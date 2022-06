Fragen zu Risikomanagement und Sondereinheit der Stadtpolizei: Stadtrat will diese Aufgaben nicht an die Kantonspolizei abgeben

Die St.Galler Stadtregierung will an einem eigenen Bedrohungs- und Risikomanagement sowie an einer eigenen Interventionseinheit festhalten. Sie will in beiden Bereichen keine Aufgaben an die Kantonspolizei abtreten. Das hält der Stadtrat in seiner Antworten auf zwei Interpellationen aus dem Stadtparlament fest. Einerseits brauche es ein Bedrohungs- und Risikomanagement für die Erfüllung sicherheitspolizeilicher Aufgaben. Zum anderen habe die Integration der Interventionseinheit der Stadt- in jene der Kantonspolizei Nachteile und sei erst noch teurer als die heutige Lösung.

Trainingseinsatz der Spezialeinheit Step der Stadtpolizei St.Gallen in einem Abbruchhaus an der Haldenstrasse. Bild: Michel Canonica (7.2.2018)

An den Interpellationen für eine engere Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Kantonspolizei sind – pikanterweise – zwei im Stadtparlament politisierende Angehörige der Kantonspolizei beteiligt. Magdalena Fässler (GLP) und Marcel Rotach (FDP) arbeiten bei der Kapo. Dritter im Bund der Interpellanten ist der Jungfreisinnige Konstantin Hälg. Eine gewisse politische Brisanz haben die Fragen der drei, weil die Stadt die Fusion von Kapo und Stapo vor einigen Jahren abgelehnt hat. Zwischen den Polizeikorps gibt es eine enge und gute Zusammenarbeit, immer wieder ist aber auch Konkurrenzdenken spürbar.

2018 haben Kantons- und Stadtpolizei je ein eigenes Bedrohungs- und Risikomanagement (BRM) aufgebaut. Inzwischen stehen diese beiden Einrichtungen in regelmässigem Kontakt, wie der Stadtrat in seinen Interpellationsantworten schreibt. Er wehrt sich darin auch gegen den in der Interpellation verwendeten Begriff «Milizsystem» für das BRM der Stadtpolizei. Davon könne keine Rede sein; dieses werde mit 190 bis 200 Stellenprozent professionell betrieben. Am eigenen BRM festhalten will der St.Galler Stadtrat, weil dieses fixer Bestandteil der sicherheitspolizeilichen Aufgaben der Stadtpolizei sei.

Bei Grosseinsätzen in der Stadt St.Gallen arbeiten Stadt- und Kantonspolizei oft regelmässig Hand in Hand. Bild: Raphael Rohner (2.9.2020)

Auch an der eigenen Sondereinheit «Spezielle taktische Einsätze der Polizei» (Step) der Stadtpolizei will die St.Galler Stadtregierung festhalten. Die Vorteile gegenüber der Auslagerung der Aufgabe an die Kantonspolizei würden überwiegen. Der städtischen Interventionseinheit gehören 22 Polizisten an, sieben davon sind ganz- oder zeitweise als Instruktoren tätig. Die anderen 15 Angehörigen der Sondereinheit leisten Dienst in den fünf Sektionen der Stadtpolizei und nehmen ihre Aufgabe als «Polizeigrenadiere» in Zusatzfunktion wahr. Ihre Einsatzfähigkeit wird mit 21 Ausbildungstagen pro Jahr sichergestellt.

Nebenbei erfährt man in der Interpellationsantwort, dass der Kanton St.Gallen 2021 der Stadt und den beiden Appenzell den Vorschlag unterbreitet hat, gemeinsam eine vollamtliche Interventionseinheit bei der Kantonspolizei St.Gallen zu betreiben. Auf 2022 hat der Kanton zudem die bisherige Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der Stadt gekündigt: Neu ist die städtische Sondereinheit auf Stadtgebiet nur noch für sicherheitspolizeiliche Einsätze zuständig, während die Interventionseinheit des Kantons hier neu die kriminalpolizeilichen Einsätze ausführt. (vre)