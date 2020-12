ST.GALLER STADT-TICKER Verrutscht? +++ Zwei Initiativen zustande gekommen +++ Auf dem Weiher liegt eine Wurst +++ Freie Proberäume in Reithalle +++ 29 neue Corona-Todesfälle im Kanton Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Montag, 14. Dezember - 16:22 Uhr

Optische Täuschung: Ist die Anti-Corona-Maske verrutscht?

Leserbild. Emil Annen fotografierte am Wochenende den Gaukler auf dem Brunnen vor dem Kunstmuseum mit der offenbar verrutschen Hygienemaske.

Montag, 14. Dezember - 15:51 Uhr

Volksbegehren zustande gekommen: 1'271 gültige Unterschriften für Gute-Luft-Initiative und 1'214 für Zukunftsinitiative

(vre) Mitte November hat die nationale Organisation Umverkehr in St.Gallen die sogenannten Stadtklima-Initiativen eingereicht. Beide städtischen Volksbegehren sind jetzt gemäss Inserat der Stadtkanzlei zustande gekommen. Für die sogenannte Gute-Luft-Initiative wurden 1'401 Unterschriften eingereicht; 1'271 sind gültig. Für die Zukunftsinitiative wurden 1'339 Unterschriften eingereicht; 1'214 sind gültig. Damit in der Stadt St.Gallen ein Volksbegehren zustande kommt, braucht es 1000 Unterschriften von städtischen Stimmberechtigten.

Mit dem Beschluss über das Zustandekommen der beiden Initiativen liegt der Ball beim Stadtrat: Er muss dem Parlament bis Mitte 2021 Bericht und Antrag zum Inhalt der beiden Volksbegehren zuleiten. Das Parlament kann den Forderungen der Initianten zustimmen; dieser Entscheid untersteht dem fakultativen Referendum - wer eine Volksabstimmung will, muss 1000 Unterschriften Stimmberechtigter sammeln. Dieser Fall könnte etwa eintreten, wenn das Parlament Ja sagt und sich die bürgerlichen Opponenten des Umverkehr-Anliegens daher «ans Volk wenden» wollen.

Mit von der Partei bei der Einreichung der Stadtklima-Initiativen von Mitte November war die grüne Nationalrätin Franziska Ryser. Bild: Arthur Gamsa

(17.11.2020)

Lehnt das Stadtparlament die Initiativen - mit oder ohne Gegenvorschlag - ab oder gibt es keine Stellungnahme ab, legt der Stadtrat die Volksbegehren innert elf Monaten nach Zustandekommen dem Volk zum Entscheid vor. Damit ist absehbar: Die Initiativbegehren von Umverkehr dürften nächstes Jahr zu heftigen politischen Diskussionen führen, bevor es gegen Ende Jahr zur Volksabstimmung darüber kommt. Unterstützt werden die Initiativen von links-grünen Parteien und Verbänden. Dagegen kämpfen bürgerliche Parteien und Verbände.

Die «Initiative für ein gesundes Stadtklima» (Gute-Luft-Initiative) will ein grüneres Stadtbild. Das soll erreicht werden, indem während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent versiegelte Grau- in Grünflächen verwandelt werden. Die «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität» (Zukunftsinitiative) will den öffentlichen Verkehr sowie den Velo- und Fussverkehr stärken und den Autoverkehr in den Städten reduzieren. Der konkrete Plan: Während zehn Jahren sollen jährlich 0,5 Prozent der Verkehrsfläche umgenutzt werden und dem Langsamverkehr zugutekommen.

Montag, 14. Dezember - 12:05 Uhr

Die Wurst auf dem Mannenweier: Künstlerische Erinnerung, dass vielen dank Coronakrise das Wasser bis zum Hals steht

(sab) «Mami, lueg mol, döt liit ä riesigi Wurst», ruft ein Kind. Seit Samstag liegt auf dem Eis im Mannenweier eine übergrosse Olma-Bratwurst. Spaziergänger bleiben stehen, zeigen aufs Eis und die etwa zwei Meter grosse Wurst, amüsieren sich, schmunzeln oder lachen. Einige fragen sich auch, wie die Riesenwurst mitten auf das Eis am Grund des Weihers gekommen ist. Der Weiher ist momentan aus Sicherheitsgründen umzäunt, da das Wasser im Herbst wegen Bauarbeiten am Damm zwischen Buben- und Mannenweier teilweise abgelassen wurde.

Die übergrosse Bratwurst ist eine Kunstinstallation, wie Flugblätter am Bauzaun rund um den Mannenweier verraten. Für viele St.Galler Gastronomiebetriebe, Kulturschaffende, Sportvereine und lokale Unternehmen bedeute die Coronakrise derzeit, dass ihnen das Wasser buchstäblich bis zum Hals stehe. «Die St.Galler Kultur – zu der auch die Bratwurst gehört – ist wortwörtlich auf dem Grund angekommen.»

10 Bilder 10 Bilder Am Sonntagnachmittag am Mannenweier: Er ist wegen den Bauarbeiten am Damm zum Bubenweier teilweise abgelassen. Bild: Sandro Büchler

(13.12.2020)

Die Wurst soll laut dem verantwortlichen Künstler «R» als Erheiterung und Ermahnung gelten. Sie symbolisiere die Situation aller Betroffenen in der Schweiz. Auf den Plakaten steht weiter: «Halten Sie einen Moment inne und denken Sie bewusst daran, dass unsere Kultur Gefahr läuft einfach unterzugehen und im trüben Wasser unserer Zeit zu verschwinden. Nur wenn wir alle zusammenarbeiten, kann es wieder aufwärts gehen, und wir können alle im Sommer genau hier eine Wurst essen und in die Erinnerungen eintauchen, die uns zusammengebracht haben.»

Wie lange die Kunstinstallation an Ort bleiben wird, ist ungewiss. Sie schwimmt auf dünnem Eis. Laut Wetterprognosen steigen in den kommenden Tagen die Temperaturen auch nachts wieder über den Gefrierpunkt.

Montag, 14. Dezember - 10:19 Uhr

Proberaum für die Band gesucht? Die Stadt vermietet Räume in der Reithalle

(pd/lim) Per 1. April, per 1. Juni sowie per 1. September 2021 vermietet die Stadt St.Gallen im Kulturzentrum Reithalle an der Militärstrasse jeweils einen Proberaum an Bands. Die Räume sind zwischen 35 und 60 Quadratmeter gross und doppelt belegt. Der monatliche Mietzins beträgt zwischen 80 und 145 Franken, inkl. Nebenkosten - günstige Konditionen, wie die Stadt in einer Mittelung schreibt. Die Mietdauer ist auf drei Jahre befristet.

Wer will hier musizieren? Die Stadt lädt vor allem einheimische Musikerinnen und Musiker zur Bewerbung ein.

Bild: Urs Bucher

Zur Bewerbung eingeladen seien insbesondere Musikerinnen und Musiker, die in der Stadt St.Gallen wohnen, heisst es weiter. Wer sich bewerben will, muss Angaben zu den Bandmitgliedern, inklusive Instrument und Wohnsitz, sowie eine «Dokumentation der bisherigen musikalischen Aktivitäten» einreichen. Die Bewerbungsfrist läuft bis 26. Februar 2021. Melden kann man sich per E-Mail an kultur@stadt.sg.ch.

Wer den Raum bekommt, entscheidet die Kulturförderung mit einer Vertretung aus dem Ressort Offene Jugendarbeit Zentrum sowie zwei Fachpersonen aus dem Musikbereich.



Montag, 14. Dezember - 9:01 Uhr

785 positive Coronatests im Kanton St.Gallen übers Wochenende, neue 29 Todesfälle

(lim) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. Übers Wochenende fielen nach Angaben des Kantons 785 Tests positiv aus. Zudem verzeichnet der Kanton 29 neue Todesfälle. Zum Vergleich: Am vergangenen Montag meldete der Kanton 714 Neuansteckungen und 19 Todesfälle.



Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 22'104 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist auf insgesamt 373 angestiegen.

