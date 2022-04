Erweiterte Blaue Zone: Neuer Sektor 12 und Änderungen im Sektor 9

Im Mai treten Änderungen bei der Erweiterten Blauen Zone (EBZ) in Kraft. Es werden neue Gebiete in die EBZ integriert und Grenzanpassungen vorgenommen. Wie die Stadtpolizei mitteilt, wird der bestehende EBZ-Sektor 9 durch das Bruggwald-Quartier erweitert. Zudem werden der östliche Teil des Sektors 9 und das Wohngebiet Kesselhalden dem neuen EBZ-Sektor 12 zugeteilt.

Die Markierungen werden ab 3. Mai angepasst. Bild: Stadtpolizei SG

«Sowohl Anwohnerinnen und Anwohner, welche von Anpassungen in ihrem bestehenden EBZ-Sektor betroffen sind, als auch Anwohnende die sich neu in einem EBZ-Sektor befinden, wurden mit einem persönlichen Schreiben über die Änderungen und das weitere Vorgehen informiert», heisst es weiter in der Polizeimeldung. Die Markierungen werden, sofern es das Wetter zulässt, ab 3. Mai angepasst und wo nötig neu angebracht.

Das Parkieren in der EBZ erfordert von Montag bis Samstag zwischen 8 und 19 Uhr eine gültige Tageskarte oder das Stellen der Parkscheibe. Für unbeschränktes Parkieren in der EBZ ist eine Anwohner- oder Pendlerbewilligung nötig. Diese können online via ParkingPay (www.parkingpay.ch) oder am Schalter der Stadtpolizei St.Gallen bezogen werden. Tageskarten können zudem durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Sektoren-Flyer gelöst werden. (stapo/chs)