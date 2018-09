St.Galler Stadtpolizei sucht nachträglich Zeugen

Bereits am Montag ist es auf der Rosenbergstrasse in St.Gallen zu einer Auffahrkollision gekommen. Dabei entstand weder Schaden noch meldete sich jemand als Verletzt. Erst ein paar Tage später litt einer der Beteiligten an Nackenschmerzen. Nachdem sie sich an die Polizei gewandt hat, sucht diese jetzt den zweiten Autofahrer oder Personen, die den Unfall beobachtet haben.