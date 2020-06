St.Galler Stadtrat sagt Kinderfest 2021 ab: Eine überraschend rasch lancierte Petition will den Traditionsanlass noch «retten» 

Heftige Diskussion mit bekannten Argumenten

Natürlich wird über die Absage des St.Galler Kinderfests 2021 auch in den sozialen Medien heftig diskutiert. Die Lager, die sich dabei bilden, dürften jeder Städterin und jedem Städter bekannt vorkommen: Die Argumente pro und contra sind die Gleichen, die vor jedem Kinderfest aufs Neue zu hören sind.

Auf der einen Seite stehen dabei Liebhaberinnen und Liebhaber des Festes, die damit positive Erinnerungen an Kindheit und Jugend verbinden. Sie sei als Schulmädchen dabei gewesen und besuche zusammen mit ihren alten Freundinnen bis heute jedes Kinderfest, schreibt eine ältere Dame auf Facebook. Der Anlass gehöre untrennbar zu St.Gallen und seiner Geschichte. Er stifte Identität, argumentiert eine zweite Userin.

Auf der anderen Seite stehen jene, denen es schon in der Schulzeit ein Graus war, am Fest mitzumachen: Der Anlass sei doch eher etwas für die Erwachsenen und nicht für die Kinder, wenn sie sich an ihre eigenen Gefühle als Schulkind zurückerinnere, schreibt eine. Und die Aussicht, nicht mehr am Kinderfest mitmachen zu müssen, sei für ihn ein gutes Argument für den Wechsel an die «Flade» gewesen, hält ein zweiter fest.