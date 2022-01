ST.GALLER STADT-TICKER Wenn der Specht zum Raben mutiert +++ Ist Omikron jetzt im Kanton angekommen? +++ Barnetta macht «was Richtiges», Neff hat einen grossen Medienauftritt Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Mittwoch, 5. Januar - 9:43 Uhr

Astra-Maskottchen Fredi Vogl musste schon viel aushalten: Wenn der Specht zum Raben mutiert

Mit Fredi Vogl hat das Bundesamt für Strassen (Astra) einen Glücksgriff getan oder – um näher am Thema zu bleiben – sie haben den Vogel abgeschossen, wie man so schön sagt. Der Buntspecht begleitet die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn von 2021 bis 2027. Er hat innert kürzester Zeit einen Bekanntheitsgrad erreicht, von dem viele, die sich zur St.Galler Stadtprominenz zählen, nur träumen können.

Maskottchen Fredi Vogl an einer Medienkonferenz über die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn. Bild: Tobias Garcia

(15.6.2021)

Auf der Hand lag nach der Präsentation des Maskottchens der Titel «Das Bundesamt hat einen Vogel» - und den liess sich natürlich niemand aus der schreibenden Zunft entgehen. Rasch nahmen sich dann Skeptiker des Autobahnausbaus, der nach der Sanierung frühestens in den 2030er-Jahren folgen soll, des Vogels an. Er flattert in ihren Diensten mit frechen Kommentaren zum Stadtgeschehen regelmässig auf Instagram herum.

Bruchlandung für Fredi Vogl beim Rosenbergtunnel. So nahm das «St.Galler Tagblatt» den Kindercomic zur Autobahnsanierung aufs Korn. Bild: Corinne Bromundt (7.8.2021)

Und dann der Kindercomic mit Fredi als Hauptfigur, der dem Nachwuchs von Autofahrerinnen und Autofahrern in St.Gallen, Gaiserwald und Wittenbach vergangenen Sommer die Autobahnsanierung näher bringen sollte: Der öffentliche Aufschrei über die Kosten von über 55’000 Franken war ein gefundenes Fressen für Karikaturistinnen und Karikaturisten. Wobei: Die Autobahnsanierung kostet insgesamt 550 Millionen Franken…

Die Reaktion von Fredi Vogl auf die Verwechslung im Stadtmagazin «Saint-Gall». Screenshot: Instagram

Und jetzt das: Das Stadtmagazin «Saint-Gall» bezeichnet in seiner zweiten Nummer vom Dezember 2021 Fredi Vogl als Raben. Die Reaktion von Fredi auf Instagram folgte auf den Fuss. Er sei keiner dieser schwarzer Gesellen, sondern ein Specht, lässt der pikierte Vogel die Macherinnen und Macher von «Saint-Gall» wissen und empfiehlt ihnen einen Nachhilfekurs in Vogelerkennung bei Birdlife.

Raben seien zwar schon auch coole Vögel, gleichzeitig aber auch «biz gschpässige Zeitgenossen», findet der Specht. Aber immerhin: «Die Vögel» des Stadtmagazins bezeichnen Fredi nicht als Pleitegeier. Und die Werbewirkung des Lapsus fürs Astra-Maskottchen ist ja auch nicht zu unterschätzen. (vre)

Mittwoch, 5. Januar - 9:15 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'279 neue laborbestätigte Ansteckungen und ein Todesfall am Dienstag

Jetzt scheint die Omikron-Variante des Coronavirus auch im St.Gallischen angekommen zu sein. Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Dienstag nämlich die hohe Zahl von 1'279 neuen laborbestätigten Coronafälle; am Montag waren es erst 713 gewesen. Seit März 2020 haben sich damit 93'807 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Montag gab's einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 808.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 4. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Trotz der grossen Zahl von Neuansteckungen sind die Hospitalisationen bis Dienstagabend nur leicht gestiegen. Derzeit liegen 78 (So: 70, Mo: 76) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Von ihnen waren gegenüber Montag unverändert 14 auf einer Intensivstation, 12 mit künstlicher Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend wieder bei 851 (So: 768, Mo: 738). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'513 (So: 1'393, Mo: 1'378). Diese Werte spiegeln die massive Zunahme der Fälle vom Montag auf Dienstag. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 5. Januar - 7:33 Uhr

Vom Spielfeld auf den Spielplatz: Tranquillo Barnetta macht «was Richtiges»

2019 beendete der Fussballprofi Tranquillo Barnetta seine Karriere und wechselte vom Spielfeld auf den Spielplatz. Der St.Galler ist seither Hausmann und kümmert sich Vollzeit um Sohn und Tochter. Das hat schon einige Male für Medienrummel gesorgt, was der Ex-Natispieler nicht wirklich nachvollziehen kann, wie er jetzt im «Migros-Magazin» erzählt: «Eigentlich sollte es keinen Aufschrei geben. Es gibt ja auch keine Interviews mit Hausfrauen.»

