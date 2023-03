Mit Zellulose Heizkosten sparen: Im Stiftsbezirk entsteht ein neuer Estrichboden

Nachdem die Räume und die Raumstruktur im dritten Obergeschoss des Dekanatsflügels im Stiftsbezirk komplett erneuert sind, wird nun im Dachstock der Estrichboden isoliert. Dabei kommt die Technik des Einblasens von Wärmedämmstoff zur Anwendung.

Gut sichtbar die Zellulose-Schicht unter dem neuen Estrichboden. Bild: PD

Wie aus der Mitteilung des katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen hervorgeht, wird der Estrichboden erneuert, damit die Wärme aus dem dritten Obergeschoss des sogenannten Dekanatsflügels nicht gegen oben hin durch die Decke und den besagten Boden verloren geht. Zur Erneuerung gehören einerseits ein Niveauausgleich des heute einem Schiffsrumpf gleichenden Bodens und eine Wärmedämmung.

Die Fläche des Estrichs ist grösser als der Wohnraum in so manchem Einfamilienhaus und beträgt 525 Quadratmeter. Im Estrich haben sich aktuell Zimmerleute eingerichtet und schneiden direkt vor Ort die Latten zu, die sie für die Erneuerung brauchen. Wie es in der Mitteilung heisst, ist ein Aufbau von acht bis 14 Zentimeter über dem alten schrägen Estrichboden geplant, sodass am Schluss ein waagrechter Riemenboden aus Fichtenholz entsteht.

Die Unterkonstruktion des neuen Bodens besteht aus tragenden Holzlatten, auf welche die Schalung geschraubt wird. Die Hohlräume im Boden werden sodann mit Zellulose – also zerfasertem Zeitungspapier – aufgefüllt. Diese blasen die Handwerker mittels eines grossen Schlauchs in die Hohlräume hinein. Sämtliche Hohlräume müssen fugenlos und mit einer möglichst gleichmässigen Verdichtung befüllt und damit wärmegedämmt sein. Alles in allem sind für den Estrichboden rund fünf Tonnen Zellulose notwendig, heisst es in der Mitteilung.

Mit einem langen Rohr bläst der Vorarbeiter Jonas Bertsch die Zellulose in den Hohlraum des neuen Estrichbodens. Bild: PD

Die Kosten für den neuen Estrichboden-Aufbau liegen gemäss Communiqué bei rund 70’000 Franken. Wie viel Energie zum Heizen mit der Erneuerung des Bodens eingespart werden kann, könne man nur schwer abschätzen, heisst es im Schreiben weiter. Der für den Gebäudeunterhalt im St.Galler Stiftsbezirk zuständige Pirmin Kloster geht aber von rund 15 Prozent Energiesparpotenzial aus.

Die Erneuerung des Estrichbodens reiht sich in eine Reihe von Bauprojekten ein, die eine höhere Energieeffizienz und damit eine höhere Umweltverträglichkeit zur Folge haben. Im Sommer wird in den Gebäuden des Stiftsbezirks die erste Tranche von 367 neuen Fenstern mit Isolierverglasung eingesetzt, für die das Kollegium einen Kredit von 2,2 Millionen Franken gesprochen hat. (pd/arc)