Strandgefühl Strandfestwochen zügeln auf den Rorschacher Festplatz: Weniger Bäume, aber mehr Entfaltungsmöglichkeiten Sunset-Pétanque, Sunset-Yoga, Sunset-Bar, Sunset-Bühne und vor allem Sunset-Ambiente: Die Rorschacher Strandfestwochen vom 28. Juli bis zum 26. August bringen Ferienfeeling zu allen, die im Hochsommer am Bodensee bleiben. Dringend gesucht sind Helferinnen und Helfer.

Den Grossteil der Infrastruktur für die Strandfestwochen Rorschach lagert Dario Aemisegger in der ehemaligen Fischzuchtanstalt. Bild: Rudolf Hirtl

Dario Aemisegger steht auf dem kiesigen Kurplatz vor dem Gebäude des sankt-gallischen Yachtclubs Rorschach und zeigt nach vorne, ans Seeufer, wo zwei wuchtige Weiden stehen. «Dort zwischen den beiden Bäumen wird die Bühne stehen und die Konzerte werden beim gewohnt einmaligen Ambiente stattfinden», sagt der Festivalleiter und lässt seiner Begeisterung über die Location freien Lauf. «Der Festplatz hat viele Vorteile. So sind Strom und Wasseranschlüsse vorhanden und auch das Abwasser müssen wir nicht mehr mühsam sammeln, sondern können es direkt in die Kanalisation leiten. Zudem hat es Toiletten in der Nähe und wir werden noch eigene WC-Häuschen aufstellen.»

Der neue Festplatz, knappe 500 Meter westlich des Würth-Hauses, hat aber auch Nachteile, wie Aemisegger einräumt. «Es hat weniger Bäume und wir müssen mehr in die Gestaltung investieren, um das gewohnte Strandfestwochen-Feeling zu erreichen.» Dafür werde beispielsweise der zentrale, hölzerne Turm erhöht. Dieser ist 12 statt sechs Meter hoch, von ihm werden Lichtgirlanden an alle Ecken des Festplatzes geführt, was das gewünschte Zirkus-Ambiente schafft.

Das Festival «schmeckt» Würth nicht

Die Frage, ob das Festival wegen Reibereien zügeln muss, an den Platz, wo jeweils auch Chilbi und Zirkus stattfinden, lächelt Dario Aemisegger weg. «Schnee von gestern. Der Umzug trägt dem Erfolg der Strandfestwochen Rechnung, dieser ist für die weitere Entwicklung optimal.» In der Stadt wird allerdings gemunkelt, Reinhold Würth höchstpersönlich habe sich an der «zu» nahen Festival-Infrastruktur gestört. Nicht stören lassen haben sich im vergangenen Jahr hingegen 23’000 Besucherinnen und Besucher, sie haben es genossen, gemütlich zusammen zu sein, gut zu essen und sich sportlich zu betätigen.

Zwischen diesen beiden Bäumen wird die Bühne aufgebaut. Bild: Rudolf Hirtl

Die Interaktionen auf Facebook lassen vermuten, dass es dieses Jahr mindestens so viele sein werden. Von den dort aktiven 30’000 Usern, in der Regel 25 bis 54 Jahre alt, sind laut Aemisegger 57 Prozent Frauen. Die Website verzeichnet während des Festivals 50’000 Klicks pro Woche.

Im Jahr 2018 fand der Anlass zum ersten Mal statt, mittlerweile hat er sich zu einem fixen Programmpunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender von Rorschach entwickelt. Ein Blick auf das Programm zeigt, dass einiges geboten wird in den vier Wochen. Die Organisatoren um Aemisegger setzen auf Bewährtes, haben aber auch Neuerungen geplant.

Kinder vom Circus Ro(h)rspatz zeigen ihr Können

Neben Bar und kulinarischem Angebot spielen Sport und Bewegung eine grosse Rolle. Wie gewohnt, gibt es zwischen Montag und Donnerstag jeweils ein Sunset-Yoga. Auf dem Programm stehen auch die Wakeboardshow und die Sunset-Bike-Tour. Premiere an den diesjährigen Strandfestwochen feiert Sunset-Pétanque. Auf dem Festivalgelände stehen mehrere Spielfelder zur Verfügung. Ausserdem treffen sich Interessierte jeweils am Mittwoch und Donnerstag um 19 Uhr beim Tischtennistisch beim Meeting Point für einen geselligen Rundlauf.

Die Strandfestwochen Rorschach finden direkt am Seeufer statt. Bild: Rudolf Hirtl

Auf der Bühne auftreten vor der traumhaften Bodenseekulisse werden La Lowman, Irina Garbini, Andy McSean, Charlie & The Eastside Five, Roman Games und Gion Stump & The Lighthouse Project, Lido Boys, Tears for Beers, Los Grecos, Lotta und Bright. Geplant sind elf Konzerte, falls das Wetter mitspielt. Als «Monsterevent» bezeichnet Dario Aemisegger den Auftritt des Circus Ro(h)rspatz. «Seit über 40 Jahren ermöglicht der Circus Ro(h)rspatz Kindern und Jugendlichen, die Zirkusmagie als Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen zu erleben, das ist fantastisch. Dafür opfern wir sogar die Frischluft-Tischfussball-Weltmeisterschaft, weil wir zu wenig Wochenenden haben.»

Helferinnen und Helfer für Bar und Aufbau gesucht

Nach wie vor wird kein Eintritt verlangt. Möglich macht dies ein gemeinnütziger Verein von rund 30 Frauen und Männern, die zusammen gegen 4000 Arbeitsstunden in den Anlass investieren. Wer sich ebenfalls für das Festival engagieren möchte, ist eingeladen, sich bei Dario Aemisegger zu melden. «Wir suchen noch Personal für die Bar und für den Aufbau der Infrastruktur.»

Sonnenuntergänge tauchen das Festivalgelände in sanftes Licht. Bild: Thomas Staub

Der vierwöchige Anlass soll ein Treffpunkt für alle sein. Aemisegger betont: «Wir werden für eine gute Beschattung achten, damit sich auch ältere Besucherinnen und Besucher wohl fühlen.» Es hat noch freie Plätze für die Craft Days. Regionale Produzenten handwerklich hergestellter Produkte können sich dafür melden. Infos und Kontaktformular auf der Website.

Auch wenn das neben dem Hauptbahnhof Rorschach gelegene Sommerfestival ein vielfältiges Programm für Jung und Alt hat, der eigentliche Star der Strandfestwochen ist der Sonnenuntergang. Egal ob von der Bar, der Bühne, den Sitzplätzen oder aus den Liegestühlen: Wenn die rote Kugel langsam am Horizont verschwindet, dann kann sich kaum jemand dieser einmaligen Stimmung entziehen.