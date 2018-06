St.Galler Stadträtin erwartet zweites Kind: Mami im Rathaus

Carol Mauerhofer, Medienverantwortliche beim Schweizerischen Städteverband, muss ziemlich lange überlegen, bis ihr eine Frau in den Sinn kommt, die als Mitglied einer Stadtregierung schwanger wurde. Aber: Sonja Lüthi ist nicht die erste Frau in der Schweiz, die als amtierende Stadträtin ein Kind zur Welt bringen wird. Sandrine Salerno (SP), Stadträtin in Genf, wurde ebenfalls Mutter, als sie regierte. Eine prominente werdende Mutter und Politikerin der Gegenwart ist Jacinda Ardern, die Premierministerin Neuseelands; sie erwartet ihr erstes Kind in wenigen Tagen. Und Benazir Bhutto war im Jahr 1990 Pakistans Premierministerin, als sie ihre Tochter Bakhtawar bekam. (dwi)