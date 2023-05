Aus Solidarität mit anderen Anhängerschaften: FCSG-Fans verzichten auf Extrazug nach Zürich

Der FC St.Gallen tritt in der kommenden Woche am Donnerstag im Letzigrund-Stadion gegen den Grasshopper Club Zürich an. Wie der Dachverband (DV) 1879 am heutigen Dienstag bekannt gab, reist der St.Galler Anhang nicht wie gewohnt mit einem Extrazug, sondern in Regelzügen an das Auswärtsspiel.

Die Fans des FC St.Gallen verzichten in der kommenden Woche auf einen Extrazug, um ans Auswärtsspiel nach Zürich zu reisen. Bild:Claudio Thoma/freshfocus

Gemäss DV hätten die SBB mitgeteilt, dass den Fans des FC Basel, der Young Boys und des FC Luzern aufgrund von Kapazitätsengpässen kein Extrazug zur Verfügung gestellt werden könne. Die Basler treffen in der kommenden Woche am Donnerstag auswärts auf Servette Genf, der Meister aus Bern spielt in Lugano und die Zentralschweizer in Sitten.

Der DV habe den SBB in der Folge angeboten, den eigenen Extrazug an die Luzerner Anhängerschaft abzutreten, heisst es weiter. Auf das Angebot gingen die SBB allerdings nicht ein.

Die St.Galler Fans absolvieren aufgrund der peripheren Lage in der Ostschweiz am häufigsten lange Zugfahrten während einer Saison. Vor allem unter der Woche sei man dann jeweils auf einen Extrazug angewiesen, insbesondere wenn es nach Genf, Sion oder Lugano geht. Denn in den besagten Fällen ist eine Rückreise mit regulären Zugverbindungen kaum oder zum Teil gar nicht mehr möglich. Der DV vertritt deshalb die Meinung, dass Extrazüge vor allem in solchen Fällen eingesetzt werden sollten.

Da die Fans aus Basel, Bern und Luzern in der kommenden Woche allesamt keinen Zug für ihre Auswärtsfahrten erhalten, möchten sich die Ostschweizer Fans solidarisch zeigen. Sie verzichten deshalb auf ihren Extrazug und reisen stattdessen in Regelzügen nach Zürich. Dies sei problemlos machbar, heisst es im Schreiben des DV abschliessend. (arc)