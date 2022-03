ST.GALLER STADT-TICKER Wer kann Putin stoppen? +++ Notker der Deutsche und das Kloster St.Gallen +++ Brennenden Tisch aus dem Fenster geworfen +++ Coronavirus immer noch da Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.

Mittwoch, 2. März - 14:04 Uhr

Diskussionsabend in der «Station»: Was will Putin? Und wer kann ihn jetzt noch stoppen?

Seit Tagen ist der Krieg in der Ukraine grausame Realität. «Wir befinden uns in einer Zeitenwende, die vergleichbar ist mit dem Ende der Sowjetunion», sagt HSG-Professor Ulrich Schmid, der seit 2007 zu Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St.Gallen forscht. Er wird am Donnerstagabend in St.Gallen in einem Talk Rede und Antwort zum Konflikt in Osteuropa stehen.

Der russische Präsident Vladimir Putin: Was will er in der Ukraine erreichen? Das ist eine Frage, die am Donnerstag in der Station diskutiert wird. Alexei Nikolsky/EPA (1.3.2022)

Der St.Galler Kulturjournalist Philipp Bürkler hat Schmid spontan für sein Talkformat eingeladen. In seinem letzten Herbst gegründeten Kulturraum «Station» an der Lindenstrasse 65 in St.Fiden diskutiert er sonst wöchentlich mit Gästen über sozial-ökologische Themen. Doch jetzt rückt Bürkler den Krieg in den Mittelpunkt: «Ich kann doch nicht über Bäume in der Stadt sprechen, wenn in der Ukraine Leute sterben.»

Ulrich Schmid, HSG-Professor und Russland-Kenner. Bild: Mareycke Frehner (15.5.2018)

Mit Ulrich Schmid wird Bürkler über die aktuelle Situation in der Ukraine diskutieren sowie über die politischen Auswirkungen auf Europa und die Welt. Auch das mögliche Schicksal Putins wollen die beiden thematisieren: Was will Putin? Wer kann ihn stoppen? Welche Rolle spielt die Opposition in Russland? Bürkler und Schmid werden die Antworten auf diese und weitere Fragen geben.

Am Donnerstag, 20.30 Uhr, ist in der «Station» Türöffnung, um 21 Uhr startet das Gespräch. Es soll eine Dreiviertelstunde dauern und als Podcast aufgezeichnet werden. Im Anschluss an den Talk werden die Mikrofone ausgeschaltet und das Publikum kann Fragen an Ulrich Schmid stellen. Zudem gibt's einen Barbetrieb geben. Der Eintritt ist gratis. (miz)

Mittwoch, 2. März - 13:47 Uhr

Das Kloster St.Gallen zu einem Höhenflug geführt: Vor tausend Jahren starb Notker der Deutsche

Am 28. Juni 1022, also vor tausend Jahren, starb der St.Galler Mönch Notker der Deutsche. Er erlag einer Krankheit, allenfalls der Pest, die vom Heer Heinrich II. auf dem Rückweg aus Italien in St.Gallen eingeschleppt worden war. Als herausragender Wissenschafter, Lehrer und Übersetzer hatte er zuvor die St.Galler Gelehrsamkeit und die Klosterschule zu einem Höhenflug geführt. Die diesjährige Sommerausstellung in der Stiftsbibliothek ist den Leistungen dieser visionären Figur aus der Klostergeschichte gewidmet. Sie wird am 8. März eröffnet und ist dann bis 6. November zu sehen.

So kann man sich das Kloster St.Gallen um 900 vorstellen. Die Illustration stammt aus dem Kinderbuch «Das St.Galler Klostergeheimnis». Bild: PD

Die Vernissage der Sommerausstellung der Stiftsbibliothek findet am kommenden Dienstag, 18.15 Uhr, im Pfalzkeller statt. Auf dem Programm stehen nach der Begrüssung durch Stiftsbibliothekar Cornel Dora ein Festvortrag von Professor Guido Seiler von der Uni Zürich und eine Einführung in die Ausstellung von Professor Andreas Nievergelt auf dem Programm. Danach besteht die Möglichkeit zum Rundgang durch die Ausstellung. Ab 17.30 Uhr gibt’s zur Einstimmung eine Domvesper im Chor der Kathedrale. (pd/vre)

Mittwoch, 2. März - 12:18 Uhr

AKTUALISIERTE MELDUNG --- Brand in einem Mehrfamilienhaus im Riethüsli: Bewohner werfen brennenden Tisch aus dem Fenster

Am Mittwochvormittag hat es in der Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Altmannstrasse neben dem Nestweier im St.Galler Riethüsli-Quartier gebrannt. In einer Wohnung war ein Salontisch in Brand geraten. Der Bewohnerin und dem Bewohne der Wohnung gelang es aber geistesgegenwärtig, das brennende Möbel aus dem Fenster zu werfen. Die Flammen hatten aber bereits auf die Wohnung übergegriffen.

Am Mittwochvormittag brannte es in einer Parterrewohnung in diesem alten Holzhaus an der Altmannstrasse. Bild: Stadtpolizei SG (2.4.2022)

Das Feuer sei in einer Wohnung in einem alten Holzhausausgebrochen, sagte dazu Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei, auf Anfrage. Die Situation sei darum potenziell gefährlich gewesen. Das rasche Eingreifen der Feuerwehr habe aber in diesem Fall Schlimmeres verhindern können. Der Rettungsdienst betreut vor Ort zwei leicht verletzte Personen aus dem Haus. Die Einlieferung ins Spital war aber nicht nötig.

Vom Salontisch, der in Brand geraten war, ist nicht mehr viel übrig. Bild: Stadtpolizei SG (2.3.2022)

Beim Zwischenfall vom Mittwochvormittag entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, die Rettung sowie Angehörige der Kantons- und der Stadtpolizei St.Gallen. Die Brandursache ist noch unklar. Sie wird jetzt durch Spezialisten der Kantonspolizei untersucht. (vre)

Mittwoch, 2. März - 8:48 Uhr

Das Coronavirus ist immer noch da: 2'105 neue Ansteckungen und ein Todesfall am Dienstag im Kanton St.Gallen

Der Kanton meldet auf seiner Website für Dienstag 2'105 (Montag: 1'114) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 167'648 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag wurde zudem wie schon am Montag ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 839.

Derzeit liegen 43 (So: 37, Mo: 36) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich fünf mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit ähnlich wie im Rest der Schweiz entspannt. Die Zahl der Hospitalisationen in Zusammenhang mit Covid-19 bleibt tief.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 1. März, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend wieder bei 1'429 (So: 1'320, Mo: 1’237). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'637 (So: 2'638, Mo: 2'490). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Coronasituation im Kanton St.Gallen entwickelt sich leicht verzögert wie jene der gesamten Schweiz. Wie von Fachleuten erwartet, steigen die Infektionszahlen nach den umfangreichen Lockerungen der Coronaregeln wieder etwas an. Die Zahl der Hospitalisationen ist auf tiefem Niveau einigermassen stabil. Das Coronavirus ist noch da, hat aber mit der Omikron-Mutation, der recht hohen Zahl Geimpfter und Genesener sowie dem Einzug des Frühlings viel vom früheren Schrecken verloren. (SK/vre)

Mittwoch, 2. März - 8:03 Uhr

100 Jahre Vampirfilm: Spuren von Dracula führen in die Ostschweiz

Am Freitag jährt sich ein Ereignis zum 100. Mal, an das sich wohl nur ganz wenige Spezialistinnen und Spezialisten erinnern. Die Uraufführung des Stummfilms «Nosferatur – Eine Symphonie des Grauens» am 4. März 1922 in Berlin ist aber für unsere heutige Populärkultur ein wichtiges Datum: «Nosferatu» ist nämlich die erste erhaltene, filmische Aufarbeitung der Figur des Vampirfürsten Dracula. Spuren des Films führen überraschenderweise in die Ostschweiz.

Der Vampire Nosferatu lässt sich auf der Suche nach neuen Opfern per Schiff in eine Hafenstadt bringen. Bild: Kinok/PD

Albin Grau (1884–1971) war der künstlerische Direktor und Produzent von «Nosferatu». Er hatte wesentlichen Anteil an der Gestaltung des Streifens und beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit Okkultismus. Er kam dadurch in engen Kontakt mit der Psychosophischen Gesellschaft in Stein AR. So kam auch sein Nachlass zunächst nach Stein und 2010 zusammen mit Bibliothek und Archiv der Psychosophischen Gesellschaft in die Ausserrhoder Kantonsbibliothek in Trogen.

Die Uraufführung von «Nosferatus» vor 100 Jahren ist Anlass, den Film und seinen künstlerischen Schöpfer in der Ostschweiz zu feiern. Neben Vorstellungen im Kinok und im Kino Rosental in Heiden ist im Festsaal in Trogen eine kleine Ausstellung mit Graus Skizzen zu «Nosferatu» zu sehen. Das Kinok in der St.Galler Lokremise zeigt den Film am Freitag, 19 Uhr. Eine Einführung dazu macht Filmwissenschafterin Marina Schütz. (pd/vre)

Vampirfilme Wie Dracula in die Filmwelt kam Friedrich Wilhelm Murnau (1888–1931), der Regisseur von «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens», gilt als einer der bedeutendsten und innovativsten Regisseure der Stummfilmzeit. So wurde sein Meisterwerk auch meist an Originalschauplätzen gedreht – in Wismar (im Film Wisborg) und den Karpaten und nicht wie damals üblich im Studio. «Nosferatu» ist die erste noch erhaltene, aber unautorisierte Adaption des romantischen Schauerromans «Dracula» von Bram Stoker. Der Streifen gilt heute als geniales Meisterwerk. Er war Vorläufer unzähliger Vampirfilme und setzte auch Massstäbe für spätere anspruchsvolle Verfilmungen wie «Nosferatu: Phantom der Nacht» von Werner Herzog oder «Dracula» von Francis Ford Coppola. (pd/vre)

Mittwoch, 2. März - 7:23 Uhr

Männer im Museum: Herkules, Flugpionier, Weibernarr

Kommenden Sonntag, 11 Uhr, bietet das Historische und Völkerkundemuseum im St.Galler Stadtpark eine Führung zur Männergeschichte an. Historiker Peter Müller führt dabei unter dem Titel «Herkules, Flugpionier, Weibernarr» durch die Sammlung des Museums. Für die Teilnahme am Anlass gilt der Museumseintritt.

Männervorbild und Frauentraum? Die Heldenfigur des Herkules auf einem Glasgemälde von 1595. Bild: HVM St.Gallen

Peter Müller zeigt, was man entdeckt, wenn man das Historische und Völkerkunde unter dem Blickwinkel «Männergeschichte» durchstreift. In den Ausstellungssälen und Sammlungen, aber auch in der Geschichte des Museums lassen sich allerlei Entdeckungen machen: spannende und vielschichtige, aktuelle und merkwürdige. Auf der Führung mit Historiker Müller vom Sonntag begegnet man Helden und Heiligen, Turnern und Stammtischbrüdern, Göttern und Weibernarren. Es geht um Männerwelten und Männerrollen, Männerbilder und Männerträume. (pd/vre)

Mittwoch, 2. März - 7:11 Uhr

Diskussion über Ukrainekrieg im Ostschweizer Regionalfernsehen TVO: Was bedeutet der Konflikt für die europäische Sicherheitspolitik?

Seit knapp einer Woche herrscht in der Ukraine Krieg. Während der Westen immer schärfere Sanktionen gegen Russland verhängt, droht Vladimir Putin verklausuliert mit Atomwaffen. Was bedeutet diese Entwicklung für die Sicherheit Europas? Und was bleibt nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine?

Ausgebrannte Autos und Trümmer auf einem Platz im Zentrum der zweitgrössten ukrainischen Stadt Kharkiv. Bild: Pavel Dorogoy/AP (1.3.2022)

Heute Mittwoch lässt das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO zwei Fachleute über diese Fragen diskutieren. Zu Gast im Polit-Talk «Zur Sache» sind erneut Gulnaz Partschefeld, Dozentin für Russlandstudien, und James W. Davis, Experte für globale Sicherheitspolitik. Moderiert wird die Sendung von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid.

Die Diskussion über den Ukrainekrieg geht erstmals um 18.30 Uhr live über den Sender. Danach wird sie im Stundentakt wiederholt. Und natürlich kann man sie sich ab dem frühen Abend auch wieder im Internetauftritt von TVO anschauen. (pd/vre)

Mittwoch, 2. März - 6:54 Uhr

Bergrennen Hemberg findet statt: Organisatoren suchen Freiwillige

Das Bergrennen Hemberg kann nach drei Jahren Pause in diesem Sommer wieder stattfinden. Dafür vorgesehen ist gemäss Newsletter das Wochenende vom 11. und 12. Juni. Das Organisationskomitee freue sich darauf, mit dem Anlass ebenfalls wieder ein Stück Normalität bieten zu können, wird im Newsletter OK-Präsident Christian Schmid zitiert. In Prüfung sind in diesem Jahr zusätzliche Attraktionen für Familien, darunter ein Bobby-Car-Rennen und eine Hüpfburg. An den Abenden nach den Rennen soll es das gewohnte Dorffest geben.

