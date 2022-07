Testplanung für den alten St.Galler Güterbahnhof abgeschlossen: Bericht im Internet abrufbar, Resultate werden jetzt vertieft

Kanton und Stadt St.Gallen haben die Testplanung für das Areal des alten Güterbahnhofs abgeschlossen. Die Resultate waren bereits im Mai vorgestellt worden. Nun liegt der Schlussbericht vor. Mit der Testplanung sollte ausgelotet werden, was auf dem zentral gelegenen, von den SBB schon länger nicht mehr benötigten Bahnareal an Geltenwilen- und Oberstrasse in St.Gallen dereinst nutzungsmässig und baulich neben dem hier geplanten Autobahnzubringer noch möglich ist.

Das Areal des alten St.Galler Güterbahnhofs ist heute eine Brache mit vielen, teils spannenden Zwischennutzungen. Bild: Donato Caspari (31.5.2022)

Die Resultate aus der Testplanung werden jetzt gemäss gemeinsamer Mitteilung von Kanton und Stadt vom Mittwoch weiter vertieft. Dabei sollen Grundlagen geschaffen werden, um das Areal möglichst schon vor Fertigstellung des Autobahnanschlusses im Jahr 2040 zu überbauen. Dafür werden in einem nächsten Schritt Bauablauf und Baumethode entwickelt. Das Projekt des Autobahnanschlusses mit weiterführendem Strassentunnel in die Liebegg ist politisch in der Stadt heftig umstritten. Ob und vor allem ab wann genau er gebaut werden kann, ist offen.

Das Gremium, das die Ideen der Testplanung zu beurteilen hatte, empfiehlt, den neuen Autobahnanschluss an der St.-Leonhard-Brücke zu bauen. Der Anschluss soll das Güterexpeditionsgebäude in einem Tunnel unterqueren und gleisseitig bei der Brücke auftauchen. Dieser Standort bringe für die Arealentwicklung Vorteile, heisst es dazu in der Mitteilung von Kanton und Stadt. Dank dieser Lösung bleibt das geschützte Gebäude erhalten. Zudem könne so Areal und Autobahnanschluss am besten entflochten werden.

So könnte die Überbauung des alten Güterbahnhofs aussehen. Der Syntheseplan der Testplanung sieht fünf Baufelder (rosarot) mit rund 55'000 Quadratmeter neuen Geschossflächen vor. Screenshot: Kanton SG

Zum einen entlaste die Positionierung des Autobahnprojektes das Areal nahezu vollständig vom neuen Anschluss. Das schaffe Raum für den Fuss- und Veloverkehr. Zum anderen ermögliche diese Lösung eine attraktive Bebauung, die zum Beispiel öffentliche Freiflächen einschliesse. Allerdings, so räumen Kanton und Stadt in ihrer Mitteilung ein, sei der geplante Verkehrsknoten an der St.-Leonhard-Brücke aus städtebaulicher Sicht anspruchsvoll. Das Bauwerk mit sechs Fahrspuren werde «das Stadtbild massgeblich prägen» sowie Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr an diesem Ort «benachteiligen».