St.Galler startet Online-Petition: Das Graffiti an der Offenen Kirche soll bleiben Das Aus für das Graffiti an der Offenen Kirche in St.Gallen stösst in der Bevölkerung auf Unverständnis. Der St.Galler Marcel Baur lanciert nun eine Online-Petition. Das Ziel: Der kantonale Denkmalschutz soll das Gesuch nachträglich doch noch bewilligen.

(pd/lim) Seine Forderung ist klar: Das Graffiti an der Offenen Kirche in St.Gallen muss bleiben. Marcel Baur hat eine Online-Petition für den Erhalt der Fassadenbemalung gestartet. Darin heisst es: «Wir fordern die verantwortlichen Stellen auf, das Gesuch für die unbefristete Bewilligung zu erteilen.»

Das Graffiti zu Solidarität, Weltoffenheit und Dialog soll weiterhin für alle sichtbar sein und nicht hinter frischer Farbe verschwinden.https://t.co/CQliHnEwpj pic.twitter.com/8yrOahSsvW — Marcel Baur (@marcel_baur) 9. April 2019

Die vom Kanton verfügte Entfernung des Graffiti an der Fassade der Offenen Kirche in St.Gallen hat vor allem in den Sozialen Medien Ärger und Unverständnis ausgelöst. «Dies hat mich nun dazu bewogen, eine Online-Petition für den Erhalt dieses Farbtupfers zu starten», schreibt Baur in einer Mitteilung an die Medien. Das Ziel der Petition: Der kantonale Denkmalschutz soll das Gesuch nachträglich doch noch bewilligen und auf die Entfernung verzichten. In welcher Form und wann die gesammelten Unterschriften dem Leiter des Amtes für Denkmalschutz überreicht werden, sei noch offen. «Die Ideen dazu sollen gemeinsam gesucht werden», schreibt Baur.

Er will den Verein unterstützen

Marcel Baur, St.Galler und GLP-Vorstandsmitglied, will mit seiner Petition den Verein WirkraumKirche unterstützen «und an die Solidarität der Stadtbewohner appellieren». Es könne nicht sein, dass eine Wandmalerei nach drei Jahren aufgrund «seltsamer Begründungen» entfernt werden müsse. «Drei Jahre lang hat uns das Gesicht gezeigt, dass es mehr gibt als graue Betonfassaden. Es hat tägliche Menschen begrüsst und ist zu einem Erkennungsmerkmal für den Unteren Graben, nein für die ganze Stadt geworden.»