Am Bergrennen Hemberg. Erstmals nach drei Jahren soll die Veranstaltung diesen Juni wieder stattfinden können. Bild: Michel Canonica (16.6.2019)

Das OK des Bergrennens Hemberg steht allerdings auch vor neuen Herausforderungen. So muss es beispielsweise in diesem Jahr bei den Vorbereitungsarbeiten erstmals ohne die Unterstützung des Zivilschutzes auskommen. Die Veranstalter sind daher auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern im Alter ab 18 Jahren. Auch Pensionäre, die ein paar Tage für den Auf- und Abbau der Infrastruktur opfern wollen, seien herzlich willkommen. Viele Arbeiten erforderten keine besonderen Kenntnisse, heisst es im Newsletter. (pd/vre)

Dienstag, 1. März - 16:35 Uhr

Krieg in der Ukraine: Kirchenrat ruft zum Gebet, zu Spenden und zur grosszügigen Aufnahme von Flüchtlingen auf

Der Kirchenrat, das Leitungsgremium der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen, verurteilt am Dienstag in einer Stellungnahme den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Damit habe die russische Führung «in schwerer Verletzung des Völkerrechts» und «ohne Not den Weg der Gewalt gewählt» und einen Krieg in Europa entfacht. Was niemand glauben wollte, sei damit eingetreten. Christinnen und Christen ruft der Kirchenrat auf, für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen.

Ein Wandbild als Zeichen der Solidarität mit den Menschen der Ukraine in Paris. Es stammt vom französischen Strassenkünstler Emyarts. Bild: Chr. Petit Tesson/ EPA (1.3.2022)

Der Kirchenrat ruft weiter die Kirchen und «alle Menschen guten Willens» zum Gebet für den Frieden auf. Kirchgemeinden und Einzelpersonen sollen zudem die Hilfswerke bei der humanitären Hilfe im Krisengebiet tatkräftig unterstützen. Kirchliche Institutionen und politische Behörden auf nationaler Ebene werden in der Mitteilung aufgefordert, sich auf ihren diplomatischen Kanälen für eine friedliche Beilegung des Konflikts einzusetzen.

Der evangelisch-reformierte Kirchenrat stellt sich hinter den Entscheid des Bundesrates, die europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland mitzutragen. Es dürfe nicht sein, dass russisches Kapital in der Schweiz einen sicheren Hafen finde, während das Land einen Angriffskrieg führe. Der Kirchenrat fordert den Bundesrat und die Kantonsregierungen dazu auf, grosszügig Kapazitäten zur Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge bereitzustellen und sich solidarisch an europäischen Hilfsprogramme für sie zu beteiligen. (pd/vre)

Dienstag, 1. März - 14:58 Uhr

St.Galler Regierung beschliesst Soforthilfe für Ukraine: Über 140 Paletten mit Hilfsgütern bereit für den Transport nach Polen und Rumänien

Auch der Kanton St.Gallen zeigt sich solidarisch mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine: Die Kantonsregierung hat aus dem Lotteriefonds einen Beitrag von 50’000 Franken für Soforthilfe gesprochen. Seit Montag ist der St.Galler Führungsstab daran, aus kantonalen Lagern Hilfsgütertransporte nach Polen und Rumänien zu organisieren. Am Dienstagvormittag haben zudem mehrere hundert Privatpersonen sowie Zivilschutzorganisationen Hilfsgüter gespendet. Bis Dienstagmittag sind bereits über 140 Paletten zusammengekommen.

Vor dem Zeughausdepot an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen werden die Hilfsgüter für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge transportfertig gemacht. Bild: Kanton St.Gallen (1.3.2022)

Aufgrund des grossen Spendebedürfnisses der Bevölkerung wird die Sammelaktion am Mittwoch fortgesetzt. Gesucht werden vor allem Güter für den täglichen Bedarf: Schlafsäcke, Decken, Kochutensilien und Hygieneartikel wie beispielsweise Windeln, Damenbinden oder Zahnpasta. Die Hilfsgüter können gemäss Mitteilung der Staatskanzlei am Mittwoch, 8 bis 12 Uhr, an der Mingerstrasse 2 in der Stadt St.Gallen abgegeben werden.

Der kantonale Führungsstab organisiert nun Transporte ins Krisengebiet. Bereits heute Dienstag sollen ein Anhängerzug nach Rumänien und ein Lastwagen nach Polen abfahren. Sie dürfen nur Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung, keine militärischen Güter enthalten. Bezüglich der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen steht der Kanton gemäss Mitteilung in Kontakt mit den Bundesstellen. St.Gallen sei auf jeden Fall bereit, seinen Beitrag zur Linderung der humanitären Auswirkungen des Krieges zu leisten, heisst es in der Mitteilung.

Benötigt werden vor allem Schlafsäcke, Wolldecken und Alltagsartikel. Am Mittwoch, 8 bis 12, kann man erneut Hilfsgüter an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen spenden. Bild: Kanton St.Gallen (1.3.2022)

Die Regierung des Kantons St.Gallen verurteilt zudem den Angriff Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste. Aus Sorge um die Zivilbevölkerung hat sie deshalb an ihrer Sitzung vom Dienstag auch einen finanziellen Beitrag zur Soforthilfe beschlossen. Von diesen 50’000 Franken gehen 30’000 Franken an die Caritas Schweiz, die das Geld direkt in der Ukraine einsetzen wird. 20’000 Franken sind für die Finanzierung der Transportkosten von Hilfsgütern bestimmt. Weitere Hilfszahlungen seien möglich, hält die St.Galler Regierung fest. (SK/vre)

Dienstag, 1. März - 14:04 Uhr

Frühlingsausstellung im Naturmuseum St.Gallen: Nach den Hauskatzen stehen Eier in allen möglichen Formen auf dem Programm

Sind immer eine der Hauptattraktionen der Eier-Ausstellung des Naturmuseums St.Gallen: Küken, die im Museum schlüpfen. Bild: Naturmuseum SG

Das Ei mit Schale ist eine spezielle Entwicklung der Natur. Geschützt durch eine feste Hülle und versorgt durch einen reichen Dottervorrat, kann sich der Keim so in seiner kleinen Welt entwickeln. Was es Interessantes über «Eier» zu berichten gibt, erzählt das Naturmuseum St.Gallen in seiner nächsten Sonderausstellung. Allerlei rund ums Ei präsentiert vom 15. März bis 8. Mai unterschiedlichste Tiereier. Dazu gibt's auch in diesem Jahrn lebende Hühner- und Wachtelküken sowie Kaninchen, Achatschnecken und Grossinsekten. (pd/vre)

Dienstag, 1. März - 13:55 Uhr

Kulturzentrum Palace bezieht Position gegen Krieg in der Ukraine: Antimilitaristisch, aber gleichzeitig feministisch-antipatriarchalisch

Wie andere Kulturinstitutionen auch, bezieht das Palace in St.Gallen im neusten Newsletter ebenfalls Position zum Krieg in der Ukraine. Die vergangenen Tage seien einem vorgekommen wie aus einer längst vergangenen Zeit. Nämlich aus einer Zeit des Kriegs und der menschlichen Tragödie, in der meist männliche Machthaber mit übergrossem Ego glaubten über das Schicksal der Menschheit bestimmen zu können, schreibt das Palace-Team.

Und: Wohin falsch verstandene Männlichkeit und überbordender Machthunger führen können, sehe man jetzt in Putins brutalem Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung und die Demokratie. Der Pazifismus der Zukunft sei deshalb nicht nur antimilitaristisch, sondern vor allem auch feministisch-antipatriarchalisch. Deshalb lädt das Palace zu einem Konzert- und einem Vortragsabend im Rahmen des internationalen feministischen Kampftags ein.

Das teamfeminist9000, eine feministisch organisierte Gruppe im Palace-Team, lädt diesen Freitag, 21 Uhr, zum Konzertabend «Smash the Patriarchy» mit Kira van Eijsden, Jeffi Lou, Héloïse, Amorphous Silicone und DJ Dibbasey ein. Am kommenden Dienstag, 20.15 Uhr, dann geht die Erfreuliche Universität im Palace aus Anlass des internationalen Frauentags den Frauenrechten und ihrer Durchsetzung in Nord- und in Ostsyrien nach. (pd/vre)

Dienstag, 1. März - 13:22 Uhr

Akro-Team Gossau holt an den Schweizer Meisterschaften drei Gold- und eine Silbermedaille

An den diesjährigen Schweizer Meisterschaften im Akrobatikturnen beteiligten sich am vergangenen Wochenende in Gossau 143 Athletinnen und Athleten in 16 Kategorien. Die einheimischen Elin Fischler und Joelle Knellwolf errangen Gold in der Kategorie «WP All Around 12-18». Für Sarah Pfister und Daria Kirchmeier gab’s gemäss Mitteilung Silber in der Kategorie «WP All Around Youth».

Wettkämpferinnen mit ihrer Übung an der Schweizer Meisterschaft im Akrobatikturnen vom Wochenende in Gossau. Bild: PD

Aber auch die Jüngsten des Akro-Teams Gossau konnten an den Schweizer Meisterschaften in der eigenen Stadt punkten: Je eine Goldmedaille holten sich Samira Toffano und Alyssia Solidoro sowie Paolo und Mattia Sciara. Die Wettkämpfe seien reibungslos und ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen, zieht in der Mitteilung auch OK-Präsident Beat Koch eine positive Bilanz.

Die Meisterschaften im Akrobatikturnen in Gossau boten Unterhaltendes: Arabische Nacht mit den Akro-Kids im Alter von vier bis sechs Jahren. Bild: PD

Das Akro-Team des Turnvereins Gossau wäre bereits 2020 mit der Durchführung der Schweizer Meisterschaften im Akrobatikturnen betraut gewesen. Aufgrund der Coronapandemie kam es dann aber anders. Das Organisationskomitee erklärte sich in der Folge bereit, das schweizweite Kräftemessen zwei Jahr später auf die Beine zu stellen. Durchgeführt wurden die Schweizer Meisterschaften nun am vergangenen Wochenende in der Buechenwald-Sporthalle in Gossau. (pd/vre)

Dienstag, 1. März - 12:39 Uhr

Theater und Tonhalle leuchten in den Farben der Ukraine: Konzert und Theater St.Gallen rufen zur Solidarität auf

Konzert und Theater St.Gallen beteiligen sich an der Aktion «Light for Peace» der Allianz der Veranstalterverbände der Schweiz. Im Rahmen dieser Aktion werden die Spielstätten ab Donnerstag in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet. Zudem wollen Konzert und Theater St.Gallen aufgrund des Kriegs in Osteuropa derzeit keine Künstlerinnen und Künstler beschäftigen, die die amtierende russische Regierung öffentlich unterstützen oder unmittelbar von ihr unterstützt werden.

Bei einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine wurde am Samstag in Wien das Tor zur Hofburg in den ukrainischen Landesfarben beleuchtet. Bild: Christian Bruna/ EPA (26.2.2022)

Die Direktion von Konzert und Theater verurteilt in einer Mitteilung «den von Vladimir Putin befohlenen Angriff Russlands auf die Ukraine als beispiellosen Akt der Gewalt und des Völkerrechtsbruchs» scharf. Sie erklärt sich «solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Daher werden wir vor unseren Vorstellungen das Publikum einladen, ebenfalls solidarisch zu sein und sich an der Spendenaktion der Glückskette für die Ukraine zu beteiligen. Spendenboxen stehen in den Foyers bereit», heisst es in der Mitteilung:

«Es ist unsere Pflicht Nein zu sagen - Nein zu Aggressionen, Nein zu Krieg!»

Dienstag, 1. März - 11:27 Uhr

Filtrox verlegt Massenproduktion schrittweise ins Ausland: Hauptsitz in St.Gallen bleibt erhalten, grosse Pläne für Standort im Sittertobel

Die Filtrox AG ist 1938 in St.Gallen entstanden und bis heute vom Schiltacker im Sittertobel aus weltweit tätig. Der Verwaltungsrat der Filtrox AG hat nun gemäss Mitteilung eine grössere Investition zur Erweiterung des bereits bestehenden Produktionsstandorts in Barnoldswick in Grossbritannien bewilligt. Der Standort St.Gallen soll sich damit in den nächsten Jahren schrittweise «von der industriellen Massenproduktion verabschieden».

Die Filtrox AG plant allerdings nicht, St.Gallen zu verlassen. Das Unternehmen will seinen Hauptsitz hier beibehalten. Zudem bleiben Forschung und Entwicklung, Engineering von Filtersystemen, Marketing, Anwendungsunterstützung, Produktmanagement und Vertrieb für die Region Zentraleuropa erhalten. Damit bekenne sich die Filtrox langfristig zu einem starken Standort St.Gallen und schätze das hier vorhandene Fachkräftepotenzial für diese Aufgaben, heisst es in der Mitteilung.

Die Gebäude der Filtrox AG im Sittertobel. Im Hintergrund links das Sitterviadukt der Stadtautobahn. Bild: PD

Der Umbau der Filtrox-Strukturen wird mehrere Jahre dauern. Dadurch werden grössere Flächen auf dem Betriebsareal an der Moosmühlestrasse im Sittertobel frei. Die Filtrox AG plant, dieses Areal gemeinsam mit einem spezialisierten Partner weiter zu entwickeln. Die bestehenden Gebäude und die erheblichen Landreserven darum herum sollen in einen vielseitig nutzbaren Industrie- und Gewerbepark verwandelt werden, der Platz für mehrere hundert neue Arbeitsplätze bietet.