Samstag, 12. Dezember - 15:24 Uhr

Stadtrat ruft Bevölkerung zu Disziplin auf

(pd/lw) Der Stadtrat hat sich am Freitagabend zu einer ausserordentlichen Telefonkonferenz getroffen, um die Auswirkungen der Corona-Beschlüsse des Bundesrats und der Kantonsregierung auf die Stadt St.Gallen zu besprechen. Der Stadtrat stehe voll und ganz hinter den verschärften Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, wie er in einer Mitteilung schreibt. Es gelte nun, diese letzte Chance zu nutzen und einen weiteren Lockdown vor Weihnachten zu verhindern.

Begrüsst wird das vom Kanton gegenüber dem Bund verschärfte Verbot von Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum (Bund: 15 Personen). Für die Kontrollen ist die Stadtpolizei zuständig. Ein Verbot gilt mit Ausnahme von Gottesdiensten, Beerdigungen, politischen Kundgebungen und Versammlungen der Legislativen für öffentliche Veranstaltungen. Der Stadtrat bittet die Bevölkerung, elektronisch verfügbare Dienste zu nutzen oder sich telefonisch mit den einzelnen Ämtern in Verbindung zu setzen. Die Schalter der städtischen Verwaltung bleiben vorläufig trotzdem zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Schliesslich ruft der Stadtrat in der Mitteilung die ausgedehnte Maskentragpflicht im öffentlichen Raum in Erinnerung und hebt insbesondere die Wartebereiche des öffentlichen Verkehrs hervor

Die Lage sei auch nach Auffassung des Stadtrats ausserordentlich ernst. Er appelliert an den Gemeinsinn und an die Solidarität untereinander und ermutigt die Bevölkerung die verschärften Regeln zu befolgen.

Samstag, 12. Dezember - 11:10 Uhr

Zwei Autos auf der Martinsbruggstrasse verunfallt

(stapo/lim) Am Freitag, kurz vor 7 Uhr, kam es auf der Martinsbruggstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Ein 21-Jähriger lenkte sein Fahrzeug laut Medienmitteilung der Stadtpolizei stadteinwärts. Höhe Liegenschaft 96a wollte er links abbiegen. So kam es zu einer seitlich frontalen Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto, das geradeaus fuhr. Beim Vorfall entstand mittlerer Sachschaden. Verletzt wurde laut Mitteilung niemand. Die Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden.

Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Bild: Stapo St.Gallen

Freitag, 11. Dezember - 20:45 Uhr

Coronaregeln torpedieren Veranstaltungsreihe in der Lokremise: Künstlerinnen und Künstler treten im Internet auf

(pd/vre) Bisher haben im Dezember wegen der Coronapandemie in der Lokremise kaum Veranstaltungen stattgefunden. So stand auch die Kunstzone weitgehend leer. Der spontanen Idee, den Raum als offene Bühne für freie Kulturschaffende zur Verfügung zu stellen, war es dann zu verdanken, dass sich die Agenda des Kulturlokals hinter dem St.Galler Hauptbahnhof erfreulich schnell füllte.

Mit der Verschärfung der Corona-Schutzmassnahmen finden ab Samstag in der St.Galler Lokremise bis Ende Januar keine Anlässe statt. Bild: Ralph Ribi

(3.9.2020)

Dem Angebot macht die Verschärfung der Anti-Coronaregeln und das damit einhergehende Verbot kultureller Anlässe jetzt wieder den Garaus. Die Lokremise schliesst gemäss aktuellem Newsletter ihre Türen wieder für die Öffentlichkeit. Das soll jetzt aber nicht das Ende der freien Bühne in der Kunstzone sein: Ein Grossteil der Kunstschaffenden und die Stiftung Lokremise haben entschieden, mit dem Angebot komplett ins Netz zu gehen und die Anlässe als Livestream ohne Publikum zu zeigen.

Im Lok-Fenster auf Youtube bereits abrufbar ist ein Konzert mit Harfe und Klavier des Duos Praxedis. Vier weitere Beiträge stehen bereits fest:

Samstag, 12.12.2020, 18.30 Uhr

Adventslesung mit Jazz und Biss von Les Essence

(Cornelia Buder/Margot Burchert)

Adventslesung mit Jazz und Biss von Les Essence (Cornelia Buder/Margot Burchert) Sonntag, 13.12.2020, 17 Uhr

Rock'n'Rumba mit den Lido Boys

(Häna Ruppanner/Willi Häne/Fabio Pasqualini/Guido Schmid)

Rock'n'Rumba mit den Lido Boys (Häna Ruppanner/Willi Häne/Fabio Pasqualini/Guido Schmid) Montag, 14.12.2020, 20 Uhr

Jazz mit dem Andi Schnoz-Michael Neff-Duo

(Andi Schnoz/Michael Neff)

Jazz mit dem Andi Schnoz-Michael Neff-Duo (Andi Schnoz/Michael Neff) Dienstag, 15.12.2020, 20 Uhr

Alte Weisen, Lieder und Gedichte mit dem Duo Himmelweid

(Matthias Reinhard-DeRoo/Klaus Estermann)

Informationen zum weiteren Programm im Lok-Fenster gibt's im Internet.

Freitag, 11. Dezember - 20:05 Uhr

Verschärfung der Coronaregeln: Auch St.Galler Museen sagen alle Veranstaltungen bis 22. Januar ab

(vre) Die Verschärfung der Coronamassnahmen trifft auch die St.Galler Museen. Das Naturmuseum im Osten der Stadt sowie das Historische und Völkerkundemuseum und das Kunstmuseum im Stadtpark sagen als Reaktion darauf alle Veranstaltungen bis 22. Januar ab. Bis Ende Januar sind die Museen am Sonntag wie an offiziellen Feiertagen geschlossen.

Das Naturmuseum im Osten der Stadt St. Gallen: Alle Veranstaltungen bis 22. Januar 2021 sind abgesagt. Die Ausstellungen sind von Dienstag bis Samstag geöffnet. Bild: Urs Bucher

(11.11.2016)

Für Toni Bürgin, den Direktor des Naturmuseums St.Gallen, ist die Sache mit den bundesrätlichen Beschlüssen vom Freitag wenigstens bis am 22. Januar geklärt. Die öffentlichen Führungen von diesem Sonntag und vom 17. Januar 2021 werden ebenso abgesagt wie die Mittagstreffs am 6. sowie der Vortrag vom 20. Januar 2021.

Das Historische und Völkerkundemuseum (HVM) setze die Anti-Corona-Regeln natürlich um, lässt auch dessen Sprecher Peter Müller wissen: «Wir sind ab sofort am Sonntag geschlossen und sagen alle Führungen ab.» Müller macht allerdings keinen Hehl daraus, dass diese Massnahmen das Museum hart treffen. Der Sonntag sei fürs HVM gerade im Winter der wichtigste Tag der Woche für Einzelbesuche und Anlässe.

Das Historische und Völkerkundemuseum im St.Galler Stadtpark. Ausstellungen kann man hier weiterhin von Montag bis Samstag anschauen. Veranstaltungen gibt's bis 22. Januar 2021 keine mehr.

Bild: Benjamin Manser (6.1.2020)

Beim HVM trifft der bundesrätliche Bannstrahl für öffentliche Anlässe auch eine Finissage, jene der Ausstellung «Nomaden auf Zeit». Falls die Anti-Corona-Massnahmen verlängert werden, könnte es Ende Januar auch noch die Finissagen von «Berufswunsch Malerin!» und «Mazandaran-Kelims» treffen. Anderseits habe das Team des HVM für die Massnahmen gegen die Pandemie volles Verständnis, sagt Peter Müller: «Wir sind froh, dass wir zumindest von Dienstag bis Samstag offen halten können.»

