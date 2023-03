1200 Personen verfolgen Priesterweihe in der Kathedrale

Die Priesterweihe von Diakon Ivan Šarić verfolgten am Wochenende 1200 Personen in der beinahe bis zum letzten Platz besetzten Kathedrale. Die grosse Schar an Mitfeiernden kann auf den Lebenslauf von Šarić zurückgeführt werden. Er stammt aus Wil, seine Eltern sind kroatischer Abstammung, Šarić diente in der Schweizergarde, studierte am Priesterseminar in Lantershofen (D) und absolvierte die Berufseinführung im Bistum St.Gallen. Sein aktueller Wirkungsort ist die Seelsorgeeinheit St.Gallen-West-Gaiserwald.

Der 32-jährige Ivan Šarić wurde am Wochenende zum Priester geweiht. Bild: PD

In der Kathedrale waren seine Familie, viele Kroatinnen und Kroaten und Menschen aus all den erwähnten Stationen anwesend. Unter den Konzelebranten waren mit Alain de Raemi, ehemals Gardekaplan, und Marian Eleganti (ehemals Jugendbischof) auch zwei Weihbischöfe, heisst es in der Mitteilung. Über 40 Priester, dazu Diakone, Seelsorgerinnen und Seelsorger waren gekommen, um ihren Mitbruder zu begleiten. Auch standen vier Gardisten Ehrenwache im Gottesdienst, weitere sassen in Zivil in den Kirchenbänken.

In der Predigt wandte sich Bischof Markus Büchel an Šarić. Seine Bereitschaftserklärung brauche Mut in einer Zeit, in der sich das Priesterbild wandelt. Der Bischof dankte allen, die Šarić auf seinem Weg begleitet hatten und forderte die Anwesenden auf, das auch weiterhin zu tun. In der vergangenen Woche weilte Büchel in Rom und erzählte Papst Franziskus während einer persönlichen Begegnung, dass er einen ehemaligen Gardisten weihen dürfe. Der Papst richtete sich daraufhin mit einem eigenen Gratulationsschreiben an Šarić, das von Dompfarrer Beat Grögli verlesen wurde.

Nach der Predigt begann die eigentliche Priesterweihe mit dem Weiheversprechen von Šarić. Während der Allerheiligen-Litanei lag der angehende Priester als Zeichen der Demut vor Gott ausgestreckt mit dem Gesicht zum Boden vor dem Altar. Danach folgte die Handauflegung durch die Bischöfe und die anwesenden Priester. Weihegebet, das Anlegen der priesterlichen Gewänder, die Salbung der Hände, die Überreichung des Krankenöls und von Brot und Wein bildeten den Schluss des eigentlichen, altüberlieferten Weihegeschehens.

Selbst der Papst gratutlierte dem neuen Priester. Bild: PD

Im Anschluss feierte Šarić erstmals als Priester Eucharistie und spendete anschliessend den Primizsegen. «Das ist nicht mein Fest, sondern unser Fest», betonte er. «Jede Begegnung mit Euch hat mich ein Stück weit geprägt und geformt, bis ich zu dem geworden bin, der ich nun bin», sagte der neue Priester in seinen Dankesworten. Er dankte insbesondere seiner Familie. Ganz besonders bewegende Dankesworte richtete er an seine im vergangenen Jahr gestorbene Mutter.

Nach dem Gottesdienst waren alle in den Pfalzkeller eingeladen zu Begegnung und Mittagsimbiss. Dort spielte und sang als zusätzliche Überraschung eine Musikgruppe der kroatischen Marine. Šarić durfte weiter unzählige Gratulationen entgegennehmen. Auf seinem langen und konsequent verfolgten Weg hat er seine Berufung gefunden, den priesterlichen Dienst. (pd/arc)