Der St.Galler Ex-Profifussballer Tranquillo Barnetta hat offensichtlich Freude an seiner neuen Rolle als Vater und Hausmann. Bild: PD

Er geniesse es sehr, Hausmann zu sein, während die Karriere seiner Frau als Ärztin nun beginnen könne, sagt Barnetta. Dies auch wenn er immer wieder gefragt werde, wann er wieder «etwas Richtiges» mache. Solche Aussagen nehme er sportlich: «Ich glaube nicht, dass das despektierlich gemeint ist. Niemand glaubt wirklich, ich mache nichts. Hausmann ist einfach kein so anerkannter Job wie eine Anstellung, für die man monatlich Lohn bekommt.» (aye)

Mittwoch, 5. Januar - 7.15 Uhr

Grosser Medienauftritt für Beinahe-Stadtparlamentspräsident: Christian Neff als Kopf des Tages im «Tages-Anzeiger»

Normalerweise interessiert die höchste Stadtsanktgallerin oder der höchste Stadtsanktgaller ennet dem Bratwurstgraben kaum jemanden. Die Zeitungen in Winterthur und Zürich haben eigene Prominenz und sind nicht auf Vertreterinnen und Vertreter aus der Provinz angewiesen, um ihre Spalten zu füllen. Der «Tages-Anzeiger» hat in seiner gestrigen Ausgabe eine Ausnahme gemacht: Beinahe-Stadtparlamentspräsident Christian Neff wurde als «Kopf des Tages» vorgestellt.

Grosser Auftritt für SVP-Mann Christian Neff. Er hat an Silvester den Rückzug aus allen politischen Ämtern bekannt gegeben. Bild: Tages-Anzeiger (4.1.2022)

Viel Neues bringt der Text einer St.Gallerin oder einem St.Galler nicht wirklich. Logisch! Der SVP-Mann wollte konsequenterweise auch mit dem nationalen Medium nicht über seinen überraschenden Rückzug an Silvester nur zwölf Tage vor der Wahl reden. Dies «mit Rücksicht auf den Nachfolger», den seine Partei inzwischen in Stadtparlamentarier Jürg Brunner gefunden hat. Trotzdem bleibt festzustellen: Medial hat Christian Neff damit etwas erreicht, was allen gewählten Vorgängerinnen und Vorgängern verwehrt geblieben ist. (vre)

Dienstag, 4. Januar - 14:23 Uhr

13 Franken für eine halbe Stunde parkieren? Parkuhr auf dem Spelteriniplatz berechnete Gebühr in der Silvesternacht falsch

Das neue Jahr war gerade eine halbe Stunde alt, als einer auf dem Spelteriniplatz nicht schlecht über seine Rechnung fürs nächtliche Parkieren gestaunt hat. 13 Franken knöpfte ihm die zentrale Parkuhr für die Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 0.30 Uhr, ab. Es sei nicht wirklich Reklame für die Stadt, wenn man nach dem Silvesteressen überraschend mit so einer Forderung konfrontiert werde, kritisierte der Betroffene ziemlich verärgert im Stadtmelder, der elektronischen Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung.

Tatsächlich ist in der St.Galler Alt- und Innenstadt neuerdings auch das nächtliche Parkieren auf oberirdischen Parkplätzen kostenpflichtig. Die 24-Stunden-Bewirtschaftung der Parkplätze führt die Stadtpolizei dieser Tage schrittweise ein. Allerdings ist damit keine Erhöhung der Parkiergebühren verbunden, so dass für das Abstellen des Autos für eine halbe Stunde 13 Franken fällig würde. Das gilt auch in der Neujahrsnacht.

Neu zahlt auf dem Spelteriniplatz nicht nur der, der sein Auto tagsüber parkiert. Seit 1. Januar werden hier auch in der Nacht Gebühren fällig. Bild: Hannes Thalmann

Die Stadt hat die kritisierte Forderung auch nicht ernsthaft gestellt, wie Dionys Widmer, der Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Nachfrage versichert. Beim Fall aus dem Stadtmelder handle es sich um ein technisches Problem. Das System habe wohl nicht erkannt, dass die nächtliche Parkiergebühr erst ab 1. Januar 2022, Mitternacht, gelte. Es habe in diesem Fall wohl die ganze Zeit von 18.30 bis 0.30 Uhr berechnet. Der Betrag werde dem Autofahrer zurückerstattet, wie dies bei technischen Problemen üblich sei.

