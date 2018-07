Stiller Schaffer aus Muolen: Stefan Sutter war Sicherheitschef beim Jubla-Kantonslager

Am Kantonslager (Kala) von Jungwacht Blauring der Kantone St. Gallen, Glarus und beider Appenzell nahmen circa 2000 Kinder und Jugendliche aus 51 Scharen teil. Fürs Gelingen standen über 300 Helfer im Einsatz. Von der Region St. Gallen haben die Jubla-Scharen aus Muolen, Abtwil, Neudorf und Speicher-Trogen teilgenommen. Zudem gingen die noch getrennten Jungwacht- und Blauring-Gruppen aus Herisau und St. Otmar-Riethüsli mit ins Lager. Ebenfalls dabei waren die Jungwacht Heiligkreuz sowie die Blauring-Scharen aus Gossau und St. Martin-Bruggen.

Da der Aufwand für ein Kala enorm gross ist, findet dieses selten statt. Das vorhergehende Lager wurde 2003 verteilt in den beiden Appenzell durchgeführt. Dieses Jahr schlugen die Teilnehmer ihre Zelte in den Mittelrheintaler Gemeinden um Heerbrugg auf. Dass alle Scharen in Zelten übernachten, ist für Jungwacht Blauring eher selten – die meisten Gruppen verbringen ihre Lager in Häusern oder Baracken. Das OK wollte mit dem diesjährigen Kala einen Gegentrend setzen: Es kaufte Zelte für die Scharen und versetzte die Teilnehmer mit hohen Türmen und grossen Zelten aus Hunderten von Militärblachen ins Staunen. (ses)