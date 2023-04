Lesung mit Autorin Emine Sevgi Özdamar in der Lok

Kryptischer Name, gutes Programm: Die vom Literaturhaus und dem Theater St.Gallen lancierte Reihe unter dem Namen LꚙT geht in die dritte Runde. Diesen Samstag, 29. April, 20 Uhr, ist die türkisch-deutsche Schriftstellerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin Emine Sevgi Özdamar zu Gast in der Lokremise.

Autorin Emine Sevgi Özdamar liest am Samstag in der Lokremise St.Gallen aus ihrem aktuellen Roman. Bild: PD

Die in Istanbul aufgewachsene und heute in Berlin lebende Özdamar hat Theaterstücke, Romane und Erzählungen geschrieben, wie es in der Ankündigung heisst. Für ihr Schaffen wurde sie mehrfachausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, dem Kleist-Preis oder im letzten Jahr dem Georg-Büchner-Preis.

Das Gespräch mit Emine Sevgi Özdamar führen Anya Schutzbach (Leiterin Literaturhaus St.Gallen) und Anita Augustin (Schauspieldramaturgin Theater St.Gallen). Die Autorin selber sowie Tabea Buser vom Schauspielensemble des Theaters St.Gallen lesen aus Özdamars aktuellem Roman «Ein von Schatten begrenzter Raum».

Als «herausragende Autorin, der die deutsche Sprache und Literatur neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound» verdanken, beschreibt die Jury des Büchner-Preises Autorin Özdamar. In ihrem aktuellen Roman «Ein von Schatten begrenzter Raum» spanne sie einen Bogen vom Osmanischen Reich über die Pariser Theaterszene der 1970er-Jahre bis die Gegenwart, wie es in der Ankündigung heisst. Özdamar singe dabei das vielstimmige Loblied auf ein Nachkriegseuropa, in dem es für kurze Zeit möglich schien, mit den Mitteln der Poesie Grenzen einzureissen.

Tickets gibt es an der Billettkasse des Theaters St.Gallen und an der Abendkasse in der Lokremise. (pd/miz)