Das Problem mit der Parkiergebühr beschränkte sich gemäss Kenntnisstand der Polizei auf den Spelteriniplatz. Auf dem mit einer Schranke ausgestatteten Platz im Museumsquartier war das nächtliche Parkieren bisher gratis. Seit dem Jahreswechsel muss hier bezahlt werden. Bislang seien bei der Stadtpolizei aber keine weiteren Meldungen über falsch berechnete Parkiergebühren eingegangen, sagt Dionys Widmer. Bei Problemen technischer Art mit Parkuhren gelte, dass man sich an den Betreiber wenden solle. Im Fall des Spelteriniplatzes sei das die Stadtpolizei. (vre)

Dienstag, 4. Januar - 14:14 Uhr

Der Pop-Up-Wald verschwindet wieder

Momentaufnahme. Das Ladenlokal an der Neugasse 40 wird geleert. Während der Adventszeit hat darin ein kleiner Stadtwald zum Innehalten eingeladen. Nach dem Ende der Aktion der katholischen Cityseelsorge verschwinden die Tännchen, Büsche und ausgestopften Tiere nun wieder. Bild: Laura Widmer (4.1.2022)

Dienstag, 4. Januar - 11:55 Uhr

Nordröhre des Rosenbergtunnels im Feierabendverkehr blockiert: Der Tank des Autos war leer, dafür war dessen Lenker ziemlich voll

Am Montag ist es auf der St.Galler Stadtautobahn im Feierabendverkehr zu einem massiven Rückstau gekommen. Grund dafür war ein Auto, das in der Nordröhre des Rosenbergtunnels stecken geblieben war. Der Wagen eines betrunkenen Lenkers war ohne Benzin auf der Normalspur stehen geblieben und hatte den Verkehr behindert. Der Fahrausweis wurde dem Mann gemäss Mitteilung der Kantonspolizei an Ort und Stelle abgenommen.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Kantonspolizei am Montagabend im Rosenbergtunnel: Weil dem Auto eines Betrunkenen das Benzin ausgegangen war, kam es zu einem massiven Rückstau. Symbolbild: Ralph Ribi (26.3.2013)

Zum Zwischenfall kam es am Montag, kurz vor 17.55 Uhr. Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung Zürich. Im Rosenbergtunnel blieb sein Wagen dann plötzlich stehen, wodurch sich im Feierabendverkehr sofort ein massiver Rückstau bildete. Eine Polizeipatrouille stellte fest, dass der Tank des Pannenfahrzeugs leer und der 35-jährige betrunken war. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,44 Promille (0,72 Mikrogramm pro Liter). Das Auto musste abgeschleppt werden. (kapo/vre)

Dienstag, 4. Januar - 11:39 Uhr

«Stille Aktion» vor dem Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen: Eltern wehren sich gegen Maskenpflicht in der Schule

Aufgrund der Entwicklung der Coronapandemie gilt seit Montag an St.Galler Schulen ab der vierten Klasse eine Maskenpflicht. Am Montagabend haben an der Davidstrasse in St.Gallen rund 100 Personen mit einer «stillen Aktion» dagegen protestiert. Sie deponierten vor dem Eingang des kantonalen Bildungsdepartements «als Mahnmal für den Bildungsdirektor» eine Kerze, eine Kinderzeichnung und ein Spielzeug. Verbunden war das mit der Forderung, die Maskenpflicht sofort aufzuheben und so «den Kindern wieder einen Schulbesuch ohne Angst» zu ermöglichen. Nach Angaben der Stadtpolizei St.Gallen verlief die Aktion problemlos und friedlich. (vre)

Dienstag, 4. Januar - 9:18 Uhr

Kritik wegen Silvestermüll in den sozialen Medien: Überreste von Feuerwerk als erster Aufreger im neuen Jahr

Dass es in St.Gallen viele gibt, die ihren Abfall liegen lassen, ist altbekannt. Die Stadt gibt für die Beseitigung dieses Kehrichts auch Jahr für Jahr ein erkleckliches Sümmchen aus. Die wüstesten Auswüchse, wie etwa die Kehrichtlawine nach einer Wochenendparty junger Leute im vergangenen Frühling auf dem Freudenberg, lösen neben Entrüstungswellen jeweils sogar Medienberichte aus. Von Samstag bis Montag gab’s jetzt auf Twitter & Co. Kritik an jenen, die in der Silvesternacht Feuerwerk abgebrannt und die Überreste liegen gelassen haben.

