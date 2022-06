Stadtrat zieht erste Bilanz über Ukraineflüchtlinge: Viel zusätzliche Arbeit für die Sozialen Dienste - Mehr Personal, mehr Geld, mehr Büros nötig

Den 77 Gemeinden des Kantons St.Gallen sind mit Stand am 7. Juni 3’381 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Unterbringung zugewiesen worden. Davon entfielen 405 Personen auf die Stadt St.Gallen; dazu kommen jene Flüchtlinge, die durch freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehung in die Stadt kommen. Aktuell halten sich in der Schweiz rund 55’000 ukrainische Kriegsflüchtlinge auf. Bis Herbst könnte ihre Zahl gemäss Annahmen des Bundes auf 80’000 bis 120’000 steigen. Diese Statistik ist der am Donnerstag verbreiteten Antwort des St.Galler Stadtrats auf eine Interpellation des grünen Stadtparlamentariers Andreas Hobi zu entnehmen.

Mitte März treffen 220 erschöpfte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Teufen ein. Darunter sind viele Kinder. Bild: Michel Canonica (10.3.2022)

Hobi hatte sich insbesondere danach erkundigt, ob die Flüchtlingswelle aus der Ukraine nicht drohe, die Sozialen Dienste der Stadt zu überfordern. Und tatsächlich: Die Stadt musste bei ihren Sozialen Diensten verschiedene Vorkehrungen treffen, damit die zusätzliche Arbeitslast durch die Flüchtlingswelle bewältigt werden konnte. Da die Umsetzung von Massnahmen eine gewisse Zeit beanspruche, habe es in den vergangenen Wochen teilweise auch «eine Priorisierung der Aufgabenerfüllung» gegeben, hält der Stadtrat fest.

Um die zusätzliche Arbeitslast bei den Sozialen Diensten bewältigen zu können, sind gemäss Stadtrat verschiedene organisatorische Massnahmen in Umsetzung. Die stark erhöhte Arbeitslast wird demnach mit Mehrarbeitszeit und Erhöhungen von Arbeitspensen, dem Einsatz von Springerorganisationen und befristeten Anstellungen abgebaut. Bisher haben die Sozialen Dienste acht Personen mit insgesamt 600 Stellenprozent zusätzlich, aber befristet angestellt. Weitere befristete Stellenaufstockungen sind gemäss Stadtrat eingeleitet.

Die Sozialen Dienste der Stadt St.Gallen stehen wegen der Ukrainekrise stark unter Druck. Unter anderem mussten an der Brühlgasse 1 Büros «freigeschaufelt» werden. Bild: Benjamin Manser (2.3.2015)

Trotz der Mehrarbeit will die Stadt möglichst keine zusätzlichen Büroräume anmieten. Der nötige zusätzliche Raum wird durch Improvisationen geschaffen: So sind etwa sechs nicht fallführende Angestellte der Sozialen Dienste in Büros einer anderen Dienstelle gezügelt, womit im Bürogebäude Brühlgasse 1/11 zusätzlich fünf Räume für Sozialberaterinnen und Sozialberater freigespielt werden konnten. Allerdings, so stellt der Stadtrat in der Interpellationsantwort fest, sei ein weiterer kurzfristiger räumlicher Ausbau an der Brühlgasse schwierig.

Was die Flüchtlingswelle durch den Ukrainekrieg die Stadt St.Gallen kosten wird, kann der Stadtrat noch nicht abschätzen. Dafür sei es noch zu früh, heisst es in den Antworten auf die Interpellation von Andreas Hobi. Noch kein Problem ist die Unterbringung der Flüchtlinge: Ende der vergangenen Woche befanden sich in St.Gallen 191 bei Gastfamilien, 139 in Wohnungen der Sozialen Dienste, 47 in den beiden Gruppenunterkünften der Stadt, 13 in privaten Gruppenunterkünften und zwei in eigenen Wohnungen. (vre)