zweiteres und folgen mit 236 zu 173 Stimmen dem Antrag des Gemeinderates auf Nichteintreten der Volksmotion zum Gmünderhaus. Rechnung und Budget werden einstimmig genehmigt.

Beinahe 500 Goldacherinnen und Goldacher machen an der Bürgerversammlung von ihrem Abstimmungsrecht gebrauch. Bild: Rudolf Hirtl

Seine besten Tage hat das Gmünderhaus in Goldach hinter sich. An der Blumenstrasse, zwischen Pizzeria und Migros-Parkplatz, verlottert das 1553 gebaute erste Goldacher Gemeindehaus still vor sich hin. Weil die spätgotische Bohlendecke im wahrscheinlich ältesten Gebäude Goldachs eine hohe geschichtliche Bedeutung hat, ist abreissen kein Thema.

Die Gemeinde will die schützenswerten Bestandteile des Gebäudes erhalten und sanieren, der Teil gegen die Strasse soll durch einen Neubau ersetzt werden. In den zwei oberen Stockwerken sind Wohnungen vorgesehen, in der untersten Etage eine gewerbliche Nutzung. Im optimalen Fall kommt ein Investor für die rund zwei Millionen Franken Baukosten auf, die Gemeinde hat keine finanziellen Verpflichtungen.

Projekt vereint Denkmalpflege und Wirtschaftlichkeit

Dagegen spricht sich die IG Gmünderhaus aus, sie fordert, dass das Gmünderhaus in Zukunft öffentlich zugänglich bleibt. Sie hat mit über 100 Unterschriften die Volksmotion «Vergangenheit erhalten – Zukunft gestalten» lanciert, weshalb an der Bürgerversammlung von Montagabend über die Zukunft des alten Haufens bestimmt werden musste.

So soll das Gmünderhaus nach seiner Renovation aussehen. Visualisierung: PD

Vor der Abstimmung zeigt Gemeindepräsident Dominik Gemperli die Sicht des Gemeinderates auf. Eine wirtschaftliche Nutzung könne mit dem heutigen Gebäudezustand und dem Raumangebot kaum erreicht werden. Daher sei ein Projekt ausgearbeitet worden, das eine wirtschaftliche Nutzung – wenn auch in bescheidener Ausprägung – zulasse. Das Vorhaben sieht im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung und im Obergeschoss sowie im Dachgeschoss Wohnungen vor. Die Baukosten betragen 2 Millionen Franken.

«Dem Gemeinderat ist es gelungen, ein Projekt zu entwickeln, das die Vorgaben der Denkmalpflege berücksichtigt und trotzdem Aspekten der Wirtschaftlichkeit Beachtung schenkt» so Dominik Gemperli. Im Moment laufe die Suche nach einem Investor. Dem Gemeinderat sei es immer ein Anliegen gewesen, die Erneuerung des Gmünderhauses zu entpolitisieren. Nur so scheine es möglich, die jahrzehntelange, unbefriedigende Situation mit der zerfallenen Gebäudestruktur für die Zukunft zu lösen.

Probleme durch wegfallende Wirtschaftlichkeit

Die Motion binde eine Sanierung an gewisse Nutzungsvorgaben. Damit werde das Vorhaben wieder politisch, da die wegfallende Wirtschaftlichkeit Fragen der finanziellen Beteiligung für das Gemeinwesen mit sich bringe. Gemperli sagt: «Der Gemeinderat hofft, dass sich das Vorhaben realisieren lässt. Das Projekt ist bedeutsam für Goldach und seine städtebauliche Entwicklung im Zentrum.» Aus diesem Grund beantrage er «Nichteintreten» auf die Volksmotion.

So sieht das erste Goldacher Gemeindehaus aktuell aus. Bild: Ralph Ribi

Bruno Zürcher, der die Volksmotion lanciert hat, hält anschliessend ein Plädoyer für den Erhalt des öffentlichen Zugangs des Gmünderhauses. «Mit einem Ja besteht die Chance einer neuen, guten Lösung. Ausserdem zeigen wir, dass uns das geschichtsträchtige Gebäude am Herzen liegt.» Während Roland Kägi im Namen der FDP die Ablehnung der Motion empfiehlt, schlägt ein Votant spontan vor, das Gmünderhaus der Ortsgemeinde Goldach zu verkaufen, dann könne man sich das Dilema sparen und sei das Problem auf einen Schlag los. Er sorgt damit im Saal für Heiterkeit und erntet Applaus.

