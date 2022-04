Ladenöffnungszeiten: Der Stadtrat stellt sich gegen Initiative und Gegenvorschlag

Wie lange sollen Läden in der Innenstadt an Wochen- und Wochenendtagen offen haben dürfen? Über diese Frage muss das Stadtsanktgaller Stimmvolk am 15. Mai befinden. Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

Als die Stadt St.Gallen vor zwei Jahren die Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt erweiterte, habe das «hohe Wellen geschlagen», sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa am Freitag vor den Medien. Seit Juni 2020 dürfen Läden in einem neu definierten Tourismusperimeter Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr öffnen. Für den Sonntagsverkauf ist aber eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) nötig.

Die Festlegung eines Tourismusperimeters in der Innenstadt sei ein legitimes Vorgehen gewesen. Dies als «Liberalisierung durch die Hintertür» zu bezeichnen, wie es die Linke tue, sei nicht opportun.

Als Reaktion auf die Liberalisierung haben Gewerkschaften und Linke eine Initiative lanciert, über die am 15. Mai abgestimmt wird. Das Initiativkomitee will die Ausdehnung der Öffnungszeiten rückgängig machen und die Möglichkeit für einen Sonntagsverkauf wieder kippen. Das Volk muss Mitte Mai an der Urne aber auch über einen Gegenvorschlag befinden.

Stadtpräsidentin Maria Pappa, Vorsteherin Direktion Inneres und Finanzen. Bild: Tobias Garcia (23.02.2022)

Der Kompromiss, den das Stadtparlament auf den Weg geschickt hatte, will den Sonntagsverkauf ebenfalls streichen und die Ladenöffnungszeit an Samstagen auf 18 Uhr beschränken. Der Stadtrat wirbt für ein doppeltes Nein und lehnt Initiative als auch Gegenvorschlag ab. Zwar hege sie gewisse Sympathien für den Gegenvorschlag, sagte Pappa vor den Medien. Obsiegt dieser beim Urnengang, komme die Stadt allerdings in die Bredouille. Denn die Abkehr vom Sonntagsverkauf stünde im Konflikt mit dem kantonalen Gesetz. «Dann müsste der Kanton reagieren.»

Die gelockerten Öffnungszeiten seien vom Gewerbes gewünscht worden, sagte Pappa weiter. Sie seien als Leitplanken zu verstehen:

«Die Zeiten können, müssen aber nicht ausgeschöpft werden.»

So wurde der grundsätzlich mögliche Sonntagsverkauf bislang nicht genutzt – wobei die vergangenen zwei Jahre wegen der Pandemie nicht besonders aussagekräftig seien. Auch der Schutz der Arbeitnehmenden, den insbesondere die Gewerkschaften in Gefahr sehen, sei gewährleistet, sagt die Stadtpräsidentin. «Der Initiative geht es vor allem darum, dem Stadtrat die Kompetenz zu entziehen, über die Ladenöffnungszeiten zu bestimmen.»

Drei Fragen müssen für die städtische Abstimmung vom 15. Mai 2022 beantwortet werden. Bild: Sandro Büchler (22. April 2022)

Diese Woche flatterten die Abstimmungsunterlagen in die Stadtsanktgaller Haushalte. Die Formulierung der Abstimmungsfragen sei nicht einfach zu verstehen, gab Stadtpräsidentin Maria Pappa zu. «Es ist etwas verwirrend. Wenn man für längere Öffnungszeiten stimmen will, muss man zweimal Nein auf dem Stimmzettel ankreuzen.» (sab)