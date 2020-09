ST.GALLER STADT-TICKER: Thomas Schmidheiny wird Ehrensenator der HSG +++ TCS-Regionalgruppe mit Präsident ad interim +++ Konzertabend im Bahnhof Bruggen +++ Hechte werden umgesiedelt

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Freitag, 25. September - 10:30 Uhr

Thomas Schmidheiny wird Ehrensenator der Universität St. Gallen

Thomas Schmidheiny. Bild: Ralph Ribi

(wap) Zum Start des Herbstsemesters hat die HSG Thomas Schmidheiny zum Ehrensenator ernannt. Die Familie Schmidheiny sei die bedeutendste Förderin in ihrer Geschichte, schreibt die Universität am Freitag in einer Mitteilung. Die Lehrstühle für Economics und Law gingen auf das finanzielle Engagement von Schmidheinys Vater Max zurück und die Brüder Thomas sowie Stephan hätten dieses Erbe weitergeführt. Thomas Schmidheiny ist Präsident der Max Schmidheiny-Stiftung, der Law and Economics Foundation St.Gallen und Mitglied des Stiftungsrates der HSG-Stiftung. Der 75-Jährige ist ehemaliger Geschäftsführer des Zementherstellers Holcim und war bis 2018 Verwaltungsrat der Nachfolgefirma LafargeHolcim.

Mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wurde zudem Ann Lagley, Professorin für Strategic Management in Pluralistic Settings in Montréal. Ebenfalls ein Ehrendoktorat erhalten der Industrie- und Medienökonom Andrea Pratt von der Columbia University in New York sowie der Schweizer Clemens Sialm, der an der Universität Austin in Texas als Professor of Finance and Economics wirkt. Letzterer habe wesentlich zum Verständnis beigetragen, wie die Asset Allocation von Pensionsfonds auf sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen reagiere, so die HSG. Aufgrund der Pandemie fand keine Dies-Academicus-Feier statt.

Freitag, 25. September - 9:50 Uhr

Die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung muss das Präsidium ad interim besetzen

(pd/dar) Wechsel an der Spitze der TCS-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden: Am 5. September wurde Marcel Aebischer zum neuen Präsidenten der TCS-Sektion gewählt. Er wird somit Nachfolger des langjährigen Sektionspräsidenten Luigi R. Rossi.

Marcel Aebischer beim seinem Amtsantritt als Präsident der TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung 2014: Jetzt tritt er ab. Bild: Urs Jaudas (17. März 2014)

Die Wahl hat Konsequenzen für die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung, deren Präsident Marcel Aebischer war: Er ist per sofort von seinem Amt zurückgetreten. Seine Nachfolge als Präsident übernimmt interimistisch bis zur nächsten Hauptversammlung der St.Galler Oskar Seger. Der FDP-Stadtparlamentarier sitzt bereits im Vorstand d, bisheriges Vorstandsmitglied. «Die Regionalgruppe St. Gallen und Umgebung ist überzeugt, mit ihm den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterführen zu können», schreibt die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung in einer Mitteilung.

Freitag, 25. September - 9:21 Uhr

Doppelkonzert im Bahnhof Bruggen: Zweimal Österreich am Samstag

(pd/sab) Erst «Good Wilson», dann «Mynth»: Die beiden österreichischen Bands spielen morgen Samstag im schnuckeligen Bahnhof Bruggen. Die Mitglieder des Quartetts Good Wilson lieben den selbsterfundenen «Sky Gaze», Dreampop zum in den Himmel starren. Laut Ankündigung führt ihre Musik die Zuhörer in Parallelwelten, verleitet zum Abdriften auf Trauminseln. Die vierköpfige Band Good Wilson gibt es erst seit 2019. Doch stecken dahinter erfahrene Musiker, die ihre Sporen schon in anderen Bands abverdient haben.

Mario und Giovanna Fartacek: Das Geschwisterduo ist auf der Bühne als Band mit dem Namen «Mynth» unterwegs. Bild: PD

Einer der vier, Mario Fartacek, spielt dann im Anschluss auch gleich bei der zweiten Band des Abends. Zusammen mit seiner Schwester Giovanna bildet er nämlich das Elektronik-Duo Mynth. Die beiden Salzburger überraschen laut dem Veranstalter mit einer betörenden, zurückhaltenden aber doch fordernden Mischung aus Trip-Hop und analogen Synthieklängen. Sphärischer Dreampop zwischen Melancholie, weicher Stimme und pochenden Beats.

Die beiden Konzerte finden im Bahnhof an der Stationstrasse 22 in St.Gallen-Bruggen St.Gallen statt. Türöffnung ist um 21 Uhr, Konzertbeginn um 21.30 Uhr. Als Eintritt wird eine Kollekte erhoben.