Die Filtrox-Gruppe mit Hauptsitz in St.Gallen entwickelt und produziert Systeme zur Mikrofiltration von hochwertigen Flüssigkeiten. Die Kundschaft stammt hauptsächlich aus der Lebensmittel- und der Life-Sciences-Industrie. Die Filtrox beschäftigt weltweit an acht Standorten rund 300, davon in St.Gallen gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie gilt heute in ihrem Marktsegment als eine der weltweit führenden Anbieterinnen. (pd/vre)

Dienstag, 1. März - 10:40 Uhr

Auto erfasst kleinen Velofahrer: Neunjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montagnachmittag hat auf der Birnbäumenstrasse in St.Gallen ein Auto einen neunjährigen Velofahrer erfasst. Der Bub wurde beim Unfall leicht verletzt und mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gefahren. Beim Zwischenfall entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei nur geringer Sachschaden.

Die Unfallstelle an der Birnbäumenstrasse. Bild: Stadtpolizei SG (28.2.2022)

Am Montag, kurz nach 15.30 Uhr, war eine 59-jährige Autolenkerin mit ihrem Personenwagen auf der Birnbäumenstrasse westwärts unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Neunjähriger mit seinem Kindervelo auf der Birnbäumentreppe abwärts. Als er die Strasse überqueren wollte, wurde er vom Auto erfasst und stürzte. (stapo/vre)

Dienstag, 1. März - 9:55 Uhr

«St.Gallen Helps Ukraine» startet heute Dienstag: Studierende der Universität sammeln Hilfsgüter für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Aktiv etwas für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine tun: Auch im Kanton St.Gallen werden an verschiedenen Orten Hilfsgüter gesammelt. Lanciert wird am Dienstagabend auch eine Hilfsaktion in der Stadt St.Gallen. Eine Gruppe Studierender der Universität hat unter dem Eindruck der humanitären Katastrophe, die sich in Polen und der Ukraine abzeichnet, die Aktion «St.Gallen Helps Ukraine» ins Leben gerufen.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an der polnischen Grenze. Bild: Darek Delmanowicz /EPA (28.2.2022)

Gestartet wird die Sammelaktion heute Dienstag, 17 Uhr, im Areal des alten Güterbahnhofs. Die Hilfsgüter, die an der Güterbahnhofstrasse 8 zusammenkommen, sollen einerseits via die ukrainische Botschaft aus der Schweiz ins Kriegsgebiet, anderseits aber auch mit eigenen Transporten an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Geplant ist, der Botschaft in Bern eine erste Hilfslieferung am kommenden Montag zu übergeben.

Die Liste der Hilfsgüter, die «St.Gallen Helps Ukraine» sucht, ist lang. Dazu gehört einerseits medizinisches Material sowie militärische Schutzausrüstung vom Helm bis zum Erste-Hilfe-Set. Daneben braucht’s aber auch Alltagsgüter von haltbaren Lebensmitteln und Babynahrung über Bettwäsche und kleines Kinderspielzeug bis hin zu Hygieneartikel oder Schlafsäcken und Yogamatten. Für den Transport benötigt werden zudem weitere Umzugskartons und Klebeband.

Informationen zur Aktion «St.Gallen Helps Ukraine» in den sozialen Medien, im Bild auf Instagram. Screnshot: Instagram (1.3.2022)

Gesucht werden auch noch Freiwillige, die beim Sortieren und Verpacken des Materials in St.Gallen sowie am kommenden Montag beim Transport im Lastwagen oder Kleinbus nach Bern behilflich sind. Geöffnet ist die Annahmestelle für die Hilfsgüter ab sofort von Montag bis Freitag, 17 bis 21 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr. Die Aktion soll vorläufig einmal bis zu einem offiziellen Waffenstillstand in der Ukraine durchgeführt werden. (vre)

Hilfsgüter Gesammelt wird im Rheintal und in der Stadt St.Gallen Hans Oppliger, EVP-Kantonsrat aus Frümsen, der sich seit 25 Jahren in der Ausbildung von landwirtschaftlichen Praktikantinnen und Praktikanten aus der Ukraine engagiert, hat ebenfalls eine Hilfsaktion für die Flüchtlinge aus der Ukraine gestartet. Auch er sammelt an der landwirtschaftlichen Schule Rheinhof in Salez Hilfsgüter, die möglichst rasch in die Ukraine transportiert werden sollen. Ein erster Transport von St.Gallen aus an die rumänisch-ukrainische Grenze plant der Kanton für Dienstagabend. Das Amt für Militär und Zivilschutz sucht dafür vor allem noch Schlafsäcke und Wolldecken. Sie können am Dienstag an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen abgegeben werden. (vre)

Dienstag, 1. März - 8:55 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'114 neue Ansteckungen und ein Todesfall am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Montag 1'114 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 165'543 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag wurde zudem wieder ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 838.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 28. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 36 (Sonntag: 37) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben auf einer Intensivstation, sechs davon mit künstlicher Beatmung. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit entspannt. Die Zahl der Hospitalisationen in Zusammenhang mit Covid-19 bleibt so tief wie seit Wochen nicht mehr.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 1'237 (Sonntag: 1'320, Sonntag vor einer Woche: 1'276). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'490 (Sonntag: 2'638, Sonntag vor einer Woche: 3’055). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Zahlen bleiben bei leicht sinkender Tendenz relativ hoch. (SK/vre)

Montag, 28. Februar - 17:33 Uhr

Kanton St.Gallen liefert Hilfsgüter für ukrainische Flüchtling nach Rumänien: Gesucht werden noch Schlafsäcke und Wolldecken

Seit Kriegsausbruch in der Ukraine sind bereits Tausende Zivilisten nach Polen, Rumänien und Tschechien geflüchtet. In den nächsten Tagen werden dort bis zu 500’000 weitere Flüchtlinge erwartet. Der Kanton St.Gallen will ihnen helfen und bereitet derzeit die Lieferung von Hilfsgütern vor. Das berichtet das Regionaljournal Ostschweiz von Radio SRF. Ein erster Lastwagen soll die Stadt St.Gallen am Dienstagabend in Richtung rumänisch-ukrainischer Grenze verlassen.

Flüchtlinge aus der Ukraine an der polnischen Grenze. In den nächsten Tagen könnten bis zu 500'000 von ihnen in Polen, Rumänien und Tschechien Schutz suchen. Bild: Visar Kryeziu/AP (28.2.2022)

Angesichts der Situation in der Ukraine wolle der Kanton St.Gallen rasch mit Hilfsgütern vor Ort sein, wird im Beitrag des Regionaljournals Jörg Köhler, der Chef des kantonalen Amtes für Militär und Zivilschutz zitiert. In Rücksprache mit Regierungsrat Fredy Fässler habe man entschieden, nicht auf die Bundesbehörden zu warten, sondern sofort zu handeln. Material wie Feldbetten, Kochutensilien, Schutzhelme, Kleider und Schuhe seien für den ersten Transport bereits genügend bereitgestellt worden.

Ukrainische Flüchtlinge bei einem Zwischenstopp ihres Zuges, der sie von Kiew nach Warschau bringen soll. Bild: Wojtek Jargilo/EPA (28.2.2022)

Was noch fehle, so Jörg Köhler, seien vor allem Schlafsäcke und Wolldecken. Die kantonalen Behörden rufen die Bevölkerung auf, solches Material zu spenden. Es kann ab Dienstagmorgen an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen abgegeben werden. Am Abend soll ein erster Lastwagen in Richtung Rumänien losfahren. Ein zweiter Transport ist für die nächsten Tage an die polnisch-ukrainische Grenze geplant. Kontaktleute vor Ort werden dafür besorgt sein, dass die Hilfsgüter die Flüchtlinge auch erreichen. (vre)

Montag, 28. Februar - 16:51 Uhr

Stau im Morgenverkehr: Falsch betankter Lieferwagen löst Verkehrschaos auf Autobahn aus, viel Glück bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn zwischen Meggenhus und St.Fiden in Fahrtrichtung Zürich zu massivem Stau gekommen. Ursache war ein Pannenfahrzeug zwischen Stephanshorntunnel und Anschluss St.Fiden. In der Gegenrichtung ereignete sich gleichzeitig ein Auffahrunfall mit drei Autos. Ein 28-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Weil die Autos in die dortige Baustelle gefahren werden konnten, entstand in Richtung St.Margrethen kein grosser Rückstau.

Am Montag, kurz vor 6.30 Uhr, hatte ein Lieferwagen zwischen dem Stephanshorntunnel und Ausfahrt St.Fiden eine Panne. Das Fahrzeug liess sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei nicht mehr bewegen, so dass der Morgenverkehr an ihm auf einer Fahrspur vorbeigeführt werden musste. Die Folge war «ein immenser Rückstau» bis über die Verzweigung Meggenhus hinaus. Wie sich herausstellte, war der Lieferwagen mit dem falschen Treibstoff betankt worden und deshalb stehen geblieben. Er musste abgeschleppt werden.

Wegen eines Pannenfahrzeugs staute sich am Montag auf der Stadtautobahn wieder einmal der Morgenverkehr vom See her. Symbolbild: Ralph Ribi (28.8.2012)

Am Montag, kurz vor 7.10 Uhr, kam es auf der Gegenfahrbahn der Stadtautobahn auch noch zu einem Auffahrunfall. Eine 52-jährige Frau fuhr auf dem rechten Fahrstreifen Richtung St.Margrethen. Sie und der hinter ihr rollende 26-jährige Autofahrer mussten verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender 28-Jähriger bemerkte das Manöver zu spät, rammte das Auto vor ihm von hinten und schob es ins vorderste Fahrzeug.

Der 28-Jährige wurde nach Angaben der Kantonspolizei durch den Aufprall leicht verletzt. Er konnte aber selbständig einen Arzt aufsuchen. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei bittet in der Unfallmeldung Autofahrerinnen und Autofahrer, bei solchen Zwischenfällen wie am Montagmorgen nicht auf das lokale Strassennetz auszuweichen. Dies mit Rücksicht auf den ÖV und um Rettungsachsen neben der Autobahn offenhalten zu können. (kapo/vre)

Montag, 28. Februar - 16:12 Uhr

Ausserrhoder SVP erstaunt über Kantonsregierung: Verschiebung des Autobahnzubringers Appenzellerland gravierend für die Region

Der Bundesrat hat das Projekt für den Autobahnzubringer Appenzellerland auf die lange Bank geschoben. Die SVP Ausserrhoden kritisiert nun die Reaktion des Ausserrhoder Regierungsrates auf den Entscheid. Sie nehme die sehr gelassene Reaktion des Regierungsrates auf das Aus des Autobahnzubringers mit grossem Erstaunen zur Kenntnis, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Dies auch, weil der bundesrätliche Entscheid «für die stark verkehrsbelastete Region von Herisau, Gossau und St.Gallen gravierend sei».

Der Autobahnzubringer Appenzellerland soll durchs Industriegebiet zwischen Winkeln und Gossau zur A1 geführt werden. Richtung Herisau würde dafür ein Strassentunnel gebaut. Bild: PD

Die Begründung, welche zu diesem Projektabbruch geführt hat, ist aus Sicht der Ausserrhoder SVP nicht nachvollziehbar. Es seien dabei einige Fragen offen geblieben. Aufgrund dessen und weil die Vernehmlassung auf eidgenössische Ebene nur bis Ende April dauere, werde die Fraktion am 28. März im Kantonsrat Fragen zum Autobahnzubringer Appenzellerland stellen. Weiter «erwartet» die SVP, «dass der Regierungsrat mit allen beteiligten Behörden, Partnern und Verbänden dafür kämpft, dass das Projekt die verdiente Priorität auf Bundesebene erhält.» (pd/vre)

Montag, 28. Februar - 15:10 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'280 neue Ansteckungen und drei Todesfälle übers Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Website fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 2'280 (Vorwochenende: 1'711) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 164'429 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Über das vergangene Wochenende wurden zudem drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 837.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 27. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 37 (Vorwochenende: 66) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit am Wochenende nochmals entspannt. Die Zahl der Hospitalisationen in Zusammenhang mit Covid-19 ist - trotz wieder leicht steigenden Fallzahlen - so tief wie seit Wochen nicht mehr.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 1'320 (Sonntag vor einer Woche: 1'276). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'638 (Sonntag vor einer Woche: 3’055). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. (SK/vre)

Montag, 28. Februar - 14:38 Uhr

Das Umsteigen vom Auto auf den ÖV während 14 Tagen ausprobieren: Ostwind bietet Probeabo für Pendlerinnen und Pendler für 40 Franken an

Der Zeitpunkt ist für Stadt und Region St.Gallen sicher gut getroffen. Die heisse Phase bei der Sanierung der Stadtautobahn ist angelaufen, während den nächsten zwei Jahren ist dort häufiger als bisher mit Staus und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Da könnte es sich tatsächlich für Pendlerinnen und Pendler lohnen, von der Strasse auf die Schiene umzusteigen. Der Tarifverbund Ostwind hat jetzt genau dafür das passende Angebot: Für 40 Franken kann man in allen Ostwind-Zonen während 14 Tagen das Umsteigen ausprobieren.

