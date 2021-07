St.Galler Stadtparlament «Ein schwieriges Jahr»: Stadtpräsidentin präsentiert trotz Corona ein positives Rechnungsergebnis – doch der Steuerfuss bleibt umstritten Die Debatte zur Rechnung 2020 im Stadtparlament war am Dienstagabend nicht blosse Rückschau. Es gab auch schon Forderungen zum Budget 2022. Zu reden gaben die Investitionen. Denn nur knapp die Hälfte der budgetierten Posten wurde 2020 tatsächlich auch investiert. Das Parlament ortet Anpassungsbedarf.

Das Parlament lobte das Handeln des Stadtrats während der Pandemie, etwa für die Schaffung einer Coronaanlaufstelle. Bild: Michel Canonica (17.02.2021)

«Das Geld ist bereits ausgegeben», sagte ein Stadtparlamentarier am Dienstag in der Olma-Halle. An der letzten Sitzung vor den Sommerferien zieht das St.Galler Stadtparlament traditionellerweise Bilanz über das vergangene Jahr. Der Haushalt sei angespannt, Corona belaste die Finanzen weiter, betonte Stadtpräsidentin Maria Pappa.

Umso erfreulicher sei deshalb der Rechnungsüberschuss: Es ist ein sattes Plus, statt ein prognostiziertes dickes Minus in der Rechnung der Stadt St.Gallen für das vergangene Jahr, das Pappa dem Parlament unterbreitete. Statt eines Defizits von 12,1 Millionen Franken schliesst die Rechnung 2020 mit einen Ertragsüberschuss von 5,8 Millionen Franken ab.

Die Stadt hat um fast 40 Millionen besser gewirtschaftet als budgetiert. Das gute Resultat sei aber kein Grund, sich zurückzulehnen, sagte Pappa. Das sahen die Fraktionen in der Eintretensdebatte zur Rechnung gleich.

Pandemie belastet den Finanzhaushalt

Clemens Müller, Stadtparlamentarier der Grünen. Bild: PD

Das Corona-Erdbeben in der Stadtkasse sei ausgeblieben, «oder mindestens aufgeschoben», stellte Clemens Müller für die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen fest. Jedoch täusche das Ergebnis. Denn 20,7 Millionen seien auf Buchgewinne – hauptsächlich durch einen Landabtausch mit der Ortsbürgergemeinde – zurückzuführen.

Wie sich die Erträge künftig entwickeln würden, sei mehr als ungewiss. Müller betonte, man dürfe aus einem positiven Saldo nicht ableiten, man könne jetzt am Steuerfuss schrauben.

«Wir gehen davon aus, dass die Pandemie und ihre Folgen die nächste Rechnung belasten werden.»

Patrik Angehrn, Stadtparlamentarier der CVP Bild: PD

«Der Steuerfuss muss mittelfristig gesenkt werden», hielt Patrik Angehrn von der CVP/EVP-Fraktion dagegen. Die Befragung der Zu- und Wegzüger habe gezeigt, dass die Steuerbelastung doch ein Faktor sei.

Sorgen machen Angehrn die Abschreibungen: So konnte die Stadt vorzeitig 15 Millionen Franken des Dotationskapitals der Stadtwerke sowie 4,9 Millionen Franken der städtischen Beteiligung an den Olma-Messen abschreiben. «Das wird wohl nicht genügen», sagte Angehrn. Der Stadtrat müsse dazu im Budget 2022 Lösungen aufzeigen.

Christoph Wettach, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Christoph Wettach sagte, die GLP/JGLP-Fraktion sei grundsätzlich zufrieden mit der Rechnung, Sparbemühungen wie in «Fokus 2025» definiert, müsse man weiterverfolgen. Denn Zusatzkosten, etwa in der Pflege und im Flüchtlingswesen, erhöhten den Druck auf die Finanzen weiter. Wettach betonte zudem, Aussengemeinden müssten sich zwingend mehr an den städtischen Zentrumslasten beteiligen. Unentgeltliche Leistungen seien in Zukunft abzulehnen.

«Von einem gesunden Haushalt ist die Stadt weit entfernt», konstatierte René Neuweiler für die SVP-Fraktion. Die ausserordentlichen Buchgewinne dürften nicht darüber hinwegtäuschen.

René Neuweiler, Stadtparlamentarier für die SVP. Bild: PD

Bauchweh machen Neuweiler die Investitionen. Im Budget waren Bruttoinvestitionen von 112,4 Millionen vorgesehen, in Tat und Wahrheit investiert wurden aber nur 56,7 Millionen. Zurückzuführen war das auf nicht oder nur teilweise ausgeführte Hoch- und Tiefbauprojekte. Der Stadtrat müsse realitätsnah budgetieren:

«Und nur das ausgeben, was wir uns langfristig leisten können.»

Nun müsse der Stadtrat eine Verzichtsplanung vorlegen. «Tut er das nicht, macht das unsere Fraktion für ihn.»

Konsens statt Grabenkämpfe

Felix Keller, FDP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Ähnlich äusserte sich Felix Keller von der FDP-Fraktion: Auch er verlangte Massnahmen bei der Investitionsplanung und insbesondere gegen das strukturelle Defizit der Stadtkasse.

«Einziger Silberstreifen 2020 sind die gesenkten Konsumausgaben.»

Der Steuerfuss solle nicht nach oben gehen, «nach unten ist aber kein Tabu.» Zudem erwarte die FDP einen Stellenstopp in der Verwaltung.

Daniel Kehl, Stadtparlamentarier SP.

Bild: PD

Investitionen weit unter dem Budget seien stossend, sagte Daniel Kehl von der SP/Juso/PFG-Fraktion.

«Die Stadt muss auch in finanziell schwierigen Situationen investieren – Stichwort Kunstmuseum.»

Mit den umliegenden «Tiefsteuergemeinden» müsse man Kooperationen suchen. Dabei müsse die Stadt ihre Leistungen aber auch fair verrechnen. An die Adresse der Bürgerlichen sagte Kehl, Konsens sei gefragt, «nicht sinnlose Grabenkämpfe». Sparübungen auf dem Buckel von sozial Schwächeren, Kindern und Jugendlichen werde die Fraktion bekämpfen. Das Gleiche kündigten die Grünen an.

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin Bild: Tobias Garcia (18. Mai 2021)

Stadtpräsidentin Maria Pappa sagte, St.Gallen sei im Vergleich zu kleineren Gemeinden stärker von Corona betroffen.

«Eine pulsierende Stadt wurde lahmgelegt.»

Die Stadt habe versucht, Kulturschaffende, Eltern, Taxifahrer oder Gewerbetreibende zu entlasten. Die Pandemie bleibe eine Blackbox, die Einnahmen ungewiss, so Pappa. Darum brauche es beim Steuerfuss Konstanz.