Donnerstag, 24. September - 19:00 Uhr

Buben- und Mannenweier leeren sich langsam: Der bissige Hecht vom Mannenweier soll umgesiedelt werden

(sab/vre) Diesen Winter muss der marode Grundablass des Bubenweiers saniert werden. Dafür wird dieser Weiher vollständig und der Mannenweier teilweise abgelassen. Baden ist im Letzteren seit Montag verboten. Und damit niemand in den halbleeren Weiher abstürzen kann, ist dieser weiträumig abgesperrt worden, wie in der Bildergalerie ersichtlich ist:

23 Bilder 23 Bilder Wegen Bauarbeiten ist der Mannenweier bis im Februar abgesperrt. Bild: Sandro Büchler (24.9.2020)

Etliche, die auf Drei Weieren das ganze Jahr über schwimmen, haben in den Sozialen Medien kritisch auf diese Situation reagiert. Kritik und Fragen gab's zudem im «Stadtmelder», der elektronischen Klagemauer der Stadtverwaltung. Und SP-Stadtparlamentarier Daniel Kehl reichte am Dienstag eine Einfache Anfrage ein, in der er anregt, dass während der Sanierung ersatzweise der Chrüzweier mit dem Familienbad für Schwimmerinnen und Schwimmer zugänglich gemacht werden könnte.

Die Verletzungen nach dem Hecht-Biss in den Fuss einer Schwimmerin im Mannenweier. Bild: PD/20 Minuten (29.7.2020)

Im «Stadtmelder» ist in Zusammenhang mit der Weiherleerung auch die Frage aufgekommen, ob das nicht die richtige Gelegenheit wäre, den Hecht umzusiedeln, der diesen Sommer eine Schwimmerin - wohl aus Versehen - in den Fuss gebissen hatte. Von der Stadt gab's bereits am Donnerstagmittag positiven Bescheid: Die im Mannenweiher eingefangenen Hechte können gemäss Rücksprache mit dem kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei tatsächlich umgesiedelt werden.

Auf dass sich Schwimmerinnen und Schwimmer ab nächstem Frühsommer wieder ohne flaues Gefühl in der Magengegend in den Mannenweier stürzen können... Zwischen Mitte und Ende Februar sollen sich der Buben- und Mannenweier nach Abschluss der Bauarbeiten wieder füllen. Und spätestens auf den Start der Badesaison im Mai 2021 hin wieder voll sein.

Donnerstag, 24. September - 18:30 Uhr

Rege Beteiligung an Abstimmungen und Wahlen: Mitmachen kann man bis Sonntagmittag - allerdings nicht mehr auf allen Kanälen

(vre) Die Prognose von Stephan Wenger scheint sich zu bewahrheiten: Der langjährige Sekretär des Stimmbüros der Stadt St.Gallen hatte Anfang Woche prophezeit, dass die Beteiligung an den Abstimmungen und Wahlen bei gegen 50 Prozent liegen könnte. Tatsächlich haben bis Donnerstag 19'363 Städterinnen und Städter von der Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe Gebrauch gemacht. Wenger schätzt jetzt, dass die Beteiligung bis Sonntagmittag auf 50 bis 54 Prozent steigen dürfte.

Abstimmungen und Wahlen 27. September 2020 Stimm- und Wahlbeteiligung Stadt St.Gallen - Stand: 24.9.2020 Datum Ausweise Summe Ausweise Prozent 7.9.2020 3'420 3'420 7,7 8.9.2020 2'084 5'504 12,4 9.9.2020 1'048 6'552 14,7 10.9.2020 719 7'271 16,3 11.9.2020 641 7'912 17,8 14.9.2020 972 8'884 20 15.9.2020 1'484 10'368 23,3 16.9.2020 855 11'223 25,2 17.9.2020 671 11'894 26,7 18.9.2020 723 12'617 28,4 21.9.2020 1'330 13'947 31,3 22.9.2020 2'322 16'269 36,6 23.9.2020 1'539 17'808 40 24.9.2020 1'555 19'363 43,5 25.9.2020 ? 26.9.2020 ? 27.9.2020 ?

Abstimmen kann man wie üblich bis am Sonntag, 12 Uhr. Je nach Zeitpunkt der Stimmabgabe stehen aber nicht mehr alle Kanäle für die Rücksendung der Stimm- und Wahlzettel zur Verfügung. Bis Freitagabend, letzter Postabgang, kann man das Couvert in jeden Briefkasten der Post werfen; es wird am Samstag dank A-Frankatur im Rathaus zugestellt. Alternativ ist es natürlich auch möglich, das Couvert direkt in den Briefkasten neben dem Eingang zum Rathaus am Bahnhofplatz zu werfen.

Der Briefkasten am Rathaus am Bahnhofplatz. Hier hinein kann man bis Sonntag, 12 Uhr, abstimmen. Bild: Luca Ghiselli (19.9.2018)

Ab Freitagnacht bis Sonntagmittag (letzte Leerung 12 Uhr) ist dieser direkte Einwurf in den Rathausbriefkasten der einzige Weg für die briefliche Stimmabgabe. Für jene, die ihre Stimme ganz traditionell direkt in die Urne legen wollen, besteht auch diese Möglichkeit: Am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, ist diese Art der Stimmabgabe im Foyer des Rathauses möglich.