Mit dem Zug statt dem Auto nach St.Gallen pendeln: Der Tarifverbund Ostwind bietet dafür bis Ende März ein Schnupperabo an. Bild: Urs Jaudas (16.12.2013)

Das Spezialbillett mit dem Namen «Ostwind Schnupperabo» wird gemäss Mitteilung ab heute bis 27. März angeboten. Es soll der Kundschaft ermöglichen, die Vorteile des Pendelns mit dem ÖV zu testen, ohne gleich ein Jahres- oder Monatsabo kaufen zu müssen. Für 40 Franken berechtigt es zur freien Fahrt in der zweiten Klasse in allen 111 Ostwind-Zonen. Jene, die sich nach Ablauf des Schnupperabos innerhalb von 30 Tagen zum Kauf eines Ostwind-Jahresabos entscheiden, erhalten zudem 50 Franken Rabatt auf den Abopreis. (pd/vre)

Montag, 28. Februar - 11:40 Uhr

Lokale Energiewende vorantreiben: Stadt St.Gallen erhält Fördergelder des Bundes für vier Projekte

Das Bundesamt für Energie unterstützt derzeit mit Beiträgen ausgewählte Programme von Städten und Gemeinden, die eine besonders aktive Energie- und Klimapolitik verfolgen. Von den vier Förderkategorien ist die Ausschreibung «Front Runner» speziell auf Kommunen zugeschnitten, die sich aktiv hin zu einer Smart City, einer 2000-Watt-Gesellschaft oder einer Energie-Region entwickeln wollen. Die Stadt St.Gallen erhielt gemäss Mitteilung in dieser Kategorie den Zuschlag für ein Strategie- und drei Umsetzungsprojekte.

Die Stadt hatte Anträge für das Strategieprojekt «Digitalisierung trifft Nachhaltigkeit» sowie für die drei Umsetzungsprojekte «E-Ladestationen im Quartier», «Solarstromvermittlung» und «Prognose stochastischer PV-Produktion mittels Deep Learning» beim Bund zur Förderung eingereicht. Alle vier Vorhaben sollen die Energiewende auf lokaler Ebene massgeblich voranbringen. Die Förderung durch den Bund geschieht durch thematische Unterstützung und mit Beiträgen von 174’800 Franken während zwei Jahren. (sk/vre)

Montag, 28. Februar - 11:16 Uhr

An der Gottfried-Keller-Strasse wird ab kommender Woche gebaut: Einspurige Verkehrsführung mit Lichtsignal

Die Temperaturen werden milder und damit kündigt sich der Frühling, aber auch der Start der Bausaison auf dem St.Galler Strassennetz an. Eine Baustelle wird am 7. März zwischen der Felsenstrasse und der Berneggtreppe auf der Gottfried-Keller-Strasse eröffnet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Mai dauern. Weil die Verhältnisse auf dem Strassenstück beengt sind, wird's nicht ohne Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gehen.

In diesem Bereich der Gottfried-Keller-Strasse wird ab kommendem Montag bis Mitte Mai gearbeitet. Bild: Stadt St.Gallen

Im genannten Abschnitt der Gottfried-Keller-Strasse werden gemäss Mitteilung der Stadt vom Montag alle Randabschlüsse und die Beläge erneuert. Dabei kommt ein lärmmindernder Belag, im Volksmund auch «Flüsterbelag» genannt, zum Einsatz. Für Fussgängerinnen und Fussgänger wird während der Bauphase eine Umleitung über die Treppe zur Oberen Felsenstrasse sowie die Berneggtreppe zur Felsenstrasse signalisiert. Velo- und Autoverkehr werden mit Hilfe eines Lichtsignals einspurig durch den Baustellenbereich geführt.

Die Baustelle an der unteren Gottfried-Keller-Strasse: Braun der Bereich der Baustelle und rot die Umleitungen für Fussgängerinnen und Fussgänger. Plan: Stadt St.Gallen

In seiner Mitteilung bedauert das städtische Tiefbauamt, dass es infolge der Platzverhältnisse nicht möglich sei, stets einen eigenen, geschützten Weg für Velos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger aufrecht zu erhalten. Man werde aber zusammen mit dem mit den Arbeiten beauftragten Unternehmen alles daransetzen, das Bauprojekt speditiv und möglichst störungsarm abzuwickeln. (sk/vre)

Montag, 28. Februar - 9:59 Uhr

Sechs Hallenbäder und 14 Gemeinden aus der Region St.Gallen arbeiten enger zusammen: «Auswärtige» zahlen ab Herbst höhere Eintrittspreise

Sechs Hallenbäder aus Stadt und Region St.Gallen schliessen sich zu einem regionalen Hallenbadverbund zusammen. Investitionskosten tragen die Standortgemeinden der Hallenbäder weiterhin selber. An den Betrieb aber steuern alle Gemeinden im regionalen Verbund Mittel bei. Am Verbund beteiligt sind gemäss Mitteilung die Hallenbäder Blumenwies und Volksbad in St.Gallen, Sportzentrum in Herisau, Sonnenrain in Wittenbach, Winterwasser Oberthurgau in Romanshorn und Rosenau in Gossau.

Dem Hallenbadverbund gehören derzeit 14 andere Gemeinden an, die freiwillig einen jährlichen Pro-Kopf-Beitrag an den Betrieb der sechs Bäder in einen Fonds einzahlen. Im Gegenzug gilt für die Bevölkerung der Verbundsgemeinden der gleiche Eintrittspreis wie für Badegäste aus den Standortgemeinden der Hallenbäder. Der Verbund steht weiteren Gemeinden offen. Auswärtige Badegäste bezahlen ab 1. September 2022 einen Zuschlag. Durch das Modell will die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee die Finanzierung der Bäder auf eine solidere Basis stellen.

Hällenbäder mit Sanierungsbedarf: Die beiden Bäder in der Stadt St.Gallen, nämlich das Hallenbad Blumenwies und... Bild: Benjamin Manser (28.9.2020)

Viele Hallenbäder in der Region seien sanierungsbedürftig, heisst es in der Mitteilung der Regio. Der Betrieb verursache für die Standortgemeinden jährliche Kosten, die sie alleine nicht mehr tragen könnten. Für dieses Problem sei mit dem regionalen Verbundmodell eine Lösung gefunden worden. Das sei ein wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt der Region und eine neue Form freiwilliger Kooperation zwischen Gemeinden, schreibt die Regio. Das neue Eintrittssystem soll auf Herbst 2022 eingeführt werden. (pd/vre)

...und das Volksbad, müssten für viel Geld saniert werden. Mit dem Hallenbadverbund und jährlichen Beiträgen an die Betriebskosten im Rücken könnte es der Stadt leichter fallen diese Investitionen zu tätigen. Bild: Andri Vöhringer (21.9.2021)

Hallenbadverbund Fünf Hallenbadbetreiber und 14 Gemeinden machen mit Am neuen regionalen Hallenbadverbund zwischen Bodensee und Alpstein machen zum einen als Betreiberinnen von Hallenbädern vier Gemeinden und eine Genossenschaft mit. Das sind die Städte St.Gallen und Gossau, die Gemeinden Herisau und Wittenbach sowie die Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau. Verbundgemeinden sind (in alphabetischer Reihenfolge) Andwil, Arbon, Berg SG, Eggersriet, Egnach, Häggenschwil, Hefenhofen, Mörschwil, Muolen, Roggwil, Romanshorn, Steinach, Tübach und Untereggen. (pd/vre)

Montag, 28. Februar - 9:15 Uhr

Stau auf der Stadtautobahn aufgelöst

Rund zweieinhalb Stunden nach der ersten Meldung läuft der Verkehr auf der Stadtautobahn wieder flüssig. Gemäss Staumeldeplattformen im Internet hat sich der Stau zwischen Meggenhus und Neudorf wieder aufgelöst. Ursache für die massive Verkehrsstörung war nach Angaben der Kantonspolizei ein Pannenfahrzeug. (dar)

Montag, 28. Februar - 8:44 Uhr

Frühlingsgruss aus dem Stadtpark

Momentaufnahme. Die Nächte sind zwar immer noch bitterkalt, sobald die Sonne scheint, kommen aber Frühlingsgefühle auf. Und überall blühen die ersten Blumen - wie die Krokusse neben dem Kunstmuseum im Stadtpark. Bild: Raphael Rohner (24.2.2022)

Montag, 28. Februar - 7:23 Uhr

Stau auf der Autobahn zwischen Meggenhus und Neudorf: Verkehrsbehinderungen wegen Pannenfahrzeug

Stau auf der Stadtautobahn. Symbolbild: Ralph Ribi

Autofahrer auf der Stadtautobahn in Richtung Zürich müssen sich am frühen Montagmorgen gedulden: Zwischen der Autobahnverzweigung Meggenhus und dem St.Galler Neudorf staut sich der Verkehr. Es ist mit Wartezeiten zwischen 30 und 45 Minuten zu rechnen. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Mörschwil und St.Gallen kommt es als Folge davon zu Behinderungen; hier ist mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten zu rechnen. Der Grund ist laut Kantonspolizei ein Fahrzeug, das auf der rechten Fahrspur eine Panne erlitten hat. Die Meldung ging um 6.31 Uhr ein. Derzeit warte man auf das Abschleppfahrzeug, heisst es. (dar/vre)

Montag, 28. Februar - 7:15 Uhr

Nach dem Nein aus Bern zu einem Übergangsfahrplan: Wie will die Stadt die Probleme der Stadtbahnhöfe Bruggen und Winklen rasch beheben?

Das Bahnangebot zwischen Zürich und St.Gallen soll erst ab 2035 weiter verbessert werden. Um dies rascher tun zu können, hatte der Kanton St.Gallen dem Bundesamt für Verkehr ein Fahrplankonzept für eine Übergangsphase eingereicht, das in Bern jedoch keine Gnade fand. Die bürgerlichen Fraktionen im St.Galler Stadtparlament erkundigen sich jetzt per Interpellation beim Stadtrat, was er tun will, um die unbefriedigende Situation mit der S-Bahn in Bruggen und Winkeln zu verbessern.

Auf diese Höhe soll der westlich (rechts) liegende Bahnhof Bruggen dereinst geschoben werden, um mit Haggen einen Doppelbahnhof zu bilden. Vorne das SBB-Gleis, hinten jenes der SOB. Bild: Michel Canonica (14.9.2017)

Der vor einer Woche eingereichte Vorstoss wurde von 57 Mitgliedern des 63-köpfigen St.Galler Stadtparlaments unterzeichnet. Das zeigt die Bedeutung, die auch links der Mitte diesem Thema beigemessen wird. Eingereicht wurde die Interpellation von den Fraktionen von SVP, FDP/Jungfreisinnigen und Mitte/EVP. Darin werden unter anderem Behauptungen und Forderungen aus einem bürgerlichen Konzept für eine ÖV-Reform in der Stadt St.Gallen wiederholt.

Vom Stadtrat wollen die drei bürgerlichen Fraktionen konkret wissen, ob es derzeit überhaupt Sinn macht, die Verschiebung des Bahnhofs Bruggen nach Osten auf Höhe des Bahnhofes Haggen und so die Schaffung eines Doppelbahnhofs und neuen Bahnknotens voranzutreiben. Mit dem Nein aus Bern zum Übergangsfahrplan sei nämlich absehbar, dass an einem solchen Doppelbahnhof auf Jahrzehnte hinaus kaum Züge halten würden und auch kein Viertelstundentakt angeboten werden könne.

Die St.Galler Stadtbahnhöfe Bruggen und Winkeln sind heute durch die S-Bahn schlecht erschlossen. Die Fahrplansituation ist ungenügend. Bild: Ralph Ribi (3.9.2018)

Weiter soll der Stadtrat erklären, wie er versuchen will, «die eklatanten Mängel im städtischen S-Bahn-System» vor 2035 zu beheben. Er soll sich nach dem Nein des Bundesamtes für Verkehr auch zum Handlungsbedarf im städtischen ÖV-System äussern und skizzieren, was er vordringlich zu tun gedenkt. Wobei die bürgerlichen Fraktionen in der Begründung des Vorstosses bereits einräumen, dass Massnahmen ohne funktionierenden Viertelstundentakt bei der S-Bahn schwierig sein werden.

Für die Interpellantinnen und Interpellanten ist die Verbesserung der S-Bahn-Situation ein zentrales Element für die wirtschaftliche Zukunft der Stadt St.Gallen: Der fehlende Viertelstundentakt verunmögliche die Anbindung wichtiger Entwicklungsflächen im Westen der Stadt an den ÖV. Zudem sei die unzureichende Erreichbarkeit der Stadt auf der Schiene ein wesentlicher Grund für die negative Beschäftigungsentwicklung im Bereich der für die Zukunft wichtigen Unternehmensdienstleistungen. (vre)

Sonntag, 27. Februar - 16:54 Uhr

WM im Ski-OL für Studierende in Tschechien: St.Gallerin international so gut platziert, wie noch nie eine Schweizerin zuvor

Eliane Deininger hat an der Weltmeisterschaft für Studentinnen und Studenten im Ski-OL vom 22. bis 26. Februar in Tschechien die beste internationale Klassierung erzielt, die je eine Schweizerin in dieser Sportart vorweisen konnte. Die St.Gallerin kehrte mit einer Gold- und einer Bronzemedaille in die Schweiz zurück. Bereits in den ersten beiden Läufen, einem Sprint und einem Verfolgungsrennen, klassierte sich die 21-Jährige in den Top Ten, obwohl sich in der Verfolgung bei ihr die Bindung öffnete und sie damit den Anschluss an die Spitze einbüsste.