Schulführungen Unklare Situation, schriftliche Erklärungen abwarten (vre) Etwas unklar ist für die St.Galler Museen derzeit, ob Führungen und Veranstaltungen für Schulkinder noch möglich sind. Wenn sie als Veranstaltungen gelten sollten, seien sie nicht mehr durchführbar, sagt Toni Bürgin vom Naturmuseum. Würden sie aber als kulturelle Aktivitäten deklariert, wären solche mit Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre möglich. Hier besteht für Toni Bürgin noch eine gewisse Unsicherheit. Peter Müller vom Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) geht im Moment davon aus, dass Schulklassen noch zu Führungen kommen dürften. Endgültig Klarheit darüber würden aber wohl erst die schriftlichen Erläuterungen zu den am Freitag beschlossenen Massnahmen bringen. Darauf warte man jetzt einmal.

Freitag, 11. Dezember - 19:26 Uhr

Verschärfung der Coronaregeln: Stadt St.Gallen muss Öffnungszeiten ihrer Sportanlagen einschränken

(sk/vre) Der Bundesrat hat die Massnahmen gegen die Coronapandemie verschärft. Das betrifft auch Sport- und Freizeitanlagen. Sie müssen werktags neu von 19 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und landesweiten Feiertagen geschlossen bleiben. Diese Weisung gilt auch für alle Sportanlagen, Turnhallen, Hallenbäder und das Eissportzentrum der Stadt St.Gallen. Dies ab morgen Samstag bis voraussichtlich 22. Januar 2021.

Die neuen Coronaregeln des Bundesrats gelten auch für das Volksbad in St.Gallen, das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. Bild: Ralph Ribi

(23.7.2020)

Detailinformationen zu den einzelnen Anlagen - unter anderem zu den jeweils aktuellen Kapazitäten - finden sich im Internetauftritt der Stadt unter www.sport.stadt.sg.ch. Die Umsetzung in einzelnen Bereichen sieht gemäss Newsletter vom Freitag wie folgt aus:

Für alle Anlagen gilt, dass sie werktags von 19 bis 6 Uhr geschlossen sind. Am Abend müssen sie um 19 Uhr leer sein, damit die Türen geschlossen werden können. An Sonn- und Feiertagen bleiben sie zu.

gilt, dass sie werktags von 19 bis 6 Uhr geschlossen sind. Am Abend müssen sie um 19 Uhr leer sein, damit die Türen geschlossen werden können. An Sonn- und Feiertagen bleiben sie zu. Für das Hallenbad Blumenwies , die Sauna Blumenwies und das Volksbad gelten weiterhin Beschränkungen bei der Gästezahl und der Badezeit. Das Wasser und die Sauna ist eine halbe Stunde vor Betriebsschluss, also ab etwa 18.30 Uhr, zu verlassen.

, die und das gelten weiterhin Beschränkungen bei der Gästezahl und der Badezeit. Das Wasser und die Sauna ist eine halbe Stunde vor Betriebsschluss, also ab etwa 18.30 Uhr, zu verlassen. Auch für die Eisfelder im Eissportzentrum Lerchenfeld gelten neben den neuen Betriebszeiten weiterhin Einschränkungen, vor allem bezüglich der Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen. Das «Chnebeln» (freies Eishockeyspiel) und das Eisstockschiessen ist bis auf weiteres nicht möglich. Für Trainings- und Sportveranstaltungen gibt es spezielle Vorschriften.

gelten neben den neuen Betriebszeiten weiterhin Einschränkungen, vor allem bezüglich der Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen. Das «Chnebeln» (freies Eishockeyspiel) und das Eisstockschiessen ist bis auf weiteres nicht möglich. Für Trainings- und Sportveranstaltungen gibt es spezielle Vorschriften. Auch Sportanlagen und Schulturnhallen unterliegen den neuen Vorschrieben (werktags 19 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen). Vereine wie Individualgäste müssen ihre Trainings damit um 18.45 Uhr beenden. Bestehende Einschränkungen gelten weiter. Für Trainings und Sportveranstaltungen gibt's neue Auflagen.

und unterliegen den neuen Vorschrieben (werktags 19 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen). Vereine wie Individualgäste müssen ihre Trainings damit um 18.45 Uhr beenden. Bestehende Einschränkungen gelten weiter. Für Trainings und Sportveranstaltungen gibt's neue Auflagen. Training: Ab 16 Jahren dürfen nur fünf Sportlerinnen und Sportlern pro Gruppe (exklusive Betreuer) miteinander trainieren. Über 16 Jahren sind nur Aktivitäten ohne Körperkontakt erlaubt. Unter 16 Jahren sind Trainingsgruppen bis 15 Personen gestattet. Bis Trainingsbeginn und ab Trainingsschluss gilt Maskenpflicht. Garderoben und Duschen sind geschlossen.

Ab 16 Jahren dürfen nur fünf Sportlerinnen und Sportlern pro Gruppe (exklusive Betreuer) miteinander trainieren. Über 16 Jahren sind nur Aktivitäten ohne Körperkontakt erlaubt. Unter 16 Jahren sind Trainingsgruppen bis 15 Personen gestattet. Bis Trainingsbeginn und ab Trainingsschluss gilt Maskenpflicht. Garderoben und Duschen sind geschlossen. Wettkämpfe: Sportanlässe sind nur noch als Wettkampfbetrieb in den obersten Ligen mit Profi-Charakter zulässig. Wettkämpfe finden ab sofort ohne Publikum statt. Ausser auf dem Sportfeld gilt überall in und um die Wettkampfanlage strikte Maskenpflicht.

Freitag, 11. Dezember - 18:42 Uhr

Wegen Nutzungsbeschränkungen: Stadt St.Gallen erlässt Sportvereinen Gebühren für November und Dezember

(pd/vre) Durch die Massnahmen gegen die Coronapandemie ist die Nutzung von Sportanlagen durch Vereine und Gruppen eingeschränkt. Das will der St.Galler Stadtrat durch einen Gebührenerlass für die Monate November und Dezember kompensieren. Das hat die Stadtregierung an ihrer Sitzung vom Dienstag beschlossen, wie einem Newsletter von Sport St.Gallen, dem ehemaligen Sportamt, zu entnehmen ist.

Eiskunstläuferinnen des EC St.Gallens beim Training auf dem Aussenfeld der Eissportanlage Lerchenfeld.

Bild: Benjamin Manser

(30.1.2016)

Der Gebührenerlass gilt für Vereine und Gruppen, welche städtische Anlagen mit einer Reservation nutzen. Die betroffenen Vereine und Gruppen werden über die Details mit einem separaten Schreiben informiert. Und: Auch Kundinnen und Kunden von Abonnementen für städtische Sportanlagen können diese teils nicht vollumfänglich nutzen. Darüber, ob und wie ihnen das vergütet werden soll, will das Sportamt «zu einem späteren Zeitpunkt» informieren.

Freitag, 11. Dezember - 16:44 Uhr

Reaktion auf Verschärfung der Coronamassnahmen: St.Galler Studiokino schliesst bis 22. Januar 2021

(pd/vre) Die Verschärfung der Coronamassnahmen durch den Bundesrat hat auch Folgen fürs St.Galler Studiokino in der Lokremise: Das Kinok schliesst ab morgen Samstag bis voraussichtlich 22. Januar 2021 seine Pforten. Das heisst konkret: Die verbleibenden Filme vom Freitagabend - die Culturclash-Komödie «Kiss me kosher» und «Midnight in Paris» - werden noch gezeigt. Danach ist vorläufig Schluss im Kinok-Saal.

Auch das Kinok in der Lokremise muss aufgrund der verschärften Coronamassnahmen vorläufig schliessen. Bild: Hanspeter Schiess

(26.2.2018)

Diese Schliessung treffe das Kinok zwar hart, erfolge angesichts der Coronasituation aber nicht ganz unerwartet, heisst es in einem Newsletter. Das Kinok-Team unterstütze die schärferen Massnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie. Es hoffe darauf, seine Gäste schon bald wieder «unter unbeschwerteren Bedingungen» begrüssen zu dürfen. Bereits gekaufte Tickets fürs Dezember-Programm können retourniert werden.

Zum Kinok im Internet.

