St.Galler Stadtpräsident verteidigt die Pläne für das geplante 100-Millionen-Busdepot

Dass die Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) aufgrund des Ausbaus des ÖV in der Stadt mehr Platz im Depot brauchen, ist unbestritten. Dies war auch der Auslöser für die Planungen, die letztlich zum Grossprojekt an der Ecke Zürcher- und Rechenstrasse führten. Ursprünglich war vorgesehen, den Raumbedarf der VBSG am heutigen Standort an der Steinachstrasse 42 zu decken. Dies mit An- und Ausbauten am bestehenden Depot. Zusätzlich wurde ein Bürotrakt für die Stadtwerke auf dieser Liegenschaft geplant.

Um die Situation für die VBSG rasch zu verbessern, wurde 2011/12 für knapp 5,3 Millionen eine neue Zufahrtsrampe gebaut.

Vertiefte Abklärungen für die Erweiterung an der Steinachstrasse zeigten, dass ein Bauprojekt an diesem Ort technisch anspruchsvoller und teurer zu stehen kommen würde, als ursprünglich berechnet. Dies unter anderem aufgrund der Probleme mit dem Grundwasser und einem gewissen Hochwasserrisiko. Der Standort Steinachstrasse wurde deswegen nochmals grundsätzlich überdacht und schliesslich in Frage gestellt. Man machte sich daher auf die Suche nach alternativen Bauplätzen.

Sieben mögliche Standorte auf Herz und Nieren geprüft

Ins Visier genommen wurden sieben mögliche Liegenschaften. Die Kunkler–strasse 9, der Geissberg und das Riederenholz wurden verworfen, weil sie zu weit weg vom Hauptbahnhof sind, an dem heute alle Fahrten von Stadtbussen beginnen und enden. Die Mingerstrasse 2 und die Ecke Eisbahn-/Zürcher Strasse fielen als flächenmässig zu knapp und ohne Ausbaureserven aus Abschied und Traktanden. Beide Areale befinden sich zudem nicht im Eigentum der Stadt St. Gallen.

Damit verblieben zwei Bauplätze in der Lachen in der engeren Auswahl. Das war einmal der Standort Schönauweg/Schönaustrasse. Hier wäre ein Neubau schwieriger zu realisieren als am Alternativstandort am Rand des Lerchenfelds etwas weiter westlich. Dies unter anderem, weil die hier stehende Schul- und Zivilschutzanlage hätte abgebrochen werden müssen. Diese Anlage ist im Eigentum des Kantons und im Moment nicht erhältlich. Der Kanton will über die Zukunft dieser Liegenschaft in rund fünf Jahren entscheiden. Damit verblieb nur noch das Areal Zürcher-/Rechenstrasse im Rennen: Es gehörte zum Zeitpunkt der Evaluation bereits zu grossen Teilen der Stadt. Zusammen mit den inzwischen erworbenen übrigen Parzellen ist es gross genug für den Neubau. (vre)