Eliane Deininger währen der Sprintstaffel kurz vor dem Ziel. Bild: PD

Diese gute Leistung hatte zur Folge, dass die Geografiestudentin in der Sprintstaffel beim Team Schweiz 2 eingesetzt wurde. Sie ging zusammen mit dem Luzerner Noel Boos an den Start. Nach einem veritablen Steigerungslauf ging Eliane Deininger als Dritte auf ihre letzte Teilstrecke, dicht gefolgt von der amtierenden dreifachen Elite-Europameisterin aus Russland und der zweifachen Bronzemedaillengewinnerin aus Norwegen. Deininger konnte der starken Konkurrenz standhalten und sich die Bronzemedaille sichern.

Beim abschliessenden Mitteldistanzrennen mit Massenstart am folgenden Tag steigerte sich Eliane Deininger kontinuierlich. Sie nahm die letzte Schlaufe zusammen mit Teamkollegin Alina Niggli und einer Litauerin von der Spitze aus in Angriff. Im Fotofinish setzte sich das Mitglied der OL-Gruppe St.Gallen/Appenzell durch und eroberte die Goldmedaille. Mit ihrem bisher grössten Karriereerfolg ist die Schweizer Kaderathletin endgültig an der Weltspitze angekommen.

Eliane Deininger schnitt an der Studenten-WM im Ski-OL in Tschechien so gut ab, wie noch nie eine Schweizerin an einem internationalen Wettkampf in dieser Sportart zuvor. Bild: PD

Noch nie hat eine Schweizer Ski-OL-Läuferin ein besseres internationales Ergebnis als Eliane Deininger an der Studenten-WM in Tschechien erzielt, hält Erwin Wälter in seinem Bericht zur WM fest. Elianes Bruder Lukas Deininger war ebenfalls in Tschechien am Start. Sein Ziel, sich unter den besten 15 klassieren zu können, verpasste er unter anderem wegen einem Skibruch und entsprechend grossem Zeitverlust. (pd/vre)

Ski-OL Orientierungslauf auf Skiern Ski-OL ist Orientierungslauf auf Langlauf-Skiern. Das Loipennetz ist auf der OL-Karte eingezeichnet. Diese tragen die Läufer auf einem Gestell vor ihrer Brust. Querlaufen im Gelände ist erlaubt. Die Posten sind bei Massenstartrennen gegabelt. Das bedeutet im Klartext, dass am Schluss alle Athletinnen und Athleten dieselben Postenverbindungen zurückgelegt haben, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Die Sprintstaffel wird nach dem gleichen Prinzip wie beim Langlauf ausgetragen: Beim Massenstart nehmen die Herren der gemischten Zweierteams die erste Teilstrecke in Angriff. Abwechselnd absolvieren dann Damen und Herren je drei Teilstrecken. (ew/vre)

Sonntag, 27. Februar - 16:15 Uhr

Schlechter Lohn für eine gute Leistung: SC Brühl spielt zu Hause 2:2 unentschieden gegen Cham

Trotz einer vor allem in der zweiten Halbzeit spielerisch guten Leistung verpassten es die Brühler gegen ein spielerisch starkes Cham den ersten Heimsieg der Saison zu erzielen. Den «Heimfluch» wurde man mit dem 2:2-Unentschieden nur halbwegs los. Trotzdem zeigte das Team, dass es lebt und das Potenzial besitzt, dem Abstiegskampf noch zu entrinnen. Letzteres gerade auch, weil die mitgefährdeten Klubs Sion und YF Juventus am Samstag beide verloren haben.

Der SC Brühl ist gut in die Mission Ligaerhalt eingestiegen. Er erzielte am Samstag zu Hause immerhin ein 2:2-Unentschieden, während die beiden schärfsten Konkurrenten ihre Spiele verloren haben. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (26.2.2022)

Den Brühlern gelang am Samstag gemäss Matchbericht von Henri Seitter ein äusserst guter Start. Bereits nach fünf Minuten lagen sie 1:0 in Führung. Rückkehrer Rafinha enteilte auf der rechten Seite seinem Bewacher und flankte genau auf den Kopf von Ajet Sejdija, der einen wunderbaren Treffer zur Führung erzielte. Unerklärlicherweise befreite dieser Erfolg die Kronen nicht. Cham übernahm die Initiative und die Einheimischen überliessen den Gästen das Diktat. Der 1:1-Ausgleich in der 16. Minute zeichnete sich ab und war zu diesem Zeitpunkt auch verdient.

Danach ergriffen die Brühler als Platzherren wieder klar die Initiative. Claudio Holenstein zielte bei seinem Kopfball aus fünf Metern frei stehend über das Tor und Rafinhas herrlichen Weitschuss lenkte der ausgezeichnete Gästeschlussmann gekonnt iab. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielten die Chamer mitten in einer Brühler Druckperiode den überraschenden Führungstreffer. Zum glücklichen Freistosstreffer für Cham kam es nur, weil die Brühler Drei-Mann-Mauer auseinander ging; es war ein Tor, wie es so nie hätte fallen dürfen.

Der grosse Einsatz der Brühler wurde am Samstag nicht immer belohnt. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (19.2.2022)

In der zweiten Halbzeit spielten die Kronen weitgehend überlegen, doch der finale Pass in die Sturmspitze fehlte oder geriet zu ungenau. In der 59. Minute fiel der 2:2-Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Angelo Campos. In der 66. Minute wurde ein Brühler Angreifer im Strafraum regelwidrig gestossen und der gute Schiedsrichter entschied, ohne zu zögern, auf Penalty. Doch Ajet Sedija traf nur den Innenpfosten, von wo der Ball an den Rücken des Chamer Torwarts prallte und schliesslich sehr glücklich in den Händen von Anthony von Arx landete. (pd/vre)

Sonntag, 27. Februar - 15:08 Uhr

Vermisstes Mädchen aufgefunden

Die Stadtpolizei St.Gallen hat am Sonntag eine Vermisstmeldung verbreitet. Darin wurde die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vorübergehend verschwundenen 13-jährigen Mädchen gebeten. Die Vermisste konnte am Sonntagnachmittag wohlbehalten aufgefunden werden. Die Stadtpolizei St.Gallen bedankt sich in einer zweiten Mitteilung bei der Bevölkerung für die Unterstützung. (stapo/fra)

Sonntag, 27. Februar - 8:31 Uhr

Kerzen für den Frieden

Momentaufnahme. Auch in St.Gallen wird seit Donnerstag für Frieden in der Ukraine demonstriert und gebetet. Die Offene Kirche hat am Samstagabend ein Zeichen gesetzt: Vor ihrem Haupteingang brannten Kerzen und Fackeln gegen Krieg und für Frieden in der Welt. Bild: Reto Voneschen (26.2.2022)

Samstag, 26. Februar - 17:12 Uhr

Fredi Vogl flattert wieder durch die Stadt

Er ist wieder da: Buntspecht Fredi Vogl, das Maskottchen des Bundesamtes für Strassen (Astra) während der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn. Der Vogel wirbt in der ganzen Stadt dafür, dass man das Verkehrsverhalten der neuen Baustellensituation auf der A1 zwischen Winkeln und Neudorf anpassen soll. Wie viel Erfolg er damit hat, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen weisen müssen.

Fredi Vogl, das Maskottchen des Sanierungsprojektes für die St.Galler Stadtautobahn, ist derzeit an verschiedenen Orten in der Stadt präsent. Bild: Reto Voneschen (Lachen, 26.2.2022)

In diesen Tagen startet die heisseste Phase der Autobahnsanierung. Von Frühling 2022 bis Spätherbst 2023 werden nämlich jene Arbeiten erledigt, die etwa durch Reduktion von Fahrspuren zu Kapazitätseinbussen auf der Stadtautobahn führen werden. Vor allem in den Stosszeiten von 7 bis 8 sowie von 17 bis 18 Uhr ist das heikel: Dann muss sich der Verkehr um über zehn Prozent reduzieren, damit es nicht zum Chaos kommt. Genau daran arbeitet jetzt Fredi Vogl. (vre)

Samstag, 26. Februar - 17:07 Uhr

Wiederaufnahme eines Klassikers: Rockoper «Jesus Christ Superstar» wieder am Theater St.Gallen zu sehen

Die Rockoper «Jesus Christ Superstar» ist ein absoluter Klassiker. Bei ihrer Erstaufführung 1971 und vor allem durch die Verfilmung von 1973 gab's seinerzeit viel Wirbel. Die rockige Erzählweise der Passionsgeschichte stiess damals vor allem konservativen kirchlichen Kreisen sauer auf. Vom kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, ist der Klassiker in einer Wiederaufnahme der – überraschenden - Inszenierung von Erik Petersen bis in den Sommer hinein erneut am Theater St.Gallen zu sehen.

Die Rockoper «Jesus Christ Superstar» ist ab nächsten Mittwoch in einer Inszenierung von Erik Petersen wieder am Theater St.Gallen zu sehen. Bild: Theater St.Gallen/ Andreas J. Etter

Petersen hat die Rockoper rasant und kompakt, nämlich auf neunzig Minuten komprimiert, inszeniert. Das kam bei Kritikerinnen und Kritikern an der Premiere im Mai 2021 sehr gut an: Geboten werde «perfekte Unterhaltung auf höchstem Niveau», «Musikgenuss vom Feinsten» und «ein brillantes Ensemble», hiess es etwa. Petersen greift das Thema Superstar auf und zeigt den Kosmos einer zeitgenössischen Band mit ihren internen und externen Kämpfen um Erfolg und Ruhm. Natürlich kombiniert mit den bekannten Songs und Melodien. (pd/vre)

Samstag, 26. Februar - 17:00 Uhr

Jetzt bewerben für Klimaschutzpreise der Arge Alp: Auch St.Gallerinnen und St.Galler sind teilnahmeberechtigt

Die Arge Alp, bei der der Kanton St.Gallen Mitglied ist, feiert 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum verleiht die internationale Organisation Klimaschutzpreise für insgesamt 34’000 Euro. Projekte aus dem Kanton St.Gallen können bis 15. Juni eingereicht werden. Mit der Aktion will die Arge Alp zukunftsweisende Grossprojekte, Startups sowie Basisprojekte aus der Bevölkerung bekannt machen. Prämiert werden gemäss Mitteilung Projektideen, die bereit für die Umsetzung sind, sowie Projekte, die sich in der ersten Umsetzungsphase befinden.

Die Klimaschutzpreise der Arge Alp werden in drei Kategorien vergeben. 10’000 Euro sind für ein Grossprojekt, 10’000 Euro für ein Startup, 5’000 Euro als Hauptpreis für ein Basisprojekt aus der Bevölkerung reserviert. Weitere je 1’000 Euro gibt es für neun weitere Bürgerprojekte. Die Wettbewerbsbeiträge sollen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung von regenerativen Energien zum Thema haben oder für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Ebenfalls eingereicht werden können Initiativen, die den sorgsamen Umgang mit Ressourcen oder nachhaltige Mobilität zum Ziel haben.

Grossprojekte können von Unternehmen, Gemeinden, Verbänden oder Vereinen eingereicht werden. Jungunternehmerinnen und -unternehmer können ihr Startup-Projekt präsentieren. Bürgerinnen und Bürger sowie Jugendliche ab 15 Jahren sind eingeladen, beim Wettbewerb mitzumachen und ihr Projekt vorzustellen. Die Vorauswahl der Projekte übernehmen regionale Jurys, die von den Bundesländern, Kantonen und Regionen bestimmt werden. Eine internationale Jury prämiert dann die Siegerinnen und Sieger im Wettbewerb.

Samstag, 26. Februar - 12:12 Uhr

Junge Choreografien in der Lokremise

Das Theater St.Gallen hat in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) unter dem Titel RAW eine Plattform geschaffen, die es jungen Tänzerinnen und Tänzern sowie jungen Choreografinnen ermöglicht, eigene Ideen unter professioneller Begleitung auf der Bühne umzusetzen. Die ersten Ergebnisse dieser Aktion sind am 9. und 10. März, je 20 Uhr, in der Lokremise in St.Gallen sowie am 12. und 13. März, je 20 Uhr, am Theater der Künste der ZHdK zu sehen.

Am 9. März, 20 Uhr, ist im Theatersaal in der Lokremise (Bild) die Uraufführung der ersten neun jungen RAW-Choreografien zu sehen. Bild: Sabrina Stübi

Auf die Bühne gebracht werden Choreografien von sechs Mitgliedern der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen sowie von drei Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Dance der ZHdK. In der Wahl von Inhalten und Formen waren die jungen Künstlerinnen und Künstler frei. Im Vordergrund stand die Möglichkeit, in diversen Bereichen Erfahrungen zu sammeln. Neben Entwicklung und Umsetzung des tänzerischen Konzepts ging es auch um Aspekte wie den Umgang mit Licht, Raum und Kostümen sowie um technische Abläufe und Aufgaben hinter der Bühne. (pd/vre)

Samstag, 26. Februar - 10:22 Uhr

Verkehrsunfall mit grossem Sachschaden: Übermässig beschleunigt, Kontrolle verloren und Restaurantterrasse gerammt

Ein spektakulärer Selbstunfall hat sich am frühen Samstagmorgen an der St.Galler Bahnhofstrasse ereignet. Ein 21-Jähriger beschleunigte nach einem Stopp an einem Lichtsignal sein Auto so übermässig, dass er die Kontrolle darüber verlor. Der Wagen schleuderte dann übers Trottoir gegen den Zaun der Gartenterrasse des Restaurants Seeger.

