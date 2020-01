St.Galler Stadtwerke kaufen Strom für mehrere Millionen - die Risiken trägt der Steuerzahler Die St.Galler Stadtwerke kaufen Strom für mehrere Millionen Franken. Das Haftungsrisiko trägt der Steuerzahler. Eine andere Unternehmensform sei derzeit nicht nötig, findet der Stadtrat.

Die St. Galler Stadtwerke wollen sich als «Umsorger» positionieren.

Benjamin Manser

Strom und Gas werden heute an Energiebörsen gehandelt. Die St.Galler Stadtwerke (SGSW) schliessen dort Mehrjahresverträge in der Höhe von mehreren Millionen Franken ab, um die Energie dann weiter zu verkaufen. Da der Energiehandel sehr schnell geworden ist, wurden 2016 die Ausgabekompetenzen der SGSW per Volksabstimmung angepasst.

Jene der Direktion liegt nun bei 10 Millionen Franken. Die Ausgabekompetenz ist auf Verträge zur Beschaffung von Energie beschränkt, die zum Weiterverkauf bestimmt ist. 2018 betrug das Beschaffungsvolumen beim Strom 27,8 Millionen Franken, beim Gas 46,7 Millionen. Die grösste bisher ausgelöste Beschaffungstranche belief sich auch fünf Millionen Franken. Das geht aus einem Postulatsbericht hervor, der für nächsten Dienstag im Stadtparlament traktandiert ist.

Stadtwerke handeln, öffentliche Hand haftet

«Fünf Millionen Franken sind eine grosse Summe. Das Haftungsrisiko für die Stadt ist dadurch gross», sagt Postulant Andreas Dudli. Ist die öffentliche Hand bereit, dieses einzugehen? Und könnte das Risiko durch eine andere Unternehmensform reduziert werden? Diese Frage wollte der FDP-Parlamentarier durch den Vorstoss beantwortet haben.

Um die Risiken von Energiebeschaffung und -vertrieb einzuschätzen und zu mindern, wurde gemäss Postulatsbericht ein Handbuch erstellt. Risiken würden vermieden. Wo dies nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, werde das Risiko reduziert, limitiert oder über Aufschläge kompensiert.

Heute sind die SGSW ein unselbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen. Diese Rechtsform betrachtet der Stadtrat weiterhin als die geeignetste. Eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und damit die Auslagerung der Risiken sei wenig Erfolg versprechend. Die Form eines selbstständig öffentlich-rechtlichen Unternehmens biete zwar mehr Handlungsspielraum. Dieser Unterschied sei jedoch durch die erhöhte Ausgabekompetenz ausgeglichen worden. Zudem arbeiten die SGSW mit Rahmenkrediten. Diese erlauben den Stadtwerken rasches Handeln. Der Stadtrat erachtet es jedoch als eine wichtige Aufgabe von Exekutive und Legislative, den SGSW den nötigen Spielraum zu gewähren – sodass diese langfristig erfolgreich an den Märkten tätig sein können.

Stadtwerke wappnen sich gegen Marktöffnung

Künftig sollen alle privaten Haushalte frei wählen können, von welchem Anbieter sie den Strom beziehen. Heute können nur Grossverbraucher den Stromanbieter wählen. Der Bundesrat hat Ende September bekräftigt, dass der Strommarkt liberalisiert werden soll. Dies hat auch Folgen für die SGSW. Als derzeitiger Monopolist können die SGSW im Versorgungsgebiet keine Kundinnen und Kunden gewinnen, sondern nur welche verlieren.

Doch dies ist nicht die einzige Herausforderung, der sich die SGSW gegenüber sehen. So ist gemäss Postulatsbericht davon auszugehen, dass auch der Gasmarkt geöffnet wird. Die Strom- und Wärmemärkte wachsen zusammen, die Margen im Stromhandel sinken. Dasselbe zeichnet sich im Gasgeschäft ab. Ausserdem zeigt sich ein Trend zu integrierten Energielösungen. Die Stadtwerke wollen sich als «Umsorger» mit Zusatzdienstleistungen positionieren. Dafür seien jedoch Kooperationen nötig, um fehlende Kompetenzen zu ergänzen. Der Stadtrat hat festgelegt, dass die SGSW solche Kooperationen im Rahmen von Netzwerken, Partnerschaften oder Beteiligungen eingegangen werden können.

Heute existieren in der Schweiz rund 800 Energieversorger. Die Stadtwerke gehören zu den grösseren. Doch es wird davon ausgegangen, dass ein Konzentrationsprozess stattfinden wird. Als Querverbundunternehmen, das mehrere Energiedienstleistungen anbietet, hätten die SGSW gute Zukunftschancen, schreibt der Stadtrat. Die Positionierung als Querverbundunternehmen erleichtere es zudem der Stadt, energetisch sinnvolle Lösungen im Sinne des Energiekonzepts 2050 anzubieten. Um im Konsolidierungsprozess die Position zu halten, müssten sich die SGSW aber an anderen Energieversorgern beteiligen können.