Die Überreste eines Feuerwerks am Neujahrsmorgen an der Ecke Sternacker- und Florastrasse. Bild: Leserreporter

Ein speziell krasser Fall wird von Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Linsebühl rapportiert. An der Ecke Sternacker- und Florastrasse waren Leute am Werk, die Feuerwerk offenbar gleich kartonweise anschleppten und «jedes Augenmass für vernünftigen Feuerwerkseinsatz» (so eine zitierfähige Reaktion aus der Nachbarschaft) verloren hatten. Schon in der Silvesternacht habe sich das angehört, wie wenn direkt neben dem Haus gesprengt würde, schilderte ein etwas entfernt vom «Tatort» wohnender Quartierbewohner.

Wüst sah es am nächsten Morgen aus: Dort, wo die Feuerwerksvandalen am Werk gewesen waren, fanden sich nicht nur abgebrannte Überreste, sondern auch noch Knallkörper, die nicht explodiert waren. «Vom Kaliber» und von der Beschriftung der Verpackung her sei wohl auch Etliches darunter, das nicht legal in der Schweiz gekauft worden sei, wurde auf Twitter festgestellt. Nach einem Eintrag auf dem Stadtmelder, der Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung, wurde der Abfall von einer Putzequipe des städtischen Tiefbauamtes weggeräumt.

Im Feuerwerksabfall fanden sich auch nicht abgebrannte Böller und Kracher, die nicht in der Schweiz gekauft wurden. Bild: Leserreporter

Die teils auch auf Grünflächen zurückgelassenen Feuerwerksüberreste gehören für die Stadtpolizei ins Kapitel «Littering». Da bestehe die Möglichkeit, Bussen auszustellen, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Wenn die Polizei präsent sei, verhielten sich die meisten Personen korrekt, so dass Littering meist nicht direkt beobachtet und geahndet werden könne. Die Polizei könne aber in einer Silvesternacht nicht überall gleichzeitig sein.

Man versuche daher, präventiv und sensibilisierend zu wirken. Dafür sprächen Polizeipatrouillen beispielsweise Gruppen im öffentlichen Raum an und machten sie auf die Problematik aufmerksam – verbunden mit der Bitte, den Abfall bei Verlassen des Ortes korrekt zu entsorgen. Werde etwa bei Kontrollen illegales Feuerwehr festgestellt oder stosse man auf Personen, die solches abbrennen würden, werde dieses sichergestellt und die Fehlbaren müssten mit einer Anzeige rechnen.

In der Silvesternacht liegengelassenes Verpackungsmaterial aus dem Linsebühl. Bild: Leserreporter

Tauche irgendwo solches Feuerwerk ohne jeden Anhaltspunkt auf Besitzerinnen und Besitzer auf wie jetzt im Linsebühl, seien Abklärungen, weil aufwendig und wenig erfolgversprechend, nicht verhältnismässig, sagt Dionys Widmer. Anders sehe es natürlich aus, wenn es zu einem Vorfall mit illegalem Feuerwerk komme, wenn solches beim Abbrennen Schäden oder Verletzte verursache. Dann werde natürlich ermittelt. (vre)

Dienstag, 4. Januar - 8:52 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 713 neue laborbestätigte Ansteckungen und ein Todesfall am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Montag 713 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich 92'528 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Montag gab's einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 807.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronpandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 3. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Zahl der Hospitalisationen ist im Kanton St.Gallen seit Mitte der vergangenen Woche etwas zurückgegangen. Am Montagabend lagen 76 (Sonntag vor einer Woche: 91, diesen Sonntag: 70) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. 14 von ihnen waren auf einer Intensivstation, 12 mit künstlicher Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 738 (Sonntag vor einer Woche: 591, diesen Sonntag: 768). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'378 (Sonntag vor einer Woche: 1'372, diesen Sonntag 1'393). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Stand der Impfkampagne am 3. Januar 2022, im Kanton St.Gallen. Der Kanton zählt insgesamt rund 520'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Montagabend waren im Kanton St.Gallen 323'289 (von rund 520'000) Bewohnerinnen und Bewohnern geimpft; das sind 613 mehr als eine Woche zuvor. 6'056 hatten die erste, 317'233 die zweite Impfung erhalten. Von Letzteren waren 126'594 geboostert (was 10'028 mehr sind als eine Woche zuvor). Die Zahlen zeigen, dass es der Impfkampagne schwerer fällt, Ungeimpfte zu überzeugen, während die Auffrischimpfungen an Tempo zugelegt haben. (SK/vre)