Am Samstagmorgen verlor ein Autolenker am Schibenertor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf der Terrasse des Restaurants Seeger. Bild: Stadtpolizei SG (26.2.2022)

Der junge Mann war am Samstag, 4.40 Uhr,mit seinem Fahrzeug vom Marktplatz in Richtung Schibenertor unterwegs. Am Lichtsignal musste er gemäss Mitteilung der Stadtpolizei anhalten. Nachdem das Signal auf Grün gestellt hatte, beschleunigte der 21-Jährige so stark, dass er bei der Einfahrt in die Bahnhofstrasse die Kontrolle übers Auto verlor.

In der Folge drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und touchierte mit den Rädern den Randstein. Darauf hob es leicht ab und prallte mit dem Heck heftig gegen die Mauer und den Zaun der Gartenterrasse des Restaurants Seeger. Am Fahrzeug und am Gartenrestaurant entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Am Morgen danach: Die Schäden an Mauer und Zaun der Seeger-Terrasse sind vielen Passantinnen und Passanten aufgefallen. Bild: Reto Voneschen (26.2.2022)

Der Lenker wurde von der Polizei bei der Unfallaufnahme als fahrunfähig eingestuft. Ihm wurde gemäss Mitteilung eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Der Fahrausweis wurde ihm vorläufig aberkannt. Für die Bergung des demolierten Unfallautos musste der Abschleppdienst aufgeboten werden. (stapo/fra)

Samstag, 26. Februar - 10:03 Uhr

Brand in einer St.Galler Waschküche: Kleider in Flammen aufgegangen

Der Brand in einem Waschkeller konnte schnell gelöscht werden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei ermittelt jetzt. Bild: Kantonspolizei SG

Am Samstag, kurz nach 0.45 Uhr, hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Zürcher Strasse in St.Gallen gebrannt. Wie sich herausstellte, waren Kleider an einem Wäscheständer aus unbekanntem Grund in Brand geraten. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei untersucht jetzt die Brandursache.

Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde der Rauch aus den Räumlichkeiten geblasen. Verletzt wurde niemand. Der Gebäudeschaden zusammen mit dem Wert der verbrannten Gegenstände beträgt mehrere tausend Franken. (kapo/fra)

Freitag, 25. Februar - 19:52 Uhr

Zwei Blaufahrer aus dem Verkehr gezogen und dabei 30 Gramm Marihuana sichergestellt

Am Donnerstagabend haben Stadtpolizisten eine Autolenkerin und einen Autolenker aus dem Verkehr gefischt. Eine 30-Jährige stand unter dem Einfluss von Marihuana und Alkohol. Bei ihr wurde zudem Marihuana sichergestellt. Ein 40-Jähriger wies einen Blutalkoholgehalt von über 1,4 Promille (0,73 Mikrogramm/Liter). Beide Personen werden gemäss Mitteilung angezeigt.

Bei Kontrollen gehen der Stadtpolizei St.Gallen regelmässig Lenkerinnen und Lenker ins Netz, die getrunken oder Drogen konsumiert haben. Symbolbild: Stapo SG

Die Autolenkerin hatte am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, versucht, einer Verkehrskontrolle auszuweichen. Die Polizisten beobachteten sie dabei, wie sie von der Sonnen- in die Notkerstrasse abbog und dabei ein Fahrverbot missachtete. Nachdem sie angehalten worden war, räumte die 30-Jährige ein, unter dem Einfluss von Marihuana und Alkohol zu stehen. In einem Rollkoffer in ihrem Auto wurden zudem 30 Gramm Marihuana gefunden. Die Frau musste eine Blut- und eine Urinprobe abgeben.

Auch am Donnerstagabend wurden Polizisten auf einer Patrouillenfahrt auf einen anderen Autolenker aufmerksam. Bei der Kontrolle des Lastwagenfahrer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von über 1,4 Promille (0,73 mg/l). Der 40-Jährige musste daraufhin - wie die Frau im Museumsquartier - den Fahrausweis an Ort und Stelle abgeben. (stapo/vre)

Freitag, 25. Februar - 18:49 Uhr

Beim Verlassen der Parkgarage E-Trottinett übersehen: 17-Jährigen erfasst und leicht verletzt

Am Donnerstag ist es an der Torstrasse in St.Gallen zum Zusammenstoss eines E-Trottinetts und eines Auto gekommen. Der 17-jährige Trotti-Fahrer wurde leicht verletzt. In Zusammenhang mit diesem Unfall macht die Stadtpolizei am Freitag in einer Mitteilung darauf aufmerksam, dass es verboten ist, mit einem E-Trottinett auf dem Trottoir zu fahren. Mit diesem Gefährt müssen Velostreifen oder Velowege benutzt werden. Wo diese fehlen, muss am rechten Rand der Strassenfahrbahn gefahren werden.

Auf dem Trottoir an der Torstrasse vor der Ein-/Ausfahrt aus dem Cityparking Brühltor ereignete sich der Unfall mit Auto und E-Trottinett. Bild: Stadtpolizei SG

(24.2.2022)

Der Zusammenstoss zwischen Auto und E-Trottinett ereignete sich am Donnerstag, kurz nach 6.30 Uhr. Ein 57-jähriger Autofahrer verliess mit seinem Wagen die Parkgarage Brühltor und wollte in die Torstrasse einbiegen. Dabei musste er das Trottoir überqueren, auf dem gerade ein 17-Jähriger mit einem E-Trottinett daher rollte. Dadurch kam es zur Kollision, bei der der junge Mann stürzte. (stapo/vre)

Freitag, 25. Februar - 18:06 Uhr

Überraschend viel Volk an der St.Galler Gassenfasnacht: Für die Schnitzelbankabende in der Kellerbühne hat’s noch einzelne Tickets

Aufgrund der Coronapandemie sind in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen der St.Galler Stadtfasnacht abgesagt. Im Vorfeld waren die Verantwortlichen etwas verunsichert, ob diese «Fasnacht light» vom Publikum goutiert würde. Nach dem Schmutzigen Donnerstag ist klar: An der Gassenfasnacht sind nicht nur überraschend viele Guggen unterwegs, am Donnerstabend hatte es auch viel Volk «auf der Gasse».

Viel Volk bei einem Guggenauftritt am Donnerstagabend in der St.Galler Marktgasse. Bild: Luca Ghiselli (24.2.2022)

Fasnachtspräsident Bruno Bischof zeigte sich am Freitagnachmittag vom bisherigen Verlauf der Fasnacht befriedigt. Das Agugge am Donnerstagmorgen sei stimmig und recht gut besucht gewesen. Schon am Nachmittag seien viele Leute, darunter Mütter und Väter mit ihren Kindern, ins Stadtzentrum gekommen. «Wo eine Gugge aufgespielt hat, war rasch kein Durchkommen mehr», sagt Bischof.

Der St.Galler Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Bild: Coralie Wenger (11.11.2012)

Der erste Schnitzelbankabend in Kellerbühne war am Schmutzigen Donnerstag mit 80 Gästen nicht ganz ausgebucht. Die Stimmung sei aber ausgezeichnet gewesen, sagt Bruno Bischof. Das Publikum sei auf seine Kosten gekommen. Auch für die Schnitzelbankabende von heute Freitag und morgen Samstag sind noch einzelne Tickets an der Abendkasse zu haben. Ein Besuch des Anlasses lohne sich auf jeden Fall, ist der Fasnachtspräsident überzeugt.

Den Höhepunkt erreicht die St.Galler Stadtfasnacht am Samstag. Der Tag gehört den Kindern: Am Nachmittag finden in einzelnen Quartieren Umzüge und Partys für den närrischen Nachwuchs statt. Vieles ist aber auch abgesagt. Vor dem Besuch eines Anlasses empfiehlt sich die Konsultation der Internetauftritte von Quartieren und Fasnachtsgruppen. Am Samstag, 20 Uhr, findet dann im üblichen Rahmen zu Füssen des Vadian-Denkmals der Föbü-Verschuss statt. Dann zeigt sich, wer in diesem Jahr den Titel eines Ehren-Födlebürgers verliehen erhält. (vre)

Freitag, 25. Februar - 16:38 Uhr

AKTUALISIERTE FASSUNG -- Kirchen reagieren auf die Ereignisse in der Ukraine: Mit Gebeten und Kerzen für den Frieden und gegen den Krieg

Europaweit ist die Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine gross. Europaweit gibt's seit gestern Donnerstag auch eine zunehmende Zahl von Friedenskundgebungen. In vielen Gotteshäusern wird für den Frieden gebetet. Letzteres auch in der Stadt St.Gallen. Die evangelisch-reformierte und die katholische Kirche machen in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag auf solche Anlässe in der Stadt St.Gallen aufmerksam.

«Die St.Galler Kirchen laden alle Menschen ein, ihre Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine, ihre Trauer und Angst gemeinsam zum Ausdruck zu bringen, für den Frieden einzustehen und zu beten», heisst es in der Mitteilung einleitend. An drei Tagen und verschiedenen Orten werden Räume und Rituale angeboten, um der Hoffnung auf Frieden gemeinsam Kraft zu geben. Ein erster findet bereits am Samstag statt.

Ein Lichtermeer für Frieden und gegen Gewalt soll am Samstagabend vor der Offenen Kirche in St.Gallen brennen. Bild: Angelo Zambelli (13.12.2014)

Vor der Offenen Kirche an der Böcklinstrasse 1 in St.Gallen soll am Samstag, ab 18 Uhr, ein Lichtermeer für Frieden und gegen Gewalt entzündet werden. Alle Interessierten sind aufgerufen eine eigene Kerze mitzubringen und aufzustellen. Der Anlass soll zudem die Möglichkeit bieten, inne zu halten und sich gegenseitig auszutauschen.

ein Lichtermeer für Frieden und gegen Gewalt entzündet werden. Alle Interessierten sind aufgerufen eine eigene Kerze mitzubringen und aufzustellen. Der Anlass soll zudem die Möglichkeit bieten, inne zu halten und sich gegenseitig auszutauschen. Am Sonntag, 10 Uhr, lädt die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat zu einem Friedensgottesdienst in die Kirche Heiligkreuz ein. Er beinhaltet Texte und Gedanken zum Frieden, Zeiten der Stille und das Entzünden von Kerzen.

lädt die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat zu einem Friedensgottesdienst in die Kirche Heiligkreuz ein. Er beinhaltet Texte und Gedanken zum Frieden, Zeiten der Stille und das Entzünden von Kerzen. Am Montag, 19.30 bis 21 Uhr, lädt die die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen St.Gallen/Appenzell zum Anlass «Für Frieden und gegen Gewalt» in die St.Galler Stadtkirche St.Laurenzen ein. Geboten werden dabei Kerzen, die Möglichkeit zum stillen Gebet und ein offenes Mikrofon in verschiedenen Sprachen und Traditionen.

lädt die die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen St.Gallen/Appenzell zum Anlass «Für Frieden und gegen Gewalt» in die St.Galler Stadtkirche St.Laurenzen ein. Geboten werden dabei Kerzen, die Möglichkeit zum stillen Gebet und ein offenes Mikrofon in verschiedenen Sprachen und Traditionen. Am Aschermittwoch, zwischen 12 und 13 Uhr, lädt Bischof Markus Büchel zum offenen Gebet in der Kathedrale St.Gallen ein. Glocken, Stille, Kerzen, Musik und Gebet sollen dabei Menschen für einige Minuten oder auch länger zusammenführen.

lädt Bischof Markus Büchel zum offenen Gebet in der Kathedrale St.Gallen ein. Glocken, Stille, Kerzen, Musik und Gebet sollen dabei Menschen für einige Minuten oder auch länger zusammenführen. Ab sofort jeden Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, stehen zudem die Türen von St.Laurenzen offen. Dort kann man eine Kerze für den Frieden entzünden und stille Gebete sprechen. Eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger wird vor Ort und ganz Ohr für das sein, was im Moment bewegt, heisst es in der Mitteilung. (pd/vre)

Freitag, 25. Februar - 15:30 Uhr

Coronapandemie im Kanton St.Gallen: Impfzentren werden reduziert weitergeführt, Contact Tracing endet Ende März

Die Coronapandemie scheint ihren Höhepunkt auch im Kanton St.Gallen überschritten zu haben: Die Omikronmutation des SARS-CoV-2-Virus löst zwar immer noch täglich viele Neuansteckungen aus, diese verlaufen aber erheblich harmloser als bei früheren Virusvarianten. Auf tiefem Niveau stabil ist - wohl auch wegen der vielen Geimpften - die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19. Nachdem der Bund bereits früher die meisten Coronarestriktionen aufgehoben hat, passt der Kanton St.Gallen jetzt seine Infrastruktur der neuen Lage an.

So wurden die Pop-up-Impfstellen wie bereits früher angekündigt diese Woche geschlossen. Mit reduzierten Betriebszeiten werden hingegen gemäss Mitteilung der Staatskanzlei die Impfzentren in St.Gallen, Wil, Buchs und Rapperswil-Jona vorerst weitergeführt. Hier sind alle Impfstoffe verfügbar, sodass ein Impfangebot für Erst-, Zweit-, Booster- und Kinderimpfungen sichergestellt ist. Bei steigenden Fallzahlen oder neuen Mutationen kann diese Infrastruktur rasch wieder hochgefahren werden.

