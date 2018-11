St.Gallerin überrascht Diebe in ihrer Wohnung

Unangemeldeten und unangenehmen Besuch hatte in der Nacht auf Freitag die Bewohnerin eines Wohn-/Geschäftshauses an der Multergasse in St.Gallen. Sie wurde am frühen Morgen durch Lärm im Gebäude geweckt. Beim Nachsehen überraschte sie zwei Einbrecher, die mit Diebesgut im Wert von rund 1000 Franken die Flucht ergriffen.