Dienstag, 4. Januar - 8:10 Uhr

Führung durch die Ausstellung «Mittelalter am Bodensee»: Als exotische Gewürze noch mit Gold aufgewogen wurden

Das Historische und Völkerkundemuseum (HVM) St.Gallen startet am Mittwoch, 18 Uhr, mit einer Führung ins Programm 2022. Unter dem Titel «Handel, Handwerk, Hafergrütze» geht es dabei in der Ausstellung «Mittelalter am Bodensee – Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Bodensee» um die Essgewohnheiten im Mittelalter. Kuratorin Rebecca Nobel zeigt zudem auf, woher die Lebensmittel damals in die Region um den See kamen und was im Gegenzug dafür exportiert wurde.

Exotische Gewürze waren im Mittelalter ein Luxusgut, dessen Gewicht oft in Gold in aufgewogen wurde. Bild: PD

Das Erforschen, was von woher auf den Tisch kam, ist eine Möglichkeit, um mehr über die Bodenseeregion im Mittelalter herauszufinden. Dies, weil die Essgewohnheiten direkt mit Handel und Handwerk verknüpft waren. Auf der Führung von Rebecca Nobel vom Mittwoch im HVM gilt ein besonderes Augenmerk den Gewürzen: Zimt oder Nelken beispielsweise sind für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Im Mittelalter gehörten sie zu den ganz exklusiven Genüssen. Ihr Gewicht wurde auch schon einmal mit Gold aufgewogen. (pd/vre)

Montag, 3. Januar - 19:21 Uhr

Kehrtwende des FC Fortuna – Regiomasters wegen Corona abgesagt

Das Regiomasters in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen ist abgesagt. Bild: Urs Bucher (7.1.2018)

Letzte Woche noch durfte OK-Präsident René Bühler auf die Durchführung des Regiomasters des FC Fortuna in der Sporthalle Kreuzbleiche hoffen. Nun ist das grösste Hallenfussballturnier der Ostschweiz abgesagt. In einer Medienmitteilung schreibt der FC Fortuna St.Gallen, dass man die Absage sehr bedauern, da es nach 2020 bereits die Zweite in Folge ist:

«Das Herz sagt Ja – die Vernunft und die Verantwortung sagen Nein.»

Denn obwohl der Anlass gemäss der aktuellen Auflagen des Bundes noch hätte durchgeführt werden können, habe sich das OK dagegen entschieden. Dies sei auch in Absprache mit dem Kantonsarztamt passiert, welches eine Absage empfohlen habe, da mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante Ansteckungen nicht zu vermeiden gewesen wären. Das Regiomasters wolle aber mit den gut 600 teilnehmenden Sportlern sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht dazu beitragen, dass sich das Coronavirus in dieser akuten Phase weiterverbreite.

Weiter heisst es im Communiqué des FC Fortuna vom Montagabend: «Es geht dem Organisationskomitee des Regiomasters bei diesem Entscheid auch um die Solidarität gegenüber der Bevölkerung und dem Gesundheitswesen.» Der FC Fortuna St.Gallen hoffe nun darauf, dass der Anlass im nächsten Jahr, am 7. und 8. Januar 2023, wieder durchgeführt werden könne. (pd/evw)

Montag, 3. Januar - 16:45 Uhr

ERGÄNZTE FASSUNG -- Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'315 neue laborbestätigte Ansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Webseite fürs Neujahrswochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 1'315 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich 91'815 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Über Neujahr gab's einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 806. Weitere Detailzahlen liegen noch nicht vor.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 2. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Zahl der Hospitalisationen ist im Kanton St.Gallen seit Mitte der vergangenen Woche rückläufig. Am Sonntagabend lagen noch 70 (Sonntag vor einer Woche: 91, vergangenen Donnerstag: 85) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. 15 von ihnen lagen auf einer Intensivstation, 14 mit künstlicher Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Kanton St.Gallen über Neujahr leicht angezogen: Am Sonntag lag sie bei 768 (Sonntag vor einer Woche: 591, vergangenen Donnerstag: 671). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'393 (Sonntag vor einer Woche: 1'372, vergangenen Donnerstag: 1'335). Die steigenden Werte spiegeln die Zunahme der Fälle. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner. (SK/vre)

Montag, 3. Januar - 10:49 Uhr

«Einmal Schneewittchen, bitte» im Figurentheater: Preisgekröntes Märchentheater aus Berlin gastiert in St.Gallen

Mit «Einmal Schneewittchen, bitte» gastiert das Theater Zitadelle aus Berlin am Wochenende vom 8. und 9. Januar bereits zum dritten Mal im Figurentheater in St.Gallen. Das Familienstück basiert auf dem Grimm-Märchen vom Schneewittchen und den sieben Zwergen. Es richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Das Stück ist am Samstag, 14.30 Uhr, sowie am Sonntag, 11 und 14.30 Uhr zu sehen.

