Stiftsbezirk Neuer St.Galler Klostergarten soll Touristen anlocken: Kantischülerinnen und Lehrlinge pflanzen Kräuterspirale mit 100 Heilpflanzen Der St.Galler Stiftsbezirk erhält eine neue Attraktion: Hinter dem Regierungsgebäude entsteht ein Klostergarten mit 100 Heilpflanzen nach barockem Vorbild. Ende Juni soll man darin lustwandeln können.

Zwischen Pfalzkeller und Regierungsgebäude wird ein Klostergarten angelegt. Im lachsrosa Gebäude - das ehemalige barocke Gartenhaus der Mönche - befinden sich heute Büros. Bild: Arthur Gamsa

Viele Touristinnen und Touristen, die im Stiftsbezirk den 1200-jährigen St.Galler Klosterplan bestaunen, fragen nach der Besichtigung: «Wo ist denn der heutige Klostergarten?» - «Diese Frage müssen sich unsere Vermittlerinnen und Vermittler ständig anhören», sagt Stiftsarchivar Peter Erhart. Die Antwort ist negativ: Es gab zwar einmal einen barocken Ziergarten mit einer Brunnengrotte und einer Orangerie, aber er verschwand vor 200 Jahren. Das soll sich nun ändern.

Hinter dem Regierungsgebäude tut sich etwas: Arbeiter haben die obere Humusschicht abgetragen und errichten eine Schotterunterlage. Der Kanton legt in Zusammenarbeit mit der St.Galler Firma Hänni Garten- und Landschaftsarchitektur einen Klostergarten an. Die Arbeiter stellen auf dem Platz neben dem Pfalzkeller 40 Hochbeete spiralförmig auf. Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule am Burggraben und Lernende des Berufsverbands Jardin Suisse Ostschweiz werden ab Mitte Mai hundert verschiedene Kräuter- und Heilpflanzen in die Beete setzen. Dies in Anlehnung an die ursprüngliche barocke Anlage des ehemaligen Klosters. An jedem Hochbeet wird eine Sitzbank befestigt. Daneben steht das ehemalige spätbarocke Gartenhaus, das Fürstabt Beda Angehrn und den Mönchen zur Erholung diente.

Der neue Klostergarten ist ab dem 24. Juni öffentlich zugänglich - ein Herzensprojekt von Gartenbauunternehmer Christian Hänni. Der ehemalige Regierungsrat Martin Klöti hatte dazu angeregt. Er kam mit der Idee bereits vor ein paar Jahren auf Hänni zu.

Der Kanton hatte dem Dreieck zwischen Staatskanzlei, Pfalzkeller und Zeughausgasse jahrelang kaum Beachtung geschenkt. Als der Pfalzkeller erbaut wurde, stiessen Arbeiter auf Skelette. Infolge von Baustellen und archäologischen Ausgrabungen war das Anlegen eines Gartens kein Thema. Man begnügte sich mit einer unspektakulären Wiese, die nur von Hündelern genutzt wurde.

Die Kosten für den neuen Klostergarten gibt der Kanton auf Anfrage nicht bekannt. Die Firma Hänni unterstützt das Projekt in der Planung und Ausführung massgeblich. Sie wird den Garten in der ersten Zeit auch pflegen und als Schau- und Lehrgarten für Lehrlinge nutzen. Laut Daniel Keiser, Projektentwickler im Hochbauamt des Kantons St.Gallen, soll zudem ein Verein gegründet werden, der sich um die Gartenpflege kümmert.

Der Klostergarten als touristischer Magnet

«Wir versprechen uns vom neuen Garten eine Bereicherung für das Weltkulturerbe als Tourismusmagnet», sagt Daniel Keiser. Das Interesse an historischen Gärten sei gross. Bis anhin fehlte die Stadt St.Gallen im Zusammenschluss der «Bodenseegärten». Unter diesem Titel werden «die schönsten Gärten und Parkanlagen in Deutschland und der Schweiz» touristisch vermarktet, etwa der Schlosspark Arenenberg und die Gärten der Kartause Ittingen. Noch fehlt St.Gallen auf dieser Karte. «Diese Lücke wollen wir schliessen», sagt Stiftsarchivar Peter Erhart. «Ich bin wahnsinnig glücklich, dass man nun wieder einen barocken Garten anlegt.» Das Vorhaben sei eine Massnahme aus dem Managementplan «Unesco-Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen».

Ein St.Galler Klostergartenplan von Pater Gabriel Hess aus dem Jahr 1720 - es handelt sich um eine Skizze, keine realistische Darstellung. Bild: PD

Lustgärtner, Kakteen und Liebesröschen

Zum barocken Hofgarten gehörte im 18. Jahrhundert eine Orangerie - ein Glashaus zum Überwintern exotischer Pflanzen wie Orangenbäume. Das Stiftsarchiv besitzt eine Liste mit 42 Pflanzen, die dort überwinterten. «Sie ist sehr eindrücklich», sagt Stiftsarchivar Peter Erhart. Die Mönche pflegten und hegten in ihrer Orangerie mediterrane Pflanzen, Sukkulenten, Kakteen und Pfeffer. In der Pflanzensammlung befanden sich etwa ein afrikanisches Liebesröschen, ein Rosettenbäumchen und eine Oktopuspflanze. Ein Hof- und Lustgärtner kümmerte sich um den Unterhalt der Gartenanlage. «Ein Lustgarten hatte nichts mit den Leidenschaften der Mönche zu tun», sagt der Stiftsarchivar. «Damit ist ein barocker Garten gemeint, welcher der Erholung dient.»

Die Geschichte des Gartens wir zurzeit aufgearbeitet: Die Wiener Botanikerin und Historikerin Monika Kiehn untersucht die Pflanzenliste für eine Publikation, die im Herbst erscheinen soll.

Mönche kannten viele Heilpflanzen

Anders als der ursprüngliche Garten in der Nähe von Karlstor und Untersuchungsgefängnis wird der neue Garten kein Zier-, sondern ein Schaugarten mit 100 verschiedenen Kräutern - ein «Ort der Heilkunde und Biodiversität», wie es in der Medienmitteilung der Staatskanzlei heisst. Gartenexperte Remo Vetter («The Lazy Gardener») wird die Pflanzen beschriften.

Das erste Wissen für den Gartenbau im Kloster St.Gallen lieferten Mitbrüder von der Insel Reichenau - laut Erhart schon damals «ein Kompetenzzentrum für Gartenbau». Auf dem St.Galler Klosterplan aus dem Jahr 825 ist ein Kräutergarten mit 16 Beeten eingezeichnet - direkt neben dem Spital. «Schon im Frühmittelalter bauten die Mönche im St.Galler Klostergarten Salbei, Kerbel, Sellerie, Schlafmohn, Fenchel, Liebstöckel, Rettich, Frauenminze, Muskatellersalbei und Katzenminze an, um Krankheiten zu lindern», sagt Stiftsarchivar Peter Erhart. Das Wissen um die Heilkraft dieser Kräuter sei schon seit der Antike bekannt.