Auch das Impfzentrum in St.Gallen wird zwar zurückgefahren, bleibt aber bis auf weiteres in Betrieb. Bild: Reto Voneschen (27.6.2021)

Entspannt sich die Lage wie erwartet weiter, tritt die Covid-19-Verordnung des Bundes auf 1. April ausser Kraft. Wenn das so ist, wird der Kanton gemäss Mitteilung das Contact-Tracing dann auch beenden. Im Hintergrund bleiben die Basisstrukturen mit kleinem Personalbestand bestehen, um rasch reagieren zu können, falls die Lage etwa im Herbst dies erfordern sollte. Das übrige Personal des Contact-Tracing beendet seine Tätigkeit gestaffelt. Bis Ende März stellen zudem die Testzentren an den Spitälern Wil, Grabs, Altstätten und Linth ihren Betrieb ein.

Die Infoline zur Coronapandemie wird der Kanton mit angepassten Betriebszeiten bis auf weiteres weitergeführt. Sie ist unter der Nummer 058'229'22'33 erreichbar. Wichtige Infos zur Pandemie werden weiter im Internet publiziert. Auch die Anlaufstelle für Zertifikate wird weitergeführt. Der kantonale Führungsstab wird zudem verkleinert. Ihm gehören im Kern noch Fachleute aus Kantonsarztamt, Amt für Gesundheitsvorsorge und Amt für Militär und Zivilschutz an. (SK/vre)

Freitag, 25. Februar - 14:14 Uhr

Das erste Heimspiel von Brühl im neuen Jahr geht gegen Cham: Ein Sieg ist eigentlich Pflicht

Auch nach dem Erfolg vom vergangenen Samstag gegen Juventus aus Zürich liegt der SC Brühl auf dem letzten Platz in der Tabelle der Promotion League. Im ersten Heimspiel dieses Frühlings soll es diesen Samstag nun drei weitere Punkte gegen den SC Cham geben. Die Chancen dafür sind absolut intakt. Das Spiel wird um 16 Uhr im Paul-Grüninger-Stadion angepfiffen.

Die seit einer Woche laufende Frühlingsrunde der Promotion League wurde beim SC Brühl zur «Mission Ligaerhalt» ausgerufen. Kein Wunder, greift der Club doch vom Tabellenende aus an. Primäres Ziel ist es, sich in den verbleibenden Runden unter die ersten Zwölf zu retten und damit dem Quartett derer zu entgehen, die am Schluss die beiden Absteiger unter sich ausmachen müssen.

Lange Schatten, aber keine langen Gesichter: Brühl nach dem 5:1-Sieg vor einer Woche gegen den YF Juventus. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (19.2.2022)

Einen Schritt auf das Ziel hin haben die Brühler vor einer Woche mit dem 5:1 gegen den YF Juventus getan. Brühl überrannte die Zürcher mit einer Spielfreude, wie sie im Herbst gar nie zu sehen war. Ebenfalls erfreulich war, dass die fünf Tore von fünf Spielern erzielt wurden. Gegen Cham muss sich am Samstag zeigen, ob die punktuellen Verstärkungen von Brühl in der Winterpause Bestand haben und ob das Resultat in Zürich mehr als eine Eintagsfliege ist.

Am Samstag geht's im ersten Heimspiel des SC Brühl in der Frühlingsrunde also gegen den SC Cham. Dieses Team war eines von nur dreien, das die Brühler im vergangenen Herbst besiegen konnten (auswärts mit 1:0). Cham liegt derzeit auf dem siebten Platz und damit im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Am vergangenen Samstag hat das Team dem Tabellenführer und Überflieger Breitenrain ein 0:0 abgerungen. (pd/vre)

Freitag, 25. Februar - 11:46 Uhr

Martin Zimmermann geht in Pension: Er baute den WWF in der Ostschweiz massgeblich mit auf

Nachdem er die neue Geschäftsführerin des WWF Appenzell, Mila Yong, in ihre Aufgabe eingeführt hat, geht Martin Zimmermann Ende Februar in Pension. Er war während 35 Jahren in verschiedenen Funktionen beim WWF tätig und hat die Entwicklung der Umwelt- und Naturorganisation in der Ostschweiz stark mitgeprägt. Einer der Bereiche, in dem er sich als Geschäftsführer der Ostschweizer WWF-Sektion immer stark engagierte, war gemäss WWF-Mitteilung die Umweltbildung.

Der ehemalige WWF-Geschäftsführer Martin Zimmermann mit Hündin «Zora». Zimmermann geht jetzt nach 35 Jahren beim WWF in Pension. Bild: WWF

Von sich selber sagt der in St.Gallen lebende Zimmermann, dass seine Leidenschaft für die Umweltbildung im ehemaligen WWF-Ökozentrum in Stein AR geweckt worden sei: «Das war für mich der Antrieb, im Laufe der Jahre Projekte wie das Kurs- und Exkursionsprogramm Natur-Live oder die Schulbesuche des Programms Natur-Schule zu entwickeln.» Daneben gehört zu den von ihm mitentwickelten Programmen auch das Projekt «Natur-Aktiv»; das sind Natureinsätze mit Freiwilligen, Firmenteams und Asylsuchenden.

Martin Zimmermann baute aber auch das WWF-Regiobüro St.Gallen auf. Der ursprüngliche Einmannbetrieb im alten Kuhstall des Ökozentrums beschäftigt inzwischen acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie koordinieren die Arbeit der Natur- und Umweltorganisation in beiden Appenzell sowie den Kanton St.Gallen und Thurgau. Dafür betreuen sie Umweltprojekte, prüfen Bauprojekte auf ihre Gesetzeskonformität oder führen gemeinsam mit den Sektionen Abstimmungskämpfe.

Martin ZImmermann mit Mila Yong, seiner Nachfolgerin in der Geschäftsführung des WWF Appenzell. Bild: WWF

Martin Zimmermann konzentrierte sich in den letzten Jahren auf die Geschäftsführung des WWF Appenzell. Das gab ihm daneben Raum fürs Engagement für Biodiversitätsprojekte. Darunter waren die Wiesen- oder Heckenmeisterschaften oder auch grössere Artenförderungsprojekte. Nach seiner Pensionierung will sich Hobby-Hundezüchter Zimmermann vorerst auf seine Hündin, aber auch auf «unseren grossen Garten und das Kajakfahren» konzentrieren. Das Weitere werde sich von selbst ergeben, wird er in der WWF-Mitteilung zitiert. (pd/vre)

Freitag, 25. Februar - 10:43 Uhr

KORRIGIERTE MELDUNG -- Die Zukunft der Stadt St.Gallen: Bevölkerung kann ihre Sicht der Dinge einbringen

Seit Dezember 2021 kann die Bevölkerung unter dem Titel «Sankt Diskurs» Ideen und Visionen für die Zukunft der Stadt St.Gallen auf deren Mitwirkungsplattform im Internet deponieren. Diese Möglichkeit besteht noch bis 11. März, wird in einer Mitteilung vom Freitag erinnert. Sie steht ausdrücklich allen Personen offen. Im Rahmen der Aktion sucht die Stadt nach Antworten auf drei konkrete Fragen: Was zeichnet St.Gallen aus? Was fehlt in der Stadt? Wie soll sie in 20 Jahren wahrgenommen werden?

Ende März kann die Bevölkerung mit Stadtpräsidentin Maria Pappa über die Zukunft der Stadt diskutieren. Bild: Benjamin Manser (18.1.2022)

Eingegangen sind bisher knapp 60 Einträge. Diese und weitere Visionen und Ideen werden als erstes Grundlage für eine offene Diskussion mit Stadtpräsidentin Maria Pappa sein. Dabei soll der Input aus der Bevölkerung auch mit der stadträtlichen «Vision 2030» abgeglichen werden. Die öffentliche Veranstaltung findet am 28. März in der Lokremise statt. Die Platzzahl an diesem Forum ist beschränkt. Dafür anmelden kann man sich ab sofort. (sk/vre)

Freitag, 25. Februar - 9:56 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'127 neue Ansteckungen am Donnerstag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Donnerstag 1'127 (Mo: 1'001, Di: 1'327, Mi: 1'230) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 162'149 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Wie an den drei Tagen zuvor wurde auch am Donnerstag kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie mit Stand am Donnerstag, 24. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 42 (So: 66, Mo: 58, Di: 49, Mi: 45) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben auf einer Intensivstation, sechs davon mit künstlicher Beatmung. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit nach einem Anstieg der Hospitalisationen in der städtischen Winterferienwoche wieder deutlich entspannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 1'182 (So: 1'276, Mo: 1’114, Di: 1'110, Mi: 1'132). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'663 (So: 3’055, Mo: 2’814, Di: 2'753, Mi: 2'697). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie stehen weiterhin auf hohem Niveau, sind aber diese Woche konstant bis leicht abnehmend. (SK/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 20:30 Uhr

Stille Kundgebung für Frieden und Demokratie in der Ukraine: «Wir sorgen uns um Angehörige und Freunde im Kriegsgebiet»

Am Donnerstag wurde auch in St.Gallen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Der Aufmarsch dazu war überraschend gross. Nach Schätzung der Organisatoren haben sich ab 17.30 Uhr rund 200 Personen auf dem Kornhausplatz beim St.Galler Hauptbahnhof versammelt. Das sei angesichts der wenigen Stunden, in denen die Aktion auf die Beine gestellt worden sei, ein gutes Resultat, zogen Moritz Rohner und Marco Dal Molin, die SP-Initianten des Anlasses, am Schluss Bilanz.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Friedenskundgebung standen neben dem Lämmlerbrunnen im Kreis um einige Transparente herum. Die Botschaften waren knapp und klar: «Stoppt den Krieg!», «Cassis und KKS: Act now!» oder auch «Fluchthilfe jetzt», war da zu lesen. «Es herrscht Krieg in Europa, wir sind erschüttert», hiess es im Aufruf zur Aktion in den sozialen Medien. Die Kundgebung sei als Zeichen gegen den Krieg und als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gedacht.

8 Bilder 8 Bilder Solidarität mit den Menschen in der Ukraine war eines der Themen der St.Galler Kundgebung gegen den Krieg in Osteuropa. Bild: Sandro Büchler (24.2.2022)

Ganz bewusst habe man darauf verzichtet, ein ausgefeiltes Programm mit Reden auf die Bein zu stellen, sagte Initiant Moritz Rohner in seiner Begrüssung. Viele mache das Geschehen betroffen. Daher wolle man einen Ort anbieten, an dem man sich austauschen könne. Die Teilnehmerschar an der rund einstündigen Mahnwache war bunt gemischt. Das Altersspektrum reichte von Jungen bis zu Seniorinnen und Senioren. Exponenten von Parteien waren genauso dabei wie Personen aus kirchlichen Kreisen.

Mit von der Partie waren Politikerinnen und Politiker wie Ständerat Paul Rechsteiner, SP-Nationalrätin Claudia Friedl oder Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadtrat Peter Jans. Dazu kamen Mitglieder des Kantonsrats und des St.Galler Stadtparlaments. Im Kreis auf dem Kornhausplatz nicht zu übersehen war eine Gruppe Ukrainerinnen. Alle hätten sie Angehörige und Freunde im Kriegsgebiet, sagte eine Frauen mit blau-gelben Bändern im Haar. Man sei sehr in Sorge um sie. Das Wichtigste sei, den Kontakt zu ihnen halten zu können und das Beste für sie zu hoffen. (vre)

Donnerstag, 24. Februar - 16:27 Uhr

Pförtneranlage an der Teufener Strasse spruchreif: Regelmässigen Stau wenigstens aus den Wohngebieten hinaus verlegen

Nach Jahren des Wartens tut sich an der Teufener Strasse in Sachen Dosieranlage Liebegg endlich etwas. Die Ausserrhoder Regierung hat gemäss Mitteilung das Bauprojekt und den Kredit dafür genehmigt. Es ist das Resultat einer mehrjährigen gemeinsamen Planung der Ausserrhoder mit dem Kanton und der Stadt St.Gallen. Die Pförtneranlage soll dereinst den Stau, der regelmässig in Stosszeiten von Teufen Richtung St.Galler Stadtzentrum entsteht, wenigstens aus den Wohngebieten hinaus verlegen.

Der Standort für die geplante Pförtneranlage vor der Liebegg. Bild: Kanton AR

Stauen soll sich der Verkehr nur bis zum Knoten Lustmühle, nicht darüber hinaus. Mittels Detektoren wird sowohl der Stau im Siedlungsraum der Stadt wie im Rückstauraum zwischen Pförtner und Abzweiger Lustmühle überwacht. Wird der Rückstau zu lang, reagiert die Dosieranlage. Gebaut werden soll sie ab kommendem Sommer. Das Testen der Steuerung werde danach einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Inbetriebnahme noch nicht genau terminiert werden könne, heisst es in der Mitteilung.

Die Umsetzung des Vorhabens soll alles in allem knapp 2,4 Millionen Franken kosten. Davon müssen Stadt und Kanton St.Gallen rund 500’000 Franken sowie die Gemeinde Teufen 290’000 Franken übernehmen. Dem Kanton Appenzell Ausserrhoden bleiben nach Abzug der Bundesbeiträge voraussichtlich rund 1,2 Millionen Franken an Investitionskosten.

