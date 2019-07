St.Galler Stadtrat will 30 Millionen sparen: Der Verteilkampf hat schon begonnen

(vre) Kritik an der Kommunikation des Stadtrats über das Sparprogramm «Fokus 25» äussert auch Thomas Brunner, Präsident der grünliberalen Fraktion im Stadtparlament: Es sei «schräg», dass an der Parlamentssitzung vom vergangenen Dienstag dazu kein Wort gesagt worden sei, obwohl über die Stadtfinanzen diskutiert wurde und der Stadtpräsident doch sicher schon gewusst habe, was Sache sei.

Brunner sprach in seiner Reaktion aufs Sparprogramm hauptsächlich aber einen allgemeinen Aspekt an: das Kostenbe­wusstsein der Verwaltung. Erst an der Parlamentssitzung vor einer Woche hatte bei der Diskussion eines Vorstosses Christian Neff (SVP) dafür plädiert, dieses zu schärfen.

«Bewusstsein für Kosteneffizienz nicht überall vorhanden»

Thomas Brunner kritisiert jetzt im Gespräch mit dem «Tagblatt» ebenfalls, dass das Kostenbewusstsein in der Stadtverwaltung zu wenig entwickelt sei. Man habe den Eindruck, dass der Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht überall sehr sorgfältig und sparsam sei. Das Bewusstsein für Kosteneffizienz sei teilweise zu wenig stark entwickelt.

Man wundere sich gerade bei Bauprojekten häufig, wie teuer solche würden, wenn die Stadt dahinter stehe. Fürs Milizparlament sei es aber schwierig, darauf Einfluss zu nehmen. Das sei eigentlich auch die Führungsaufgabe des Stadtrats. Auch für ihn sei das vermutlich nicht einfach, Stadträtinnen und Stadträte seien aber Profis und hätten mehr Einwirkungsmöglichkeiten als Parlamentsmitglieder, sagt Thomas Brunner.

«Stadtverwaltung kostenbewusster als vor ein paar Jahren»

Mit der Kritik konfrontiert, nimmt Stadtpräsident Thomas Scheitlin die Verwaltung in Schutz. Sie habe in Sachen Kostenbewusstsein in den vergangenen Jahren gute Fortschritte gemacht. Die be­reits durchgeführten Sparprogramme hätten da Wirkung gehabt.

Für die Qualität der Leistungserfüllung gebe es für die Verwaltung zudem klar definierte Standards. Natürlich werde man sich bei der jetzt geplanten grundsätzlichen Überprüfung von Aufgaben und Leistungen auch über die Anpassung dieser Vorgaben unterhalten müssen.