In der Märchenapotheke arrangiert ein Hund und seine rührige Assistentin das Märchen vom Schneewittchen neu. Bild: PD

Das Theater Zitadelle hat sich mit den schrägen Märchenadaptionen «Die Berliner Stadtmusikanten» und «Die gestiefelte Katze» in St.Gallen bereits einen Namen gemacht. Nachdem das Gastspiel von «Die Berliner Stadtmusikanten II» im Frühling 2020 dem Lockdown zum Opfer fiel, kehrt die Kompanie aus Berlin nun in die Ostschweiz zurück: «Einmal Schneewittchen, bitte» ist eine Co-Produktion mit dem ebenfalls in Berlin ansässigen Theater Anna Rampe.

Ein Apfel für Schneewittchen. Bild: PD

Die Ausgangslage für dieses Stück ist spannend: Es nimmt das Publikum in die Märchenapotheke «Pacco & Co» mit. Wer dort Schneewittchen bestellt, bekommt das berühmte Märchen von einem warmherzigen Hund und seiner stürmischen Assistentin neu zusammengestellt. «Einmal Schneewittchen, bitte» wurde mit dem Berliner Ikarus-Preis prämiert, einer Auszeichnung für herausragende Theaterinszenierungen für Kinder und Jugendliche. (pd/vre)

Montag, 3. Januar - 10:10 Uhr

Arbeitsjubiläum im Gallusmarkt: In 35 Jahren vom Radio zum Rhododendron

Susanne Haas arbeitet seit 1982 bei Coop Ostschweiz. Eine Babypause von 1991 bis 1996 abgezogen, kann sie damit 2022 ihr 35-Jahr-Jubiläum beim Grossverteiler feiern. Die 58-Jährige tut dies in der Gartenabteilung des Gallusmarkts im Osten von St.Gallen. Begonnen hat Haas ihre Coop-Laufbahn im Supermarkt in Rorschach, als Verkäuferin in der Abteilung Foto/Radio, bevor sie 1991 bis 1996 eine berufliche Auszeit einlegte, um ihre beiden Töchter grosszuziehen.

Susanne Haas vor Weihnachten in der Gartenabteilung des Gallusmarktes. Bild: PD

Danach hat Susanne Haas 15 Jahre lang in der Inventur des Grossverteilers gearbeitet. Sie gehörte damit zum Team, dass die abendlichen Warenkontrolle in den Coop-Läden der Ostschweiz vornahm. Ab 2011 arbeitete Haas im Bereich Warenwirtschaft in der Verteilzentrale Gossau, ehe sie 2014 als Verkaufsberaterin in den Gallusmarkt wechselte. «Hier fand ich in der Gartenabteilung meine Berufung», sagt sie: «Die Kundschaft beim Kauf von Blumen, Pflanzen oder Gartenzubehör zu beraten, bereitet mir grosse Freude.»

Auch privat hegt und pflegt Susanne Haas in ihrem Zuhause in Horn TG leidenschaftlich gerne Blumen und Pflanzen. Und wenn sie nicht gerade mit Spritzkanne und Dünger unterwegs ist, hält sie sich am liebsten beim Wandern oder Velofahren mit ihrem Partner in der freien Natur auf, wie es in einer Mitteilung von Coop Ostschweiz zum ungewöhnlichen Arbeitsjubiläum heisst. (pd/vre)

Montag, 3. Januar - 8:10 Uhr

WWF lädt zur Exkursion ins Obertoggenburg ein: Spuren im Schnee

Am Samstag, 15. Januar, 9.30 bis 13.30 Uhr, bietet der WWF St.Gallen eine Exkursion auf der Spur von Wildtieren im Winter für Erwachsene und Familien mit Kindern ab zwölf Jahren an. Mit Wildhüter Urs Büchler gehen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei in der Umgebung der Alp Gamplüt oberhalb von Wildhaus auf Spurensuche.

