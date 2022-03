Gut Essen und gleichzeitig etwas Gutes tun: Team des «Jägerhof» kocht am freien Sonntag zugunsten der Ukraine

Auch das Restaurant Jägerhof in St.Gallen will etwas für die Opfer des Ukrainekriegs tun. Deshalb ist das Lokal ausnahmsweise am 10. April ab 11.30 Uhr auch an einem Sonntag geöffnet. Gekocht wird durch Agron Lleshi und seine Crew ein Fünf-Gang-Menü. Apéro, Wein und Mineralwasser zum Essen wie auch der Kaffee sind im Preis inbegriffen.

Am 10. April wird im «Jägerhof» in St.Gallen zugunsten der humanitären Hilfe für die Kriegsopfer in der Ukraine gekocht. Screenshot: Facebook

Der Fünf-Gänger kostet 290 Franken pro Person. Bezahlt wird an diesem Tag bar, damit das Geld direkt im Spendentopf landen kann. Der ganze Betrag, der so zusammenkommt, wird gemäss Facebook-Eintrag des «Jägerhof» dem Schweizerischen Roten Kreuz für seine humanitäre Arbeit zugunsten der Bevölkerung in der Ukraine gespendet. Einen Tisch reservieren kann man per E-Mail. (pd/vre)