Freitag, 11. Dezember - 16:18 Uhr

Reaktion auf Verschärfung der Coronamassnahmen: SP fordert Kanton auf, mehr Geld für Härtefälle bereit zu stellen

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen begrüsst die Verschärfung der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie. Anderseits befürchtet die Partei in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag, dass es dadurch in der Gastronomie und anderen Branchen zu erheblichen Ertragsausfällen kommen könnte. Nachdem der Bund nun die Mittel für Massnahmen zugunsten von Härtefällen erheblich erhöht hat, fordert die Partei das selbe von der St.Galler Kantonsregierung.

Für die SP stehe fest, dass die von der Regierung dafür einst festgelegten 22 Millionen Franken bei weitem nicht ausreichen werden. Sie fordert die Regierung daher in der Mitteilung vom Freitag «eindringlich» auf, sich an den Massstäben des Bundes zu orientieren und einen Kantonsanteil vorzusehen, der es den Betroffenen dann auch erlaube, die Bundesmittel wirklich abzuholen.

Für viele Restaurants, Bars und Clubs bedeutet die Vorverlegung der Sperrstunde auf 19 Uhr einen faktischen Lockdown. Für diese Betriebe fordert die SP des Kantons St.Gallen zusätzliche kantonale Hilfsgelder. Symbolbild: J.-C. Bott/ KEY (4.11.2020)

Die Pandemiesituation im Kanton St.Gallen sei alarmierend, schreibt die SP. Zusätzliche Massnahmen seiend aufgrund der Entwicklung dringend notwendig. Nachdem die Kantone zu lange gezögert hätten, habe jetzt der Bundesrat gehandelt: Restaurants und Bars müssen demnach werktags um 19 Uhr schliessen. Läden, Märkte, Freizeit- und Sporteinrichtungen müssen werktags um 19 Uhr schliessen sowie an Sonn- und Feiertagen zu bleiben. In Kraft treten diese Massnahmen morgen Samstag.

Für die SP ist absehbar, dass die neuen Regeln wirtschaftliche Folgen haben werden. Für die Gastronomie und andere Branchen führe dies zu weiteren erheblichen Ertragsausfällen. In der Gastronomie etwa stelle sich für viele Wirte und Inhaber von Restaurants die Frage, ob es überhaupt noch lohne, offen zu halten. Allenfalls sei einfacher, ein Lokal zu schliessen, glaubt die SP. Sie fordert in ihrer Mitteilung Finanzhilfen für wirtschaftlich hart Getroffene.

Freitag, 11. Dezember - 15:05 Uhr

Nach der Verschärfung der Coronaregeln durch den Bundesrat: St.Galler Sonntagsverkäufe finden nicht statt

(vre) Am 13. und 20. Dezember, 12 bis 17 Uhr, hätten in St.Gallen die vorweihnachtlichen Sonntagsverkäufe im Stadtzentrum stattfinden sollen. Nach Verschärfung der Coronamassnahmen durch den Bundesrat ist das nicht mehr möglich: Der Sonntagsverkauf an diesem und am nächsten Sonntag findet nicht statt. Das bestätigt Ralph Bleuer, Präsident von Pro City, der Vereinigung der Unternehmen der St.Galler Innenstadt.

Die beiden Sonntagsverkäufe im Stadtzentrum zogen Jahr für Jahr viel Volk in die St.Galler Innenstadt. In diesem Jahr finden sie wegen des Coronavirus nicht statt. Bild: Michel Canonica

(16.12.2018)

Er bedaure diese Absage natürlich sehr, sagt Ralph Bleuer im Gespräch. Von den Sonntagsverkäufen hätten viele Detailhändler und Restaurants jeweils profitiert. Da gerade diese Branchen in diesem Jahr von der Coronakrise hart getroffen worden seien, wäre der Sonntagsverkauf für sie eine Chance gewesen, umsatzmässig wieder etwas Boden gut zu machen. Doch es sei jetzt halt so, wie es sei, sagt Bleuer.

Gegen die Absage der Sonntagsverkäufe sei man machtlos. Genauso wie gegen die derzeitige Coronasituation. Da mache es keinen Sinn zu hadern. Ob und welche konkreten Auswirkungen die kurzfristige Absage des Sonntagsverkaufs von übermorgen auf die Geschäfte habe, hänge stark von deren Sortiment ab, sagt Ralph Bleuer. Er selber müsse bei Markwalder & Co. einzig das Personal informieren; heikler liege der Fall bei Läden mit verderblichem Sortiment oder mit speziellen Vorbereitungen für den Sonntagsverkauf.

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen. Bild: Michel Canonica (14.9.2018)

Wie sich die Absage der Sonntagsverkäufe auf das Weihnachtsgeschäft des St.Galler Detailhandels auswirken wird, ist für Ralph Bleuer im Moment schwer zu sagen. Der zweite Sonntagsverkauf sei erfahrungsgemäss für viele Geschäfte umsatzstark gewesen. Ob dieser Umsatz am Schluss nun ganz oder teilweise fehlen werde oder sich noch an den verbleibenden Öffnungszeiten hereinholen lasse, sei schwer abzuschätzen, sagt der Pro-City-Präsident in einer ersten Stellungnahme.

Freitag, 11. Dezember - 12:30 Uhr

454 neue positive Tests im Kanton St.Gallen, acht neue Corona-Todesfälle - Der Bundesrat tritt nicht vor 14 Uhr vor die Medien

(chs) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons 454 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton seit März insgesamt 21'319 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist nochmals um acht auf insgesamt 344 angestiegen. In St.Galler Spitälern sind aktuell 183 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert. Davon liegen 32 auf Intensivstationen, alle müssen künstlich beatmet werden.

Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle der vergangenen 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner in den St.Galler Wahlkreisen. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Der regionaler Corona-Hotspot im gesamtschweizerischen Corona-Hotspot St.Gallen befindet sich im nördlichen Kantonsteil. Die höchsten Corona-Neuansteckungen gemessen an der Bevölkerung weisen derzeit die Wahlkreise Wil (gut 1090 Fälle) und Rorschach (1037) auf. Knapp dahinter folgen der Wahlkreis St.Gallen-Gossau (994) und Werdenberg (936). Das Rheintal (862) und das Sarganserland (829) kommen dann vor dem Toggenburg (771) und See-Gaster (702).

Die Zahl der laborbestätigten Corona-Neuansteckungen im Kanton St.Gallen nach Falldatum seit Anfang März. Der rasante Anstieg der Fälle seit Oktober ist augenfällig. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Bundesrat Medienkonferenz mit Livestream nicht vor 14 Uhr (vre) In den vergangenen Wochen sind die Coronafallzahlen nicht nur im Kanton St.Gallen, sondern in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen aus dem Ruder gelaufen. Der Bundesrat hat daher am Dienstag angekündigte schweizweit die Anti-Corona-Regeln verschärfen zur wollen, nachdem einige Deutschschweizer Kantone nach seinem Geschmack zu zögerlich gehandelt haben. Der Bundesrat tat dies einerseits parallel zu den Ankündigungen von Verschärfungen verschiedener Kantone, darunter auch St.Gallen. Anderseits tat er dies aber auch vor dem Hintergrund sinkender Fallzahlen in der Romandie; dort hatten Kantone das Anti-Corona-Regime vorher massiv verschärft. Dieses Vorgehen der Landesregierung führte in den vergangenen Tagen zu heftigen Diskussionen und Unsicherheiten. Ab Freitagnachmittag sollte eigentlich wieder Klarheit herrschen. Frühestens um 14 Uhr will die Landesregierung vor die Medien treten und informieren, welche Verschärfungen der Coronamassnahmen sie jetzt tatsächlich beschlossen hat. Auch Tagblatt online wird live unter www.tagblatt.ch über die Information berichten.