Ein Steinbock im Schnee. Die Tiere sind ausgezeichnet fürs Überleben auch in Schnee und Eis gerüstet. Bild: Urs Jaudas (5.1.2010)

Gesprochen wird auf der Wanderung zum einen über die verschiedenen Strategien von Wildtieren, um den Winter zu überleben. Ein anderes Thema wird die Gefährdung dieser Tiere durch die Menschen sein. Die wildverträgliche Tour befindet sich gemäss Ankündigung immer auf offiziellen Wegen und nimmt Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der Tiere.

Anmelden zur Exkursion kann man sich per E-Mail oder unter 071’221'72’30. Infos gibt’s auch auf der WWF-Website im Internet. Bei zu geringer Schneemenge wird die Exkursion etwas angepasst und in Wanderschuhen durchgeführt. Mit etwas Glück können auf der Tour Steinböcke und Gemsen live beobachtet werden. (pd/vre)

Montag, 3. Januar - 7:35 Uhr

Schweizer Meisterschaften im Ski-OL: Nach dem Sieg im Sprint eine zweite Goldmedaille für Eliane Deininger über die Langdistanz

Nachdem die St.Gallerin Eliane Deininger bereits Gold an der Schweizer Meisterschaft im Ski-OL im Sprint erobert hatte, gewann sie nun auch die SM-Goldmedaille über die Langdistanz. Auf den Loipen um Davos kam es durch den starken Schneefall zu einem physisch intensiven Rennen. Deininger bestätigte danach: «Ich musste auf den steilen Loipen Richtung Junkerboden und Sertigtal ziemlich beissen.»

Eliane Deininger hat an den Schweizer Meisterschaften im Ski-OL auch die Goldmedaile in der Langdistanz erobert. Archivbild: PD

Das hat sich aber gelohnt. Das Mitglied der OL-Gruppe St.Gallen/Appenzell musste lediglich drei nicht medaillenberechtigen Ausländerinnen den Vortritt lassen. Beim am Folgetag ausgetragenen Nationalen OL gelang es im vierten Anlauf dann erstmals einer Schweizer Konkurrentin, Deininger einige Sekunden abzuknöpfen.

Solid war an der Schweizer Meisterschaft im Ski-OL auch die Leistung von Lukas Deininger. Auch er ist Mitglied des Schweizerischen Elite-B-Kaders. Er klassierte sich über die Langdistanz wie beim Nationalen OL jeweils unter den besten Zehn. (ew/vre)

Montag, 3. Januar - 7:25 Uhr

Vortrag im Stadthaus: Wie unsere Vorfahren schon im Mittelalter darauf kamen, Alpweiden zu nutzen

Schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden im Sommer Alpweiden genutzt. Bild: Gaetan Bally/ KEY (16.7.2009)

Die diesjährige Vortragsreihe «Stadtgeschichte im Stadthaus» der St.Galler Stadtarchive ist den Nachbarinnen und Nachbarn der Stadt gewidmet. Diesen Donnerstag, 18 Uhr, geht's dafür in die Berge. Stefan Sonderegger, der ehemalige Stadtarchivar der Ortsbürgergemeinde, und Historiker Manuel Walser thematisieren schriftliche, bildliche und archäologische Spuren der Alpwirtschaft im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Dies unter dem Titel «Die Kuh ist freilich nur ein Thier, doch wie nützlich ist sie dir». Die Teilnahme am Anlass im Stadthaus an der Gallusstrasse 14 ist gratis, es gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht. (pd/vre)

Montag, 3. Januar - 7:13 Uhr

Karin Federer spricht im Naturmuseum: Wieso der Tiger nicht schnurrt

Mit einem speziellen Gast wartet das Naturmuseum St.Gallen am Mittwoch, 12.15 Uhr, in seiner Sonderausstellung «Die Katze - Unser wildes Haustier» auf. Karin Federer, die Direktion des Walter-Zoos in Gossau erzählt nämlich von ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit grossen und kleinen Katzen. Im Walter-Zoo herrscht diesbezüglich von Tigern und Löwen bis hin zu Hauskatzen ja auch kein Mangel.