So sieht die Planung der neuen Dosieranlagen an der Teufener Strasse in der Liebegg aus. Grafik: Kanton AR

Der Pförtner besteht aus einer Aufweitung der Strasse, einer Mittelinsel für ein Lichtsignal und einer intelligenten Steuerung. Velos werden in beide Fahrtrichtungen auf dem Veloweg/Trottoir von der Lustmühle bis zum Pförtner an der Fahrzeugkolonne vorbeigeführt. Der heute eher schmale Weg soll dazu mittelfristig mit einem separaten Projekt verbreitert werden. Beim Pförtner sollen die Velos wieder in den Verkehr integriert werden. Sie können sich dazu an der Anlage anmelden und erhalten «grün».

Für die Postautolinie 180, die von Herisau über Hundwil und Stein zum Bahnhof St.Gallen führt, verbessert sich die Situation wegen des Pförtners nicht, sie bleibt wie heute. Die Bevorzugung der Busse gegenüber anderen Autos ist nicht machbar. Ab Dezember sollen aber versuchsweise in den Spitzenstunden zusätzliche Postautos eingesetzt werden. Sie werden nur bis in die Lustmühle verkehren; von dort sollen ihre Passagiere ohne Stau mit den Appenzeller Bahnen nach St.Gallen fahren können. (pd/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 14:59 Uhr

SP lädt zur Kundgebung auf dem Kornhausplatz: Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen

Weltweit reagiert nicht nur die Politik empört und verstört auf den Kriegsausbruch in der Ukraine. Quer durch Europa wird derzeit auch zu Kundgebungen, Mahnwachen und Gebeten für den Frieden aufgerufen. Eine stille Kundgebung ist heute Donnerstag, 17.30 Uhr, auch in St.Gallen geplant. Eingeladen dazu wird von verschiedenen Parteien und Gruppierungen aus der Stadt St.Gallen.

Gegen den Krieg in der Ukraine: Der Instagram-Aufruf der Stadtsanktgaller SP zur Kundgebung auf dem Kornhausplatz. Screenshot: SP SG

«Es herrscht Krieg in Europa, wir sind erschüttert», schreibt die SP in ihren Social-Media-Kanälen: «Und wir stehen auf: für den Frieden, für die Demokratie.» Die stille Kundgebung vom Donnerstag auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof sei als Zeichen gegen den Krieg, aber auch als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gedacht.

Die Kundgebung ist von der Stadtpolizei bewilligt. Sie soll eher die Form einer Mahnwache, denn einer Protestdemonstration haben. So gibt es etwa ganz bewusst kein umfangreiches Programm mit vielen Rednerinnen und Rednern. Man werde vielmehr an Ort zusammenstehen, Präsenz markieren und auf die Ereignisse in der Ukraine aufmerksam machen, heisst es seitens der Organisatorinnen und Organisatoren. (vre)

Donnerstag, 24. Februar - 11:52 Uhr

«Putin zerstört den Frieden in Europa»: HSG organisiert spontan öffentliche Veranstaltung mit Russlandkenner Ulrich Schmid

Durch russische Luftangriffe vom frühen Donnerstagmorgen auf einer ukrainischen Militärbasis bei Mariupol beschädigte Radargeräte. Bild: Sergei Grits/AP (24.2.2022)

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland die Ukraine angegriffen und damit einen offenen Krieg gestartet. Was sind die Folgen? «Putin zerstört die Zivilgesellschaft in Russland und den Frieden in Europa», sagt Ulrich Schmid dazu.

Wer mehr Einschätzungen vom HSG-Professor und Russlandexperten hören sowie mit ihm diskutieren will, kann dies am Donnerstagnachmittag tun. Die Universität St.Gallen organisiert als Reaktion auf die Ereignisse in der Ukraine spontan einen entsprechenden Anlass.

HSG-Professor und Russlandexperte Ulrich Schmid. Bild: Mareycke Frehner (15.5.2018)

Ulrich Schmid ist der wichtigste Russlandexperte in der Ostschweiz. Entsprechend ist er derzeit bei den Medien al Interviewpartner äusserst gefragt. Schmid ist Slawist und Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der HSG. Als Prorektor ist der 55-Jährige zudem verantwortlich für die Aussenbeziehungen der Universität.

Die öffentliche Veranstaltung zum Krieg in der Ukraine findet heute Donnerstag, ab 16.15 Uhr, im Lernzentrum «Square» an der Guisanstrasse 20 neben dem HSG-Bibliotheksgebäude statt. Alle Interessierten sind gemäss Mitteilung dazu eingeladenn. Der Einritt ist gratis, eine Anmeldung nicht nötig. (pd/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 11:30 Uhr

Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Diebesgut in öffentlichem WC entdeckt

Einen ungewöhnlichen Einbruch vermeldet die Kantonspolizei für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch aus der Stadt St.Gallen. Hier stahlen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus Bargeld und eine Reihe kleinerer Alltagsgegenstände. Ein Teil der Beute fand sich kurze Zeit später auf einer öffentlichen Toilette und konnte den Eigentümern zurückgebracht werden. Nach wie vor vermisst wird Diebesgut im Wert von mehreren tausend Franken. Es entstand Sachschaden von nochmals rund tausend Franken.

Der Einbruch ins Einfamilienhaus an der Guggenhaldenstrasse in St.Gallen wurde in der Zeit von Dienstag, 23.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, begangen. Die Diebe drangen auf noch unbekanntem Weg ins Haus ein. Dort durchsuchten sie Räume und verschiedene Behältnisse. Aus dem Auto, das unverschlossen in der Garage stand, liessen sie weitere Gegenstände mitlaufen. Danach suchten sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen das Weite. (kapo/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 11:07 Uhr

Wenn sich Einbrecher die Klinke in die Hand geben: Zwei Einbrüche in einen Wittenbacher Tankstellenshop innert 45 Minuten

Es gibt alles, auch Sachen, die es eigentlich nicht geben kann. Das dürften sich auch die Betreiber eines Tankstellenshops an der St.Gallerstrasse in Wittenbach derzeit sagen. Am Mittwoch, zwischen 2.30 und 3.15 Uhr, ist bei ihnen nämlich gleich zweimal hintereinander eingebrochen worden. Dabei wurden Zigaretten, alkoholische Getränke und Süssigkeiten gestohlen. Zudem entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Das Drehbuch vom frühen Mittwochmorgen wird in einer Meldung der St.Galler Kantonspolizei wie folgt beschrieben: Zuerst brachen Unbekannte gewaltsam die Schiebetüre zum Shop auf, durchsuchten das Geschäft und die Lagerräume. Danach verliessen sie den Shop mit ihrer Beute. Rund 25 Minuten später tauchte eine weitere Person auf und betrat durch die schon beschädigte Türe den Tankstellenshop. Auch dieser Einbrecher entfernte sich danach mit seiner Beute. (kapo/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 10:19 Uhr

Stadt St.Gallen hebt vier Sondernutzungspläne auf: Vorläufig keine neuen Mehrfamilienhäuser an der Steinach

Die Stadt St.Gallen hebt auf den 1. März vier vor 1980 erlassene und veraltete Sondernutzungspläne auf. Konkret handelt es sich dabei um die Überbauungspläne «St.Georgen-Strasse zwischen Gellertstrasse und Sonderstrasse» (1966), «Kleinberg» (1956) und «Obere Gerhalde» (1956/57) sowie den «Baulinienplan für die Parzellen Nrn. 1518-1525 (Grundbuch St.Fiden) zwischen Krontal- und Falkensteinstrasse» (1969).

Beispiel für einen überholten Sondernutzungsplan: Der Überbauungsplan St.Georgen-, Gellert- und Sonderstrasse. Die Neubauten links und rechts wurden im Gegensatz zum mittleren Neubau nie realisiert. Bild: Stadt St.Gallen

Für die vier Sondernutzungspläne wurde bei den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern ein Mitwirkungsverfahren und anschliessend das für die Aufhebung nötige öffentliche Auflageverfahren durchgeführt. Erfreulicherweise seien während des Auflageverfahrens keine Einsprachen gegen die Aufhebungen eingegangen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Dieser Schritt kann daher auf Anfang März erfolgen.

Die Situation auf dem Luftbild von 2013: Der Neubau in der Mitte ist klar zu erkennen. Links und rechts sah der Überbauungsplan anstelle der alten auch neue Häuser vor. Luftbild: Stadt St.Gallen

Aufgehoben werden die Sondernutzungspläne, weil sie schlicht überholt sind. Die Überprüfung dieser Pläne geht auf einen Vorstoss im St.Galler Stadtparlament von 2010 zurück. Die Stadt sollte gemäss dem Postulat alle vor 1980 und damit vor dem ersten städtischen Zonenplan erlassene Sondernutzungspläne überprüfen. Im Postulatsbericht von 2018 kam der Stadtrat zum Schluss, dass 23 der 140 Sondernutzungspläne auf Stadtgebiet ersatzlos gestrichen werden können.

Da für jede Aufhebung ein eigenes Rechtsverfahren nötig ist, stellte der Stadtrat 2018 die gestaffelte Aufhebung der 23 Pläne in Aussicht. 2020 wurde eine erste Tranche von sechs Sondernutzungsplänen aufgehoben. Mit Abschluss des Aufhebungsverfahrens folgt jetzt gemäss Mitteilung die zweite Tranche mit vier Plänen. Weitere Schritte sollen in den kommenden Jahren folgen. (sk/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 9:09 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'230 neue Ansteckungen am Mittwoch

Der Kanton meldet auf seiner Website für Mittwoch 1'230 (Mo: 1'001, Di: 1'327) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 161'022 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Montag und Dienstag wurde auch am Mittwoch kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 834.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 23. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 45 (So: 66, Mo: 58, Di: 49) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs auf einer Intensivstation, fünf davon mit künstlicher Beatmung. Die Lage an den Spitälern im Kanton hat sich damit nach einem Anstieg der Hospitalisationen in der städtischen Winterferienwoche wieder entspannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 1'132 (So: 1'276, Mo: 1’114, Di: 1'110). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'697 (So: 3’055, Mo: 2’814, Di: 2'753). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Indikatoren für die Entwicklung der Coronapandemie sind weiterhin auf hohem Niveau, zeigen aber seit vergangener Woche ziemlich konstant nach unten. (SK/vre)

Donnerstag, 24. Februar - 7:10 Uhr

St.Galler Fasnacht ist eröffnet: Stimmiges Agugge beim Vadian-Denkmal

Sechs oder sieben Guggen, ein Glühweinstand, insgesamt 150 bis 200 Besucherinnen und Besucher sowie danach eine spontane Showeinlage der Gugge Wirus: Das Agugge der St.Galler Fasnacht am Donnerstag war zwar nicht das grösste oder schönste in der jüngeren Fasnachtsgeschichte, der Anlass war aber angesichts der coronabedingt schwierigen Vorbereitungszeit überraschend stimmig.

10 Bilder 10 Bilder Bild: Michel Canonica

Neben den Guggen versammelten sich am Donnerstagmorgen auch Einzelmasken und Schlachtenbummler zu Füssen des Vadian-Denkmals. Darunter war auch Fasnachtspräsident Bruno Bischof oder Ehren-Födlebürgerin Trudi Hermann. Punkt 6 Uhr eröffneten die Guggen den musikalischen Reigen und damit die diesjährige St.Galler Stadtfasnacht, die dieses Jahr wegen der Pandemie in reduzierter Form stattfinden muss.

Erste grosse Abwesende ist da die Festbeiz unter dem Waaghaus. Diese Möglichkeit, nach dem Agugge in gemütlicher Runde zu einer Suppe, zu Kaffee oder Tee (oder auch etwas Anderem) in die Wärme zu sitzen, wurde bereits am Donnerstagmorgen schmerzlich vermisst. Stattfinden werden ab heute Abend hingegen die Strassenfasnacht und die Auftritte der Schnitzelbänkler in der Kellerbühne und den Fasnachtsbeizen.

Video: Michel Canonica

Eigentlicher Höhepunkt der Stadtsanktgaller Fasnacht dürfte in diesem Jahr am Samstag, 20 Uhr, der Föbü-Verschuss beim Vadian-Denkmal werden. Abgesagt sind coronabedingt neben der Fasnachtsbeiz auch der Föbü-Abend in derselben und der grosse, beim Publikum äusserst beliebte Umzug vom Sonntag. (vre)

Donnerstag, 24. Februar - 6:45 Uhr

Kantonaler Mädchentag in St.Gallen: Gesellschaftliche Gleichberechtigung als Hauptthema

Der kantonale Mädchentag findet in diesem Jahr in der Stadt St.Gallen statt. Geplant ist er für Samstag, 26. März, 13 bis 21 Uhr, im Oberstufenschulhaus Blumenau im Zentrum der Stadt. Der Anlass richtet sich an Mädchen der 6. bis 9. Klasse aus dem ganzen Kanton. Auf sie warte «ein erlebnisreicher und spannender Tag mit coolen Workshops», heisst es in einer Mitteilung. Der Tag sei zudem eine gute Gelegenheit, neue Freundschaften zu schliessen.

Der kantonale Mädchentag richtet sich an Mädchen der 6. bis 9. Klasse. Heuer nimmt er das Thema «Gesellschaftliche Gleichberechtigung» auf. Bild: Christof Schürpf/ KEY (13.12.2015)

Das Motto des diesjährigen Mädchentages lautet «Raise your voice girl – 50 Jahre Frauenstimmrecht». Aufgenommen wird diesmal das Thema der gesellschaftlichen Gleichberechtigung. Detaillierte Informationen sowie ständig aktuelle News zum kantonalen Mädchentag 2022 gibt’s im Internet. (pd/vre)