Freitag, 11. Dezember - 9:36 Uhr

Felssturz im Linthgebiet: Kantonaler Wanderweg im Aabachtobel bei Eschenbach gesperrt

Rund 500 Tonnen Fels sind ins Tobel gestürzt. Bild: PD

(pd/dar) Am Donnerstagnachmittag sind im Aabachtobel bei Eschenbach rund 500 Tonnen Fels abgebrochen. Der kantonale Wanderweg zwischen Bürg, Neuhaus und St.Gallenkappel musste gesperrt werden, wie die Gemeinde mitteilt. Der erneute Niedergang wurde am Donnerstagmittag gemeldet. Fussgänger sind dringlich angehalten, die Warnsignale zu beachten. «Aktuell ist das Gelände nicht sicher und die Räumungsarbeiten bergen eine hohe Gefahr», schreibt die Gemeinde. Nach einer ersten Begutachtung vor Ort schätzt der beigezogene Geologe, dass es sich um rund 200 bis 250 Kubikmeter Material handelt, was einem Felssturz von über 500 Tonnen entspricht.

Bereits im Frühjahr 2020 ist es im beliebten Naherholungsgebiet zu einem tonnenschweren Blocksturz gekommen, worauf Sicherheitsmassnahmen getroffen und eine Überwachung installiert wurde. «Weshalb der Fels nun wiederholt abgebrochen ist, muss untersucht werden», schreibt die Gemeinde. Der Abbruch erfolgte im gleichen Bereich wie schon im Februar dieses Jahres.

Die Gemeinde hat den Wanderweg nach dem erneuten Felssturz gesperrt. Bild: PD

Zur Sicherung wurden damals eine Felssäuberung sowie eine Rodung im Waldstück über dem betroffenen Felsvorsprung durchgeführt. Dadurch sollte das Gestein entlastet und eine Rissausweitung durch tiefreichende Wurzeln verhindert werden. Daraufhin ist das Gebiet vom Geologen freigegeben worden – bei fortwährender Überwachung. Die Ursachen für den wiederholten Abbruch müssen nun durch Fachspezialisten umfassend geklärt werden. Bis verlässliche Resultate vorliegen, bittet die Gemeinde die Bevölkerung, die Absperrungen vor Ort zu beachten und das Tobel nicht zu begehen. Wie lange der Weg gesperrt bleibt, ist unklar.

Freitag, 11. Dezember - 9:16 Uhr

Glasfaserkabel in Wittenbach gekappt – 400 Kunden ohne Internet

(pd/dar) Am Mittwoch, 9.30 Uhr, wurde an der Leestrasse in Wittenbach ein Glasfaserkabel der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) durchtrennt, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Dies aufgrund von Bohrarbeiten eines Drittunernehmens für eine Neubausiedlung. Betroffen sind rund 400 Kunden von Swisscom, Sunrise, Salt, Init7 und der SAK selbst. «Die Störungsbehebung ist derzeit in vollem Gange», schreibt die SAK am Freitagmorgen.

Ein Arbeiter mit Glasfaserkabeln. Symbolbild: Boris Bürgisser (30.6.2020)

Die betroffenen Kunden an der Ladhuebstrasse, Leestrasse, Grüntalstrasse, Romanshornerstrasse, Sturzbüchelstrasse und Dorfstrasse in Wittenbach wurden alle am Freitagmorgen mit einem Brief der SAK über die Ursache der Panne informiert. Das Unternehmen bedaure die Störung sehr und danke den betroffenen Kunden für ihr Verständnis, heisst es in der Mitteilung weiter.

Donnerstag, 10. Dezember - 19:05 Uhr

IG Kultur Ost fordert von der St.Galler Regierung klare Terminansagen und überzeugende Kommunikation

(pd/vre) Am kommendem Wochenende geht die Kultur unfreiwillig in den Winterschlaf. Die IG Kultur Ost steht hinter dem faktischen Verbot von Veranstaltungen in den Ostschweizer Kantonen. Gegen die Pandemie sei die Publikumsbeschränkung auf zehn Personen sinnvoll. Die IG kritisiert allerdings die St.Galler Regierung für ihre zögerliche und unklare Haltung. Nötig seien klare Terminansagen und eine überzeugende Kommunikation. An beidem hapere es im «Trötzelkanton» im Moment.

Öffentliche Veranstaltungen sollen nur noch für maximal 10 Personen erlaubt sein. Das haben der Thurgau am Montag und St.Gallen am Mittwoch kommuniziert. Gemäss der St.Galler Regierung soll diese Regel «bis auf Widerruf» gelten. Dagegen protestiert die IG Kultur Ost in ihrer Mitteilung vom Donnerstag scharf: «Die schon jetzt quälende Planungsunsicherheit wird so auf unbestimmte Zeit verlängert.»

Am Mittwoch informierte die St.Galler Kantonsregierung zusammen mit ihren Fachleuten über die Coronasituation und Gegenmassnahmen. Bild: Arthur Gamsa

(9.12.2020)

Nötig seien jetzt verbindliche Termine, wann über die Aufhebung oder über nächste Massnahmen entschieden werde. Und bei diesen Entscheiden müssten die Betroffenen zwingend mit einbezogen werden, findet die IG Kultur Ost. Kultur könne man nämlich nicht auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Nötig sei eine mittelfristige Strategie für künftige Massnahmen und auch zur Wiederaufnahme kultureller Tätigkeiten.

Der St.Galler Kantonsregierung wirft die IG Kultur Ost zögerliche Haltung und lustlose Kommunikation vor. Es gebe keine Hinweis auf die Kriterien, nach welchen entschieden worden sei. Damit Massnahmen befolgt würden, müssten sie nachvollziehbar sein. Von der St.Galler Regierung erwartet die IG die gleiche Ernsthaftigkeit bei der Pandemiebekämpfung wie sie die Kulturbetriebe beim Umsetzen von Schutzkonzepten an den Tag legten, obwohl viele von ihnen in der Existenz bedroht seien.

Donnerstag, 10. Dezember - 18:45 Uhr

Geharnischte Kritik an der St.Galler Kantonsregierung: Gewerkschaften reden von Staatsversagen

(pd/vre) Auch der kantonale Gewerkschaftsbund ist «zutiefst enttäuscht über das Nichtstun» der St.Galler Regierung im Kampf gegen Covid-19. Die Massnahmen, welche die Regierung am Mittwoch bekanntgegeben habe, seien zu wenig griffig für die wirkungsvolle Bekämpfung des Virus. Sie seien eine weitere Ohrfeige fürs Personal, schreibt der Gewerkschaftsbund am Donnerstag in einer Mitteilung. Am Tag zuvor hatten schon FDP und SP massive Kritik an der Kantonsregierung geübt.

Der Gewerkschaftsbund findet es unverantwortlich, Abendverkäufe bis 22 Uhr und Sonntagsverkäufe nicht zu stoppen. Schutzkonzepte in Läden würden nicht kontrolliert und griffen zu wenig. Das Verkaufspersonal müsse endlich besser geschützt werden, fordern die Gewerkschaften in ihrer Mitteilung. Viele Ansteckungen erfolgen gemäss Gewerkschaftsbund in den Betrieben. Damit der Gesundheitsschutz eingehalten werde, müssten Kontrollen am Arbeitsplatz ausgebaut werden.

In Spitälern und Heimen wiederum sei das Pflegepersonal am Anschlag. Bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen nehme die Regierung mit ihrer Coronastrategie ernsthafte gesundheitliche Schäden bei Pflegerinnen und Pflegern wie bei Ärztinnen und Ärzten in Kauf. Ein weiteres Risiko sei, dass die Versorgung von Patientinnen und Patient nicht mehr gewährleistet werden könne, schreibt der Gewerkschaftsbund.

Contact Tracing und das Aussprechen von Quarantäne seien Aufgabe des Staats; Letztere müsse mittels einer Verfügung angeordnet werden, finden die Gewerkschaften. Ganz sicher dürfe man das nicht Privaten und Kranken selber überlassen. Wenn der Kanton nicht mehr in der Lage sei, diese Aufgaben zu erledigen, müsse man «von Staatsversagen» reden, heisst es in der Mitteilung des Gewerkschaftsbundes.

Donnerstag, 10. Dezember - 17:11 Uhr

Brühler Handballerinnen besiegen Thun: Erfolgsserie auf sieben Siege ausgebaut

(dg) Die Handballerinnen der NLA-Mannschaft des LC Brühl haben ihre Erfolgsserie auf sieben Siege ausgebaut. Im Heimspiel gegen Thun setzten sich die Rekordmeisterinnen am Mittwochabend 27:22 durch.

