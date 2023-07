Gebäudeschaden: Restaurant Toscana bis 20. August geschlossen

Wer das Restaurant Toscana an der Lämmlisbrunnenstrasse besuchen möchte, trifft aktuell auf eine verschlossene Tür. Wie das Gastro-Unternehmen auf seiner Website schreibt, bleibt es bis am 20. August geschlossen. Grund für die vorübergehende Schliessung ist ein Gebäudeschaden. Die Pächter hoffen, dass dieser so rasch wie möglich vom Besitzer des Hauses behoben werden.

Das Restaurant Toscana bleibt bis 20. August geschlossen Bild: Hanspeter Schiess

Die Räume des Restaurants Toscana an der Lämmlisbrunnenstrasse 41 haben eine bewegte Geschichte. Die imposante Kopfbaute wurde 1898 von den beiden Architekten Arnold Schmid und Wendelin Heene gebaut. Beide waren alles andere als Unbekannte: Schmid etwa baute in den 1880er-Jahren für den Chocolatier Ludovico «Aquilino» Maestrani das «Marmorhaus» an der Multergasse 31, Heene war 1891 gemeinsam mit Carl Forster Architekt des «Haus Washington» an der Rosenbergstrasse.

An der Lämmlisbrunnenstrasse bauten sie im Auftrag des Allgemeinen Arbeiter-Bildungsvereins das erste Volkshaus der Schweiz. Noch heute wird es teilweise als solches genutzt – mit Räumen und Lokalen für Vereine. Die Liegenschaft ist bis heute in Besitz der Volkshausgenossenschaft St.Gallen.

Seit Mai 2022 wird das Lokal von Sam Stephens und Mark Seman geführt. Sie betreiben auch «The Pinch» an der Davidstrasse und das «Klubhaus» hinter dem Bahnhof. Das Duo folgte auf Marianne und Teo Sia, die im Lokal zuvor fast 27 Jahre lang gewirtet hatten. (arc/ghi)