Spitex St.Gallen AG erhält neues Kapital – aber nur unter Auflagen

Die Spitex St.Gallen AG kann weitermachen: Die Stadt gewährt ihr einen einmaligen Beitrag in Höhe von drei Millionen Franken. Damit kann das Finanzloch, das in der Startphase und im ersten Geschäftsjahr der neuen Stadtspitex entstanden ist, gedeckt und der Betrieb weitergeführt werden. Der Entscheid für die Rekapitalisierung der maroden Spitex fiel am Dienstag im Stadtparlament sehr klar und nach einer über zwei Stunden dauernden, mit vielen kritischen Voten gespickten Debatte.

Am Dienstagnachmittag hat sich das St.Galler Stadtparlament über zwei Stunden lang mit der Zukunft der Spitex beschäftigt. Bild: Donato Caspari (22.3.2022)

Der Spitexkredit hatte im Vorfeld der Parlamentssitzung viele Diskussionen ausgelöst. Zum einen war ziemlich klar, dass die Übung mit der neuen Spitex nicht einfach würde abgebrochen werden können. Zum anderen wurde die Einsicht bei Stadtrat und Spitexspitze vermisst, dass bei der Gründung und dem Start der Spitex AG etliche grobe Fehler gemacht worden waren. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK), die Kommission Soziales und Sicherheit (KSSI), die Mitte/EVP-Fraktion und zwei Parlamentsmitglieder stellten daher Zusatzanträge zum Kredit, den der Stadtrat ohne jede Auflage gewähren wollte.

Im Parlament setzten sich am Dienstag die Zusatzanträge der GPK auf der ganzen Linie durch. Der Stadtrat kann der Spitex damit nach Ablauf der Referendumsfrist zwar die drei Millionen Franken überweisen, er muss aber bis Ende Jahr auch Auflagen erfüllen. So muss er bis Ende Oktober eine Eignerstrategie für die Spitex AG vorlegen und bis Ende Jahr einen Verwaltungsratssitz mit einer Vertreterin oder einem Vertreter der Stadt besetzen. Bis jetzt war die Stadt nicht im Verwaltungsrat vertreten.

Bei der Spitex St.Gallen AG geht's weiter: Die Stadt rekapitalisiert sie mit einem Betrag von drei Millionen Franken. Bild: Raphael Rohner (25.8.2021)

Zudem muss die Stadtregierung ein umfassendes Monitoring über den Geschäftsgang bei der Spitex AG einrichten und periodisch darüber der GPK Bericht erstatten. Am umstrittensten war die Auflage der GPK das Projekt zur Fusion der vier früheren Spitexvereine von der Initiierung bis und mit Übergabe an die Spitex AG von externen Fachleuten nochmals durchleuchten zu lassen. Auch dieser Antrag wurde aber gutgeheissen. In der Schlussabstimmung wurde das ganze Paket mit 51 Ja gegen nur vier Nein bei einer Enthaltung sehr deutlich verabschiedet. (vre)