Strassenlampen-Petition: Gaiserwalder Gemeinderat will Verbesserung der Beleuchtung im Chapf prüfen

Die Kritik der Bevölkerung im Quartier Chapf in Engelburg zeigt Wirkung: Die Strassenbeleuchtung könnte in den nächsten Jahren verbessert werden. Der Gemeinderat will prüfen, welche Optionen es gibt.