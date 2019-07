Strandfeeling mitten im Stadtzentrum: In Gossau wird diesen August Beachvolleyball gespielt Im August verwandelt sich der Toggiplatz in ein Beachvolleyballfeld. Auch eine Strandbar gibt es. Laura Manser

Diesen Sommer wird nicht nur in Rorschach im Rahmen der Coop Beachtour Beachvolleyball gespielt, sondern auch in Gossau auf dem Toggiplatz.

(Bild: Michel Canonica, 26. August 2018)



«Früher war einiges los auf dem Toggiplatz. Irgendwann war es dann zu viel», sagt Nicole Rüttimann, Wirtin des Gossauer Restaurants Toggenburg. Schon bald aber sollen sich die Gossauerinnen und Gossauer wieder vor ihrem Lokal treffen: Vom 15. bis 31. August verwandelt sich der Toggiplatz in ein Beachvolleyball- und Beachsoccerfeld, samt Strandbar. Organisiert wird das Ganze vom «Toggi».

«Im Winter wollten wir eine Fondue-Hütte aufstellen. Aber das gab es überall schon», sagt Rüttimann. Gemeinsam mit Tobias Ledergerber, Volleyballer im VBC Andwil-Arnegg, kam die Wirtin auf die Idee, ein Sandfeld zu errichten. «Im Juni und Juli sind viele Leute in den Ferien, also beginnen wir erst nach den Sommerferien», sagt Rüttimann. Mit einer Strandbar rund um das Sportfeld will sie eine kleine Festwirtschaft schaffen. Und falls das Wetter nicht mitspielt, könne das Fest in das Restaurant verlegt werden.

36 Kubikmeter Sand sind nötig

Vereine wie der FC Gossau, der VBC Andwil-Arnegg und der TSV Fortitudo dürfen das Sandfeld gratis nutzen. «Wir wollen die Sportvereine motivieren. Sie sollten im Sommer nicht nur in einer Halle trainieren», sagt Rüttimann. Auch Gossauer Parteien oder Geschäfte haben das Feld schon für einen Beachvolleyballplausch mit anschliessendem Barbecue reserviert. «Ausserdem organisieren wir einen Hochzeitsapéro.»

Aber auch Privatpersonen steht das Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für Besucher mit weniger sportlichen Ambitionen, planen die Pächter des über 300 Jahre alten Restaurants zudem einen Sandburgenwettbewerb. Dabei wird die schönste Burg mit einem Preis ausgezeichnet.

Die geplanten 36 Kubikmeter Sand auf dem Areal führten zu einigen Unannehmlichkeiten, so Rüttimann. «Es war ein riesen Aufwand, alles abzuklären und auch die Kosten waren ein Punkt.» Die Genehmigung der Stadt Gossau hat Rüttimann. Jetzt braucht sie noch Besucher:



«Ich freue mich riesig und hoffe, dass alle vorbeikommen und uns unterstützen.»