Diese Hitze: Im Walter-Zoo erhalten die sibirischen Tiger wegen der hohen Temperaturen Wassermelonen. Diese sind ein willkommnes Wasserspielzeug, gefressen werden sie weniger. Bild: Reto Martin

(16.6.2021)

Katzen faszinieren den Menschen von jeher. Unsere Stubentiger kennen wir sehr gut, doch was ist mit ihren wilden und teils stark bedrohten Verwandten? Karin Federer erzählt am Mittwoch unter anderem, was bei den Katzen langes Haar mit Männlichkeit zu tun hat und weshalb der Tiger beim Streicheln nicht schnurrt. Für den Besuch des Vortrags gilt der Museumseintritt und eine Zertifikatspflicht. (pd/vre)

Samstag, 1. Januar - 20:21 Uhr

Spaziergang in den Sonnenuntergang

Momentaufnahme. Ein Spaziergänger und eine Spaziergängerin laufen am ersten Tag des Jahres 2022 hoch über St.Gallen von der Falkenburg Richtung Riethüsli. Bild: Sandro Büchler

(1. Januar 2022)

Samstag, 1. Januar - 19:20 Uhr

Nebenbeschäftigungen von städtischen Angestellten: Jetzt will auch der Stadtrat will Lücken im Bewilligungsverfahren stopfen

Diese Motion dürfte im Stadtparlament ohne Diskussion überwiesen werden: Nachdem der Vorstoss für eine klarere Regelung der Nebenbeschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt bei der Einreichung schon von 59 der 63 Parlamentsmitgliedern unterzeichnet worden war, beantragt die Stadtregierung die Erheblicherklärung der Motion. Dies in ungewöhnlicher Kürze, mit einem einzigen Satz: «Der Stadtrat hat den von der GPK vorgebrachten Anpassungsbedarf der Regelungen hinsichtlich Bewilligung von Nebenbeschäftigungen erkannt und beantragt deshalb, die Motion als erheblich zu erklären.»

Das St.Galler Rathaus am Bahnhofplatz in der Abenddämmerung. Leserbild: Karolina Ulrich (25.10.2021)

Auslöser für die Nebenbeschäftigungsmotion war ein Fall im vergangenen Sommer. Es stellte sich heraus, dass der zu 100 Prozent angestellte Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Region St.Gallen auch noch Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung der Disore GmbH war. Diese Mandat hat er inzwischen abgegeben. Die Geschäftsprüfungskommission stellte dann fest, dass bei der Bewilligungspflicht für Nebenbeschäftigungen im Stadtrat unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen würden, heisst es in der Motion.

Gemäss Personalreglement der Stadt sind Nebenbeschäftigungen von städtischen Angestellten nur unter gewissen Voraussetzungen bewilligungspflichtig. Nämlich dann, wenn die Nebenbeschäftigung regelmässig, mit Einkommen verbunden oder zeitlich stark beanspruchend ist, das heisst, mehr als fünf Stunden in der Woche in Anspruch nimmt. Offenbar obliege es heute alleine den Mitarbeitenden, darüber zu entscheiden, wann die Voraussetzungen zur Einreichung eines Gesuchs für eine Nebenbeschäftigung erfüllt seien, bemängelt die GPK. Komme der Angestellte fälschlicherweise zum Schluss, dass es keine Bewilligung brauche, gebe es trotz Bewilligungspflicht nie ein Gesuch.

Die GPK fordert den Stadtrat mit der Motion auf, das Personalreglement so zu überarbeiten, dass sichergestellt ist, dass alle bewilligungspflichtigen Nebenbeschäftigungen vom Stadtrat beurteilt und «potenzielle Interessenkonflikte adressiert» werden. Bei der Überarbeitung des Personalreglements soll der Stadtrat prüfen, ob eine Differenzierung der Regeln zwischen Kadermitarbeitern und dem übrigen Personal sinnvoll ist. Ebenfalls geregelt werden soll der Umgang mit Beteiligungen und Mandaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt. (vre)

Samstag, 1. Januar - 15:26 Uhr

Jugendliche attackieren 20-Jährigen in der Stadt St.Gallen: Beim Neumarkt geschlagen und ausgeraubt

Ein 20-jähriger Mann ist am Freitag, kurz nach 23 Uhr, beim Neumarkt in St.Gallen von mehreren Jugendlichen geschlagen und beraubt worden. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei sprach der 20-Jährige einen 17-jährigen Schweizer und einen 16-jährigen Deutschen an und fragte nach Marihuana. Bei der Übergabe versuchten die Jugendlichen dem 20-Jährigen das Portemonnaie zu stehlen und flüchteten. Als sie merkten, dass sie nur das Kartenfach erwischt hatten, kehrten sie zurück und bedrohten den 20-Jährigen.

Anschliessend schlugen sie mutmasslich auf ihn ein. Im Zuge der Auseinandersetzung kam ein dritter Jugendlicher, ein 17-jähriger aus Sri Lanka, hinzu und beteiligte sich verbal an der Auseinandersetzung. Der 20-jährige Mann konnte leicht verletzt flüchten und verständigte später die Rettungskräfte. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Stadtpolizei die drei Jugendlichen anhalten und festnehmen. Sie werden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (kapo/red)