Pfarrerin Kathrin Bolt verabschiedet sich von «ihrer» Kirchgemeinde Straubenzell: Tapfer Adieu gesagt

Am Sonntag hat Pfarrerin Kathrin Bolt Abschied von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell genommen. Mit einem langen, herzlichen Applaus, Ansprachen und Geschenken sagten ihr die Angehörigen der Kirchgemeinde danke. Einfach so gehen lassen wollten sie sie dann auch nicht: Kirchgemeinde und scheidende Pfarrerin machten sich gemäss Mitteilung gemeinsam zu Fuss von der Kirche Bruggen stadteinwärts auf den Weg. Anfang September tritt Kathrin Bolt dort als erste Frau überhaupt und als Nachfolgerin von Hansruedi Felix die Pfarrstelle in der Stadtkirche St.Laurenzen an.

Kathrin Bolt (Mitte) wird von Arbeitskolleginnen und Kirchgängerinnen in Richtung ihrer neuen Wirkungsstätte im St.Galler Stadtzentrum begleitet. Bild: Andreas Ackermann (19.6.2022)

«Tuond umb Gotzwillen etwas Dapfers!» Dieses Zitat von Reformator Huldrych Zwingli erhielt Kathrin Bolt, als sie vor knapp 14 Jahren in der reformierten Kirchgemeinde Straubenzell ihre Stelle als Pfarrerin antrat. «Nun muss ich schon ein bisschen tapfer sein», sagte sie am Sonntag beim Abschiedsgottesdienst in der Kirche Bruggen. Adieu sagen falle ihr nämlich schwer. Weil Straubenzell ihre erste Pfarrstelle und immer eine so offene Gemeinde war, dass sie und das ganze Team viel Tapferes – «oder zumindest Ungewöhnliches» - machen durften. So erinnerte sie und auch ihre Vor- und Nachrednerinnen etwa an die Zeit als die Seelsorgerinnen und Seelsorger das Büro mit einem Pop-Up-Café tauschten. Mit diesem zogen sie durch die Quartiere im Westen der Stadt St.Gallen.

Dann war da auch das grosse Theater «Schall und Rauch», bei dem die halbe Gemeinde mittat und die katholische Kollegin den Teufel spielen durfte. Viel Aufsehen erregte auch der Versuch mit Gottesdiensten ohne Predigt. «Sogar in den Medien entbrannte eine Diskussion, ob es sich gehört, die Predigt einfach wegzulassen», erinnerte Rita Dätwyler, Präsidentin der Kirchgemeinde, am Sonntag: «Quasi unerhört so etwas». Ende des letzten Jahres schliesslich wirkte Kathrin Bolt dann auch noch mit der Motorsäge im Kirchgemeindehaus Lachen: Sie halbierte dort die Kanzel. Daraus gab’s einen Tisch und daran eine Gottesdienstreihe mit dem Motto «Weg vom Monolog, hin zum Dialog». (ack/vre)