Anschliessend wird über den Antrag des Gemeinderates entschieden, auf die Volksmotion nicht einzutreten. Nach minutenlanger Auszählung steht fest, dass 236 Stimmberechtigte der Argumentation des Gemeinderates folgen, 173 Stimmen wollen eine Abstimmung über die Volksmotion, die allerdings mit der Annahme zum Nichteintreten hinfällig wird.

Rechnung und Budget einstimmig genehmigt

Für die Rechnung 2022 hat Goldach ein Minus von knapp 2 Millionen Franken budgetiert. Es resultiert aber ein Plus von 152’837 Franken. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt damit 2,13 Millionen Franken. Die Bürgerversammlung genehmigte den Jahresabschluss ohne vorhergehende Diskussion ohne Gegenstimme.

Beim Budget 2023 rechnet der Rat mit einem Aufwandüberschuss von 3,23 Millionen Franken. Ausschlaggebend dafür sind höhere Energiekosten, mehr Ausgaben bei der Bildung und steigende Pflegefinanzierungskosten. Auch das Budget wird ohne Diskussionsbedarf einstimmig gutgeheissen.

Im Planungshorizont der kommenden fünf Jahre resultieren aufgrund der Annahmen des Gemeinderates Defizite von jährlich rund 3 Millionen Franken. Gemperli dazu: «Selbstredend unterliegen die Planungen grossen Unsicherheiten. Es muss zudem unsere Vorgabe bleiben, mit den finanziellen Mitteln haushälterisch umzugehen.»

FDP fordert mehr Zusammenarbeit

Wie im Vorfeld der Bürgerversammlung im «Tagblatt» zu lesen war, fordert die FDP mit ihrem Antrag in der Region Rorschach weitere Zusammenführungen von Verwaltungen. Die Partei möchte die Ämterzusammenlegung auf die ganze Region ausweiten, und zwar in den Bereichen: Betreibungsamt, Grundbuchamt, Bildungsbereich, Thema Alter, ÖV-Bereich, Kulturregion.

Der Antrag der FDP impliziere die Vermutung, dass die regionale Zusammenarbeit nicht oder zu wenig stattfinde, antwortet Gemperli und betont: «Die Auswahl der FDP berücksichtigt nicht, dass die Prüfung einer vertiefteren Zusammenarbeit konstante Führungsaufgabe der Exekutiven bleibt, die situativ beurteilen müssen, wo verstärkte Zusammenarbeit tatsächlich Sinn ergibt. Die pauschale Annahme, dass Ämterzusammenlegungen zu mehr Effizienz führen, ist nicht verifiziert, es braucht die Abklärung im Einzelfall mit Interessenabwägung, ob ein Zusammenführen tatsächlich Sinn ergibt.»

Ehrlicher wäre, Auftrag für Fusion zu geben

Dass die Behörde ihre Arbeit mache, zeige das Beispiel des Regionalen Betreibungsamtes. Der Gemeinderat Goldach habe eine Absichtserklärung abgegeben, nach Pension des aktuellen Stellenleiters sich einer regionalen Lösung anzuschliessen. Diese Einzelfallbeurteilung könne nicht 1:1 auf andere Ämter adaptiert werden, das Vorgehen zeige aber, dass die Behörden die Bedeutung der Fragestellung kennen und danach handeln würden.

Jede Ämterzusammenlegung ist laut Goldachs Gemeindepräsident auch ein Schritt zu einer Vereinigung, wobei auch ein Stück Bürgernähe verloren gehe. Daher müsste man vielleicht auch ehrlich sein und den Behörden den Auftrag geben, eine Vereinigung zur Stadt am See zu prüfen.

Gemperli richtet auch einige Worte in Richtungs des abtretenden Schulpräsidenten Rolf Deubelbeiss. Rolf Deubelbeiss habe das Mandat als Schulpräsident in einer schwierigen Zeit angetreten, die Einschränkungen im Schulbetrieb aufgrund pandemischen Lage hätten für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dargestellt. Kaum schienen die Herausforderungen der Pandemie beendet, folgte der Krieg in der Ukraine mit einem Zustrom an Schutzbedürftigen. Die schulische Integration der Kinder aus einer anderen Kultur und mit teilweise traumatischen Kriegserlebnissen sei gut gelungen, bleibe aber auch eine zeitintensive Aufgabe. Gemperli sagt: «Rolf, du übergibst eine gute Schule mit guter Infrastruktur. Vielen Dank für deinen Einsatz.»