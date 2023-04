LC Brühl verpflichtet slowakische Nationalspielerin

Der LC Brühl Handball verstärkt sich zur neuen Saison mit Petra Skoricova. Das geben die St.Galler in einer Medienmitteilung bekannt. Die slowakische Linkshänderin wechselt vom HSC Kreuzlingen nach St.Gallen und unterzeichnet dort einen Vertrag für die Saison 2023/24 mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Petra Skoricova gelang während ihrer Zeit in Kreuzlingen der Sprung ins slowakische Nationalteam. Ab der kommenden Saison spielt sie für den LC Brühl. Bild: Felix Walker

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, ist die 23-jährige seit der Saison 2018/19 in der Schweiz aktiv und lief seitdem für Kreuzlingen auf. Für die Thurgauerinnen erzielte die 182 Zentimeter grosse Rückraum-Shooterin in 85 NLA-Spielen 345 Treffer. Während ihrer Zeit am Bodensee reifte die Studentin zur Nationalspielerin für ihr Heimatland Slowakei. Um dort nach der Berufung in den erweiterten EM-Kader zur Europameisterschaft 2022 nun den nächsten Schritt zu schaffen, wagt Skoricova auf Vereinsebene den Sprung zum LCB.

«Die Entscheidung Kreuzlingen nach vielen Jahren zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Manchmal bietet sich aber die Gelegenheit aus der Komfortzone heraus zu kommen und eine neue Herausforderung anzunehmen», wird Skoricova im Communiqué zitiert.

Der designierte Cheftrainer der St.Gallerinnen, Raphael Kramer, freut sich auf die bevorstehenden Zusammenarbeit: «Sie wird der mehrheitlich unveränderten Mannschaft zusätzliche Power verleihen. Mit ihrer Physis und ihren Shooterfähigkeiten wird sie das Spiel des LCB in Abwehr wie Angriff noch variabler gestalten.»

Am Samstag, 22. April, steht für die Brühlerinnen derweil das erste Spiel im NLA-Playoff-Halbfinal an. Weil die St.Gallerinnen die Finalrunde auf dem ersten Tabellenrang abgeschlossen haben, geniessen sie in der ersten Partie Heimrecht. Der Gegner heisst Yellow Winterthur. Anpfiff in der Kreuzbleiche-Halle ist um 17.30 Uhr. Die zweite Partie der Serie findet dann am Mittwoch, 26. April, in Winterthur statt. Eine allfällige dritte Partie würde wiederum am Samstag, 29. April, in St.Gallen stattfinden. (pd/arc)