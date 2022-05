Dritter Sieg in Folge: Brühl bricht den Heimspielbann und ist erstmals aus der Abstiegszone heraus

Der Bann ist gebrochen: Mit dem 2:0-Sieg vom Samstag gegen YF Juventus haben die Fussballer der ersten Mannschaft des SC Brühl erstmals seit mehr als einem Jahr ein Heimspiel im Paul-Grüninger-Stadion gewonnen. Und gleichzeitig haben sie ihre Ausgangslage bei der «Mission Ligaerhalt» massgeblich verbessert: Die Kronen liegen erstmals mit zwei Punkten Vorsprung auf dem drittletzten Tabellenrang. Von den letzten Vier steigen die letzten zwei Teams der Schlussrunde der Promotion League ab.

Die Brühler waren am Samstag übers ganze Spiel gesehen die klar stärkere Mannschaft. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (21.5.2022)

Der Sieg der Brühler ist über die ganze Spielzeit gesehen sicher hochverdient, schreibt Henri Seitter in seinem Matchbericht. Bis es allerdings so weit war, waren einige Hürden zu überwinden. Trotz leichter Feldüberlegenheit der Kronen, besassen die Zürcher in Hälfte eins die klar besseren Torchancen. Sie scheiterten allerdings an der Torumrandung, an SCB-Torhüter Christian Leite und am eigenen Unvermögen im Abschluss.

Die Platzherren schienen in dieser Spielphase nervös und defensiv etwas anfällig, waren aber auch offensiv vorerst ziemlich harmlos. Ein ganz anderes Bild bot die zweite Hälfte: Bereits nach vier Minuten erzielten die Brühler das befreiende 1:0. Dario Stadler spielte in die Tiefe, der Zürcher Verteidiger sah nicht, dass Angelo Campos von hinten kam und traf diesen am Bein. Der Gefoulte schoss den daraufhin fälligen Penalty via Pfosten zum 1:0 ins Tor.

Die Freude der Brühler ist berechtigt: überzeugender Sieg, erster Heimsieg seit langem und Ausgangslage im Abstiegskampf verbessert. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (21.5.2022)

Das Erfolgserlebnis beflügelte die Brühler, sie wurden immer dominanter und von Minute zu Minute selbstbewusster. Vor allem Dario Stadler zeigte sich in ausgezeichneter Spiellaune. Er war auch beim 2:0 in der 71. Minute beteiligt, erkämpfte sich den Ball mit dem Kopf und passte zur Seite. André Neitzke verlängerte die hohe Flanke mit dem Kopf über den zu spät reagierenden Zürcher Hüter zum 2:0. Darauf hatte YF Juventus keine Antwort parat.

Erfreulich war aus Brühler Sicht vor allem die Steigerung im Laufe des Spiels. Bereits zum dritten Mal siegten sie in dieser Abstiegsrunde ohne Gegentor. Sie kamen in der Schlussphase kaum mehr in Schwierigkeiten und verteidigten souverän. Und zum ersten Mal seit dem 21. April 2021 siegten sie vor heimischem Publikum. Damit haben die Kronen drei Runden vor Schluss erstmals zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. (pd/vre)