Beste Torschützin bei den Brühlerinnen war die noch nicht 18-jährige Malin Altherr (im Bild in einem Spiel gegen die Spono Eagles). Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (30.8.2020)

Bloss zu Beginn der Partie vermochte Thun mit dem Leader mitzuhalten. In der neunten Minute stand es 4:4. Bis zur 38. Minute zogen die St.Gallerinnen auf 20:12 davon.

Beste Torschützin bei den Ostschweizerinnen war die knapp 18-jährige Malin Altherr aus Muolen mit sieben Treffern aus zehn Versuchen. Daria Betschart traf sechsmal. Es war das letzte Heimspiel der Brühlerinnen vor Weihnachten.

Donnerstag, 10. Dezember - 17:00 Uhr

St.Galler Wirte gehen auf die Strasse - nicht gegen die Coronaregeln, sondern für finanzielle Entschädigung

(pd/vre) Auf Initiative von Focacceria-Wirt Florian Reiser ruft Gastro Kanton St.Gallen Wirte, Hoteliers und ihre Teams zu einer Kundgebung am Freitag in St.Gallen auf. Besammlung ist um 15 Uhr auf dem Kornhausplatz am Bahnhof. Danach wollen die Wirte, ihre Angestellten, Lieferanten, Partner und Sympathisanten ausgerüstet mit Pfannen und Töpfen als Lärminstrumenten durch die Innenstadt ziehen.

Aufstuhlen in einem Restaurant: Die St.Galler Regierung will die Sperrstunde auf 22, der Bundesrat auf 19 Uhr vorverschieben. Bild: J.-C. Bott/Keystone

Die Kundgebung richtet sich gemäss einem Flyer ausdrücklich nicht gegen die Coronamassnahmen oder ihre Verschärfung durch Bund und Kanton. Wirte und Hoteliers setzen sich für eine finanzielle Unterstützung ihrer Branche ein. Die ständig neuen Rahmenbedingungen von Bund und Kanton machten es unmöglich, in irgendeiner Weise zu planen oder wirtschaftlich zu arbeiten. So stünden jetzt viele Betriebe vor dem Aus.

Für die Organisatoren der Kundgebung vom Freitag in St.Gallen sind die Coronaregeln und ihre Anpassungen innerhalb von vernünftigen Fristen an die jeweils aktuelle Lage nicht das Problem. Sie fordern aber, «dass die Entscheidungsträger endlich ihre volle Verantwortung übernehmen und für die Gastro-Branche rasch ein finanzielles Unterstützungspaket schnüren». Deutschland und Österreich machten vor, wie das gehe, heisst es im Flyer zur Kundgebung.

Donnerstag, 10. Dezember - 16:16 Uhr

Damit sich Fans stilecht verhüllen können: Hygienemasken mit Retro-Logo

(pd/vre) Um sicher durch die Coronapandemie zu kommen, wird das Tragen von Hygienemasken empfohlen und befohlen. Fans des FC St.Gallen können sich natürlich stilgerecht verhüllen - mit Hygienemasken in den Farben und mit dem Logo ihres Lieblingsclubs.

Die neuen Retro-Hygienemasken des FC St.Gallen. Bild: PD

Neu erhältlich sind jetzt Masken mit Retro-Logo. Das zweiteilige Set mit grün-weisser und schwarz-weisser Maske ist für 22 Franken im FCSG-Fanshop zu haben. Es ergänzt die FCSG-Stoffmaske mit Viroblock und die Maske Grüewiss.

Donnerstag, 10. Dezember - 15:22 Uhr

Einige Loipen in Stadt und Region St.Gallen sind bereits gespurt

(vre) Der Winter 2020/21 fängt nicht schnell und vor allem früh an. Seit Anfang Woche sind auf Stadtgebiet nicht nur die Skilifte an der Beckenhalde in St.Georgen und am Schlösslihang im Wolfganghof in Betrieb, bereits sind auch erste Loipen gespurt.

Am Donnerstagmittag auf der Loipe in Gais. Bild: Christina Ammann (10.12.2020)

Die Loipe und die Wanderloipe im Unteren Brand seien gespurt und befahrbar, bestätigt das Sportamt der Stadt St.Gallen auf Anfrage. Man hoffe jetzt auf weiteren Schneefall, so dass auch die Loipen auf Notkersegg, auf Peter und Paul, auf der Kinderfestwiese und auf der Kreuzbleiche präpariert werden können.

Gute Verhältnisse warten auf Langläuferinnen und Langläufer etwa auch in Gais: Die klassische und die Skating-Loipe vom Langlaufzentrum zum Sammelplatz sind gespurt. Die Höhenloipe ab Starkenmühle zum Hohen Hirschberg ist gemäss Loipenbericht gut bis fahrbar. Die Abfahrt zum Sammelplatz allerdings ist nur für «Geübte», da's im oberen Bereich kleine schneefreie Stellen gibt.

Donnerstag, 10. Dezember - 14:55 Uhr

Naturmuseum St.Gallen nach Corona-Wirrwarr zwischen Bund und Kanton im Schwebezustand: Bleiben Führungen möglich?

(vre) Für diesen Sonntag, 10.15 Uhr, hat das Naturmuseums St.Gallen eine Führung durch die Eichhörnchen-Ausstellung angekündigt. Aber kann dieser Anlass (und können alle anderen Museumsführungen) überhaupt noch stattfinden? So genau weiss das derzeit niemand. Das Naturmuseum jedenfalls behält die Führung im Programm.

Das scheine von den Behörden her im Moment möglich, wenn man sich an die Obergrenze von zehn Personen halte, sagt Museumsdirektor Toni Bürgin. Das wiederum sollte vom Publikumsandrang her kein Problem sein: Zu den beiden bisher letzten öffentlichen Führungen vom 18. Oktober und 15. November kamen sechs und fünf Personen.

Das Eichhörnchen ist eines der beliebtesten einheimischen Säugetiere. Bild: PD

Organisatorinnen und Organisatoren leben allerdings mit einer gewissen Unsicherheit. Dessen ist sich auch Toni Bürgin vom Naturmuseum bewusst: Es sei möglich, dass der Bundesrat ab Samstag solche Anlässe verbiete. Damit lebe man jetzt halt: «Kurzum, wir zeigen uns einmal mehr sehr flexibel und harren der Dinge, die da kommen werden», sagt Bürgin.

Falls der Bundesrat nicht interveniert, erzählt der Direktor des Naturmuseums am Sonntag, 10.15 Uhr, aus dem Leben des Eichhörnchens. Es gehört zu den beliebtesten einheimischen Säugetieren. Bürgin geht auf der Führung durch die Ausstellung über die putzigen Kletterer auch der Frage nach, wieso das so ist. Und wie das Leben eines Eichhörnchens eigentlich aussieht. Für die Teilnahme gilt der Museumseintritt.

Donnerstag, 10. Dezember - 14:45 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad fahren am Wochenende nicht ins Tessin

(pd/vre) Der FC St.Gallen-Staad kann auch am kommenden Sonntag nicht im Tessin auflaufen. Das Spiel gegen die Frauen des FC Lugano kann gemäss Mitteilung nicht an diesem Wochenende nachgeholt werden, weil dann die Herren des FC Lugano gegen den FC Zürich antreten. Das Spiel der Frauen wird daher aufs neue Jahr verlegt.

Donnerstag, 10. Dezember - 14:28 Uhr

Eine Strasse für Bauingenieur Louis Kürsteiner

Bauingenieur Louis Kürsteiner (1862-1922) wird in Winkeln eine Strasse gewidmet. Bild: PD

(sk/mha) Im Gebiet Altenwegen sind die meisten Strassen nach Pionieren und Unternehmern aus den Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der Technik benannt. So gibt es die Edison- oder die Teslastrasse. Dazu gesellt sich nun gemäss Mitteilung der Stadt die Kürsteinerstrasse. Sie verbindet die Piccardstrasse mit dem Weiler Altenwegen West.

