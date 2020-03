St.Galler Stadtrat verschiebt Abstimmung über Neugestaltung von Marktplatz und Bohl Der Bundesrat hat die Abstimmungen vom 17. Mai verschoben. Nun zieht der Stadtrat nach.

Im Zuge der Sanierung von Marktplatz und Bohl sollen auch Schäden an der Calatrava-Halle ausgebessert werden.



Bild: Nik Roth

(sk/mha) Am 17. Mai hätte das städtische Stimmvolk über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl abstimmen sollen. Hätte, denn der Stadtrat hat am Mittwoch entschieden, die Volksabstimmung zu verschieben. Die Vorlage kommt nun im Herbst an die Urne. Der Verschiebungstermin ist gemäss einer städtischen Mittelung noch offen. In Frage kommen die Abstimmungssonntage vom 27. September und 29. November.

Auch die zweite Abstimmung, die im Mai an die Urne gelangt wäre, wird verschoben. Damit entscheidet das Volk im Herbst über die Aufnahme eines Klimaartikels in die Gemeindeordnung.

Ganz überrschend kommt der Entscheid des Stadtrats nicht: Am Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, die eidgenössischen Volksabstimmungen vom Mai zu verschieben. Aufgrund der Corona-Krise sei es den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht möglich, sich ausreichend über die Vorlagen zu informieren. So können etwa keine Podien durchgeführt werden.