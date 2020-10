St.Galler Stadtratswahlen: CVP-Kandidatin Trudy Cozzio tritt im zweiten Wahlgang nochmals an Sie zierte sich lange, doch jetzt ist klar: Trudy Cozio tritt im zweiten Wahlgang für den verbleibenden Stadtratssitz nochmals an. Damit kommt es am 29. November voraussichtlich zu einem Zweikampf zwischen FDP-Kandidat Mathias Gabathuler und CVP-Frau Cozzio.

Hoch über der Stadt St.Gallen verkündet Trudy Cozzio, dass sie im zweiten Wahlgang für den verbleibenden Stadtratssitz nochmals antritt. Bild: Michel Canonica

(2. Oktober 2020)

(dar) Jetzt ist klar: Trudy Cozzio tritt im zweiten Wahlgang für den verbleibenden Stadtratssitz nochmals an. Dies hat die CVP-Kandidatin heute Nachmittag in einer Medienkonferenz auf Dreilinden bekannt gegeben.

Trudy Cozzio und die CVP zögerten zuvor lange. Am Donnerstag noch erklärte die CVP-Politikerin, nicht antreten zu wollen, falls die Grünen mit einer eigenen Kandidatur ins Rennen steigen. Diese haben in der Zwischenzeit bekanntgegeben, auf eine eigene Kandidatur zu verzichten – sofern das bürgerliche Lager eine Auswahl biete. Parteipräsident Raphael Widmer zeigt sich am Donnerstag auf Anfrage überrascht über den bedingten Verzicht der Grünen. Am Abend diskutierte die CVP-Leitung schliesslich über die neue Ausgangslage.

Zweikampf zwischen FDP und CVP

Somit kommt es am 29. November voraussichtlich zu einem Zweikampf zwischen Mathias Gabathuler und Trudy Cozzio. Der FDP-Kandidat hat bereit am Dienstag bekanntgegeben, nochmals anzutreten. Gabathuler hat im ersten Wahlgang für den Stadtrat ein gutes Resultat erzielt: Er verpasste das Absolute Mehr mit 10'899 Stimmen nur knapp. Trudy Cozzio kam auf 9958 Stimmen.

Anzahl Stimmen der Stadtratsmitglieder * bisher im Amt. gewählt