Die Kürsteinerstrasse ist im Rahmen einer Neuüberbauung entstanden. Der Stadtrat hat sie nach dem Ingenieur Louis Kürsteiner benannt. Kürsteiner kam 1862 in Gais auf die Welt. Er war am Panamakanal beteiligt. In der Schweiz baute er Bahnlinien und Elektrizitätswerke, etwa das Kraftwerk Kubel. Seine Expertise im Wasserbau war weltweit gefragt. Von 1897 bis 1906 sass Kürsteiner im St.Galler Gemeinderat und wurde schliesslich eingebürgert. Er starb 1922 in Zürich.

Die neue Kürsteinerstrasse (dunkelrot) verbindet die Altenwegen- und die Piccardstrasse. Der Weiler Altenwegen liegt links und rechts der Geissbergstrasse unmittelbar neben der Autobahn. Plan: Stadt St.Gallen

Donnerstag, 10. Dezember - 12:09 Uhr

Scheibe bei Personenwagen eingeschlagen – drei Männer festgenommen

(stapo/chs) Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, konnte ein Mann beobachten, wie drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren, in der Stadt St.Gallen die Scheibe eines Personenwagens einschlugen und dann flüchteten. Zwei der drei flüchtigen Personen konnten durch eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen angehalten und arretiert werden. Die dritte Person konnte die Polizei später ausfindig machen.

Drei Männer wurden dabei beobachtet, wie sie die Scheiben dieses Autos einschlugen. Bild: Stapo

Wie die Stadtpolizei in ihrer Meldung festhält, wurden die Männer aufgrund des Fluchtversuchs wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt. Wegen der eingeschlagenen Scheibe wurde der Fall für weitere Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.

Donnerstag, 10. Dezember - 9.38 Uhr

Einbruch in Parterrewohnung

(kapo/jw) Im Lauf des Mittwochs wurde in St.Gallen in eine Parterrewohnung an der Schorenstrasse eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über die Sitzplatztüre ins Innere und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Franken, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Franken.

Donnerstag, 10. Dezember - 8:39 Uhr

452 neue positive Tests im Kanton St.Gallen, zehn neue Corona-Todesfälle

(chs) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons 452 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 20'865 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist nochmals um zehn auf insgesamt 336 angestiegen.

In St.Galler Spitälern sind aktuell 189 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. Davon liegen 32 auf Intensivstationen, 25 mit und sieben ohne künstliche Beatmung.

Mittwoch, 9. Dezember - 18:59 Uhr

Verschärfung der Anti-Corona-Vorschriften: Stadt St.Gallen informiert am Freitag über Auswirkungen auf Sportanlagen

(sk/vre) Die Entscheide der St.Galler Kantonsregierung bezüglich einer Verschärfung der Anti-Corona-Massnahmen haben vorläufig keinen Einfluss auf den Betrieb der Stadtsanktgaller Schul- und Sportanlagen (einschliesslich Hallenbäder, Saunas, Eissportanlage).

Kinder lernen Schlittschuhlaufen: Ändert sich für sie auf dem Eisfeld im Lerchenfeld mit den neuen Anti-Corona-Regeln des Bundes etwas? Die Stadt will am Freitag informieren.

Bild: Chris Iseli

Was künftig gelten wird, zeigt sich erst am Freitag, wenn der Bundesrat wieder an die Öffentlichkeit treten will. Bis dahin gelten nach Angaben des städtischen Sportamtes im Internet die am 9. November dieses Jahres kommunizierten Schutzvorschriften.

Weiter informieren will die Stadt bezüglich Nutzung von Schul- und Sportanlagen nach der Bekanntgabe der bundesrätlichen Entscheide. Informiert wird über deren Auswirkungen wiederum über den Internetauftritt des Sportamts der Stadt St.Gallen oder dessen Newsletter.

Mittwoch, 9. Dezember - 17:36 Uhr

Nach Verschärfung der Corona-Vorschriften: Theater und Sinfonieorchester stellen ab Samstag den Betrieb wieder ein

(pd/vre) Die St.Galler Regierung hat am Dienstagnachmittag ihre neuen Richtlinien im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgestellt. Sie unterscheiden sich mit Blick auf öffentliche Veranstaltungen nur minim von den vom Bundesrat in Aussicht gestellten neuen Einschränkungen. Der letzte Entscheid darüber wird am Freitag in Bern fallen. Die Leitung von Konzert und Theater St.Gallen geht davon aus, dass es ab Samstag nicht mehr möglich sein wird, Theater zu spielen und Konzerte zu veranstalten.

Das Sinfonieorchester St.Gallen will das Weihnachtskonzert und das Neujahrskonzert per Livestream öffentlich zugänglich machen. Bild: Michel Canonica

(19.5.2016)

In einer Mitteilung hält Konzert und Theater St.Gallen am Mittwochabend fest, wie es weitergeht: Die Premiere und die zweite Vorstellung des szenischen Konzerts «Die lächerliche Finsternis» von heute Mittwoch und morgen Donnerstag finden wie geplant unter den aktuell geltenden Schutzbestimmungen in der Lokremise statt. Ab Samstag wird das Theater nicht mehr auftreten können. Nach derzeitigem Kenntnisstand dauert der Unterbruch bis 20. Januar 2021.

Ebenfalls den neuen Anti-Corona-Schutzvorschriften fällt das öffentliche Konzertprogramm in der Tonhalle zum Opfer; auch hier dürfte die Zwangspause vom Samstag bis Ende Januar 2021 dauern. Das Sinfonieorchester ist gemäss Mitteilung bestrebt, das Weihnachtskonzert vom 20. Dezember und das Neujahrskonzert vom 1. Januar 2021 ohne Publikum zu spielen und an den vorgesehenen Konzertterminen per Livestream im Internet öffentlich zugänglich zu machen.

Mittwoch, 9. Dezember - 17:07 Uhr

Reaktionen der Parteien auf Coronamassnahmen der St.Galler Regierung: «Himmeltraurige Haltung» des fünftgrössten Kantons

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen ist «tief enttäuscht» über das Vorgehen der Kantonsregierung gegen die Coronapandemie. Sie handel zu spät und tue zu wenig im Kampf gegen das Coronavirus, schreibt die Partei in einer Mitteilung im Nachgang zur regierungsrätlichen Medienkonferenz vom Mittag.

Die SP hat den Eindruck, dass die St.Galler Regierung sich «mit den heutigen Null-Massnahmen» einmal mehr vor der Übernahme der Verantwortung drücke. Es scheine, dass der Kanton das Ziel verfolge, dass der Bund früher oder später die Verantwortung und damit auch die Kosten für die Pandemie übernehme, schreibt die kantonale SP: «Eine solche Haltung ist des fünftgrössten Kantons der Schweiz absolut nicht würdig, das ist himmeltraurig.»

Am Dienstagmittag hat die St.Galler Kantonsregierung zusammen mit ihren Fachleuten im Pfalzkeller über die aktuelle Lage und weitere Massnahmen gegen die Coronapandemie informiert. Bild: Gian Ehrenzeller/

Keystone (9.12.2020)

Die St.Galler Regierung hat heute eine Ausweitung der Sperrstunde, Quarantänepflicht und eine Reduktion der Anzahl Personen bei Treffen beschlossenen. Diese gingen wesentlich weniger weit als die Vorschläge des Bundesrates. Es sei daher fraglich, ob sie noch rechtzeitig wirkten, glaubt die SP. Es drohe ein weiterer Anstieg der Fallzahlen und vor allem ein Kollaps des Gesundheitssystems. Für die SP ist es von zentraler Bedeutung, dass diese Zahlen rasch gesenkt werden können; dafür seien kurzzeitig «einschneidende Massnahmen» nötig.

Mit entschlossenem Handeln bleibt nach Meinung der St.Galler SP auch der wirtschaftliche Schaden am kleinsten. Dabei ist es für die Partei «selbstverständlich, dass die betroffenen Betriebe für die Ausfälle entschädigt werden müssen». Die Gesellschaft müsse solidarisch durch die Krise gehen. Bis Anfang 2021 geimpft werden könne, «müssen wir noch durchhalten sowie einschneidende Massnahmen ertragen und finanzieren. Alles andere ist verantwortungslos», schreibt die SP.

