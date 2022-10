Tier-Fahrzeuge: Ostwind-Abonnenten erhalten Aktivierungsgebühr geschenkt

Der Tarifverbund Ostwind und der Shared-Mobility-Anbieter Tier lancieren einen Pilotversuch. Bis Ende des Jahres wird allen Personen mit einem Ostwind-Abonnement die Aktivierungsgebühren für die Tier-Fahrzeuge geschenkt. Die Gebühr von einem Franken fällt jeweils bei jeder Nutzung an. Das teilt Ostwind in einem Communiqué mit.

Die E-Roller von Tier sind in der Region St.Gallen mittlerweile weit verbreitet. Bild: Michel Canonica

Wie Ostwind schreibt, haben die Themen «letzte Meile» und «Verbindung in angebotsschwachen Zeiten» grosses Entwicklungspotenzial im öffentlichen Verkehr. Um diese vertiefter anzugehen, ist nun die Kooperation entstanden. «Mit dem gemeinsamen Pilotversuch testen wir das Bedürfnis sowie das Kundenverhalten nach Mobility as a Service», wird Christian Stieger, Leiter Marketing des Tarifverbund Ostschweiz in der Mitteilung zitiert. Auch für Manuel Herzog, Operations Manager St.Gallen Tier, sei der Pilotversuch wertvoll. Denn laut Herzog versteht sich das Unternehmen als Zubringer beziehungsweise Unterstützer für die erste und die letzte Meile, welche die Teilnehmenden des öffentlichen Verkehrs zurücklegen müssen. Auf Basis der gesammelten Erfahrungen während der Pilotphase werden die beiden Unternehmen im Jahr 2023 dann weitere Kooperationsmöglichkeiten definieren.

Damit die Ostwind-Abonnentinnen und -Abonnenten das Angebot nutzen können, müssen sie online unter tier.ostwind.ch einen Code beziehen. Einigen Ostwind-Kundinnen und -Kunden wird er gemäss Mitteilung direkt per E-Mail zugesandt. Um die Vergünstigung zu nutzen, muss die Tier-App heruntergeladen werden und in dieser in der Rubrik «Promos und Ersparnisse» der Code eingegeben werden. Anschliessend wird das Fahrzeug über den integrierten QR-Code gestartet. Die Kosten pro Minute belaufen sich danach weiterhin auf 40 Rappen.

Die Kooperation ist für alle Gebiete verfügbar, in denen Tier in der Ostschweiz aktiv ist. In der Region St.Gallen sind dies die Stadt St.Gallen, Gossau, Wittenbach, Gaiserwald, Berg, Rorschach, Goldach, Rorschacherberg, Mörschwil und Tübach. (pd/arc)