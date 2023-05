Vortrag: Basel – die «Stadt ohne Juden»

In der Hauptpost, im Raum für Literatur, findet am Mittwoch, 10. Mai, der letzte Vortrag des Historischen Vereins in Zusammenarbeit mit der Universität St.Gallen in der Reihe «Zum Umgang mit Rassismus in der Schweiz – vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart» statt. Beginn ist um 18.15 Uhr.

Am Anlass wird Andreas Berger, Universität Basel/Yale University, auftreten. Das Thema lautet: Stadt ohne Juden? Präsenz in der Absenz im frühneuzeitlichen Basel. Zwischen 1400 und 1800 lebte in der Stadt am Rheinknie keine jüdische Gemeinde. Kann deswegen von einer «Stadt ohne Juden» gesprochen werden, wie dies gelegentlich vorgeschlagen wurde?

Im Vortrag werden gemäss Ankündigung unterschiedliche Formen von Präsenzen des Jüdischen analysiert. Vom hebräischen Buchdruck über jüdische Figuren in festlichen Bühnenspielen bis hin zu Debatten rund um die kriegerischen Auseinandersetzungen Europas mit dem Osmanischen Reich: Jüdisches war in unterschiedlichen Formen omnipräsent und prägte das frühneuzeitliche Basel weit über die Stadtgrenze hinaus. (pd/arc)