Mittwoch, 9. Dezember - 16:45 Uhr

Reaktionen der Parteien auf Coronamassnahmen der St.Galler Regierung: FDP spricht von «Schuss in den Ofen»

(pd/vre) Die FDP des Kantons St.Gallen ist enttäuscht vom Vorgehen der Kantonsregierung bei der Verschärfung der Anti-Corona-Massnahmen. Sie schreibt diesbezüglich in einer Mitteilung von einem «Schuss in den Ofen». Nachdem die Regierung tagelang geschwiegen habe, wolle sie gemäss Medienorientierung vom Mittag nun doch den nächsten Zug des Bundesrates am Freitag abwarten. Massnahmen seien in Aussicht gestellt, aber nicht in Kraft gesetzt worden.

«Dieses Trödeln reduziert das Vertrauen in die Behörden einmal mehr», findet die FDP. Dies, nachdem auch schon der Bundesrat führungsschwach und inkohärent agiert habe. Gefragt seien nun einheitliche und einfache Regeln. Etwa, dass ab 21 Uhr niemand mehr auf der Strasse sei oder ein Restaurantverbot ab 19 oder 22 Uhr. Die FDP des Kantons St.Gallen regt zudem die Prüfung eines Lockdowns über Weihnachten und Neujahr an: Dann seien sowieso viele Betriebe geschlossen und die Menschen bei ihren Familien zu Hause.

Klar ist für die FDP, dass Fallzahlen und R-Wert zwingend sinken müssen. Anderseits gelte es aber auch, mit der Pandemie leben zu lernen, wird in der Mitteilung gemahnt. Die FDP ruft die Bevölkerung dazu auf Kontakte so weit als möglich zu beschränken. Jede und jeder müsse seinen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten. Täten dies alle, sei das viel wirksamer als alle stattlichen Massnahmen zusammen, schreibt die FDP: «Und es hat erst noch viel weniger gravierende wirtschaftliche Folgen.»

Mittwoch, 9. Dezember - 16:22 Uhr

Anna Stern kommt nicht nach St.Gallen: Lesung wegen der Coronapandemie abgesagt

Autorin Anna Stern wurde 2020 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Bild: PD/Florian Bachmann

(pd/vre) Eigentlich hätte morgen Donnerstag, 19 Uhr, Anna Stern auf Einladung des Literaturhauses Wyborada im Kunstmuseum St.Gallen lesen sollen. Hätte, weil die erste Lesung nach Verleihung des diesjährigen Schweizer Buchpreises nämlich abgesagt werden muss. Stern, die eigentlich Anna Bischofberger heisst, in Rorschach aufgewachsen ist und derzeit Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich studiert, hat den Preis für ihren ungewöhnlichen Roman «das alles hier, jetzt» erhalten.

Die Autorin wolle angesichts der aktuellen Coronasituation und der angesagten Verschärfung der Massnahmen für Veranstaltungen auf den Anlass in St.Gallen, der ihr einziger bis Weihnachten gewesen wäre, verzichten, sagt Anya Schutzbach vom Literaturhaus Wyborada auf Nachfrage. Man werde sich jetzt um einen neuen Termin mit der Autorin im Frühling 2021 bemühen. Sobald er feststehe, werde man ihn kommunizieren, verspricht Schutzbach.

Mittwoch, 9. Dezember - 14:28 Uhr

An dieser Stelle auf der Verzweigung Zürcher- und Ullmannstrasse in Bruggen sind am Dienstag zwei Autos zusammengestossen. Bild: Stadtpolizei SG

(8.12.2020)

Blechschaden auf der Zürcher Strasse in Bruggen

(stapo/vre) In Bruggen hat es am Dienstagnachmittag beim Zusammenstoss zweier Autos nur leichten Blechschaden gegeben. Zum Unfall kam es im Feierabendverkehr um 17.30 Uhr vor dem Haus Zürcher Strasse 215. Eine 33-Jährige war mit dem Auto auf der Ullmannstrasse unterwegs und wollte in die Zürcher Strasse in Richtung Stadt einbiegen. Bei diesem Manöver touchierte sie das Auto eines 43-Jährigen, der auf der Hauptstrasse stadtauswärts fuhr. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Mittwoch, 9. Dezember - 14:15 Uhr

Neuer Tankstellenshop in Gossau: Eröffnung mit Rabattaktionen

(pd/vre) Morgen Donnerstag eröffnet der Grossverteiler Spar in Gossau einen neuen Tankstellenshop mit Bistro. Der Laden mit einer Fläche von 120 Quadratmetern ist in die Avia-Tankstelle an der St.Gallerstrasse 97 integriert. Der «Spar express» soll nicht nur die Kundschaft der Tankstelle da sein, sondern mit seinem Sortiment auch Quartierbevölkerung, Passanten sowie andere motorisierte Kundschaft anlocken.

Der Eingang zum neuen Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse 97 in Gossau. Der Laden wird am Donnerstag eröffnet. Bild: PD/Silvia Manser

Mit der Eröffnung des neuen Tankstellenshops in Gossau intensiviert Spar gemäss Mitteilung vom Mittwoch die Kooperation mit Avia weiter. Der neue Laden in Gossau ist nämlich bereits der 16. mit diesem Partner. Der neue Shop wird von einem achtköpfigen Team unter Leitung von Roger Heiniger geführt.

Eröffnet wird von Donnerstag bis Sonntag mit einer Reihe von Aktionen. So gibt's am Donnerstag etwa 20 Prozent Rabatt auf dem ganzen Sortiment. Bis Sonntag kann man am Glücksrad weitere Rabatte erspielen. Einzelne Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert. Und an den Eröffnungstagen gibt's morgens bis 11 Uhr einen Kaffee mit Gipfeli für zwei Franken.

Mittwoch, 9. Dezember - 11:03 Uhr

9047 Studierende an der Universität St.Gallen – 175 mehr als im Vorjahr

(pd/nat) Im laufenden Herbstsemester sind an der Universität St.Gallen 9'047 Studierende immatrikuliert. Im Vorjahr waren es laut Medienmitteilung 8'872. Im Assessmentjahr studieren gesamthaft 1919 Personen, auf der Bachelor-Stufe sind es 3'033. Auf der Master-Stufe sind 3'443 Studierende eingeschrieben und auf Doktorats-Stufe total 617. Weitere 35 Studierende belegen zusätzliche Ausbildungen.

An der HSG sind 175 Studierende mehr als im Vorjahr immatrikuliert. Bild: Michel Canonica

Unter den Herkunftskantonen der Studierenden ist Zürich mit 1'293 Personen am stärksten vertreten. An zweiter Stelle liegt der Kanton St.Gallen mit 1'041 Studierenden, dahinter folgt der Thurgau mit 400 Personen. Aus Appenzell Ausserrhoden studieren 120 Personen an der HSG, aus Appenzell Innerrhoden 37.

Die grösste Gruppe unter den ausländischen Studierenden inklusive Gaststudierende kommt aus den deutschsprachigen Ländern: Deutschland (1'621 Personen), Österreich (278) und Liechtenstein (75). Grössere Gruppen von Studierenden kommen auch aus Italien (145), Frankreich (105), China (61), Spanien (27), Russland (25), den Niederlanden (15) und Singapur (14). Der Frauenanteil an der HSG beträgt derzeit 35,7 Prozent.

Mittwoch, 9. Dezember - 08:17 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 563 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 20'413 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 563 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 20'413 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg nochmals um neun auf insgesamt 326.

In St.Galler Spitälern sind 188 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. Davon liegen 32 auf Intensivstationen, 26 mit und sechs ohne künstliche Beatmung.

Die St.Galler Regierung informiert heute Nachmittag, 14 Uhr, über die aktuelle Lage im Kanton sowie allfällige neue Coronamassnahmen. «Tagblatt online» wird mit einem Liveticker vor Ort sein. Die Berichterstattung findet sich im Internet unter www.tagblatt.ch.