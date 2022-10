Olma: Gastkanton Graubünden kündigt Weltrekord-Capuns an

An der Olma 2022, die vom 13. bis 23. Oktober stattfindet, heisst der Gastkanton Graubünden. Wie der Kanton am Mittwoch mitteilt, möchte er erreichen, dass die diesjährige Messe in bester Erinnerung bleibt. Getreu dem Motto des Auftritts der Bündner «Aifach gspunna!» soll auch ein Weltrekordversuch dazu beitragen: die Produktion des längsten Capuns.

Am Tag des Gastkantons, der traditionellerweise am ersten Samstag der Messe stattfindet, wird den Besucherinnen und Besuchern am vormittäglichen Bündner Olma-Umzug eine Spezialität aus der Region offeriert: Capuns. Aber nicht etwa irgendwelche Stücke des Bündner Gaumenschmauses, sondern Portionen eines historischen Capuns. Zwar ist im Guinness-Buch der Rekorde kein Capuns-Weltrekord eingetragen. Ein inoffizieller existiert jedoch und ist im Kanton Graubünden bekannt. Der bisherige Rekord-Capuns wurde 2018 hergestellt und war 16,44 Meter lang. Der Olma-Capuns soll nun gemäss Mitteilung 17 Meter lang werden.

Produziert wird das traditionelle Gericht im Vorfeld in Jenaz in der Region Prättigau/Davos vom Produktionsteam der Graubünden Vivonda AG, die in der Gemeinde das Graubündenviva-Kompetenzzentrum betreibt. Nach seiner Fertigstellung wird der Capuns am Morgen des 15. Oktobers von einem Traktor abgeholt und in rund drei Stunden nach St.Gallen gefahren.

Die Weltrekorddelikatesse wird schliesslich am Umzug in St.Gallen präsentiert und es werden fortlaufend Portionen davon an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Für die Zubereitung des Capuns werden selbstverständlich regionale Zutaten aus Graubünden verwendet.

Bereits eine Woche vor der Olma, 5. bis 12. Oktober, wird es in den St.Galler Gastrobetrieben bündnerisch. Diverse von ihnen werden Spezialitäten aus dem grössten Kanton der Schweiz anbieten, wie etwa Capuns, Bündner Plättli, Bündner Bier sowie Wein aus Bündner Herrschaft. (SK/arc)