Donnerstag, 24. September - 17:45 Uhr

Erster Anlass im Olma-Areal seit dem Lockdown: 1'800 Personen kamen ans zweite Bierprobier - Veranstalter sind zufrieden

(pd/vre) Am vergangenen Wochenende haben sich im St.Galler Olma-Areal zum zweiten Mal Bierfans aus der ganzen Ostschweiz zum «Bierprobier» getroffen. Trotz der coronabedingt speziellen Rahmenbedingungen kamen gemäss Mitteilung am Freitag und Samstag rund 1'800 Personen. Am Samstag war der Anlass mit 1'000 Besucherinnen und Besuchern sogar ausverkauft.

Fachsimpeln am Zapfhahn. Bild: Olma/Ausnahmezustand.ch

Am zweiten «Bierprobier» präsentierten 15 Schweizer Brauereien ihre Biere, standen aber auch Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort. Erstmals war auch ein Brauer aus der Westschweiz vertreten. Die Rückmeldungen aus dem Publikum wie der Aussteller seien überwiegend positiv, heisst es in der Bilanzmitteilung. Dass unter diesen Vorzeichen das Datum fürs dritte «Bierprobier» bereits feststeht, überrascht nicht: Es findet am 17. und 18. September 2021 statt.

15 verschiedene Brauereien präsentierten sich und ihre Biere am zweiten Bierfestival auf dem Olma-Areal. Bild: Olma/Ausnahmezustand.ch

Für die Olma-Messen ist die erfolgreiche Durchführung des «Bierprobier» ein kleiner Meilenstein: Es handelte sich dabei um den ersten öffentlichen Anlass auf dem St.Galler Messeareal seit Start des Lockdowns im März. Das Anti-Corona-Schutzkonzept der Olma sei erstmals auf die Probe gestellt worden. Und es habe sich bewährt, heisst es in der Mitteilung. Das sei ein positives Vorzeichen für die neue Messe- und Eventplattform «Pätch», die an den Wochenenden vom 9. bis 11. sowie vom 16. bis 18. Oktober erstmals stattfinden soll.

Details und Bilder zum zweiten «Bierprobier» gibt's im Internet.

Donnerstag, 24. September - 16:50 Uhr

43 neue Coronafälle seit Montag im Kanton St.Gallen: Der Trend zeigt weiter nach oben

(vre) Auch im St.Gallischen nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der ersten Wochenhälfte weiter zu. Von Montag bis Mittwochabend meldet der Kanton im Internet insgesamt 43 neue Fälle. Dazu kamen sechs Nachmeldungen für frühere Daten. Von März bis Mittwochabend verzeichnet der Kanton St.Gallen damit insgesamt 1'585 Coronafälle. Am Virus gestorben sind bisher im Kanton St.Gallen 41 Personen; diese Zahl ist erfreulicherweise seit Wochen stabil.

Die Quote positiver Tests liegt derzeit bei rund drei Prozent. Für Montag wurden 26 positive Coronatests gemeldet. Am Dienstag waren es 14 und am Mittwoch nur drei. Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren; insbesondere lässt sich aus ihnen noch nicht auf einen Rückgang bei der Zunahme der Fälle schliessen. So etwas würde sich erst in den nächsten Tagen zeigen - nicht zuletzt aufgrund allfälliger Nachmeldungen von Fällen für Dienstag und Mittwoch.

Coronastatistik Kanton SG Zahl der laborbestätigten Coronafälle. Stand: 23.9.2020, 24 Uhr Ort Fälle insgesamt Fälle letzte 14 Tage Kanton St.Gallen 1'585 211 Wahlkreise St.Gallen-Gossau 514 58 Rorschach 136 12 Rheintal 193 33 Werdenberg 78 3 Sarganserland 101 10 See-Gaster 180 16 Toggenburg 126 22 Wil 223 57

Derzeit sind im Kanton St.Gallen acht Personen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus hospitalisiert. Eine Person liegt ohne, drei Personen liegen mit Beatmung auf der Intensivstation. Am Donnerstagmittag waren 141 positiv getestete Personen im Contact Tracing und in Isolation; 692 Kontaktpersonen befanden sich vorsorglich in Quarantäne.

Gemessen an der Bevölkerungsdichte (Fälle pro tausend Einwohner) war der Wahlkreis Wil in den vergangenen 14 Tagen im Kanton St.Gallen mit 0,75 Fällen pro 1000 Personen am stärksten von der Coronapandemie betroffen. Am wenigsten stark zugeschlagen hat das Virus in dieser Zeit im Wahlkreis Werdenberg (0,08). Im hinteren Mittelfeld liegen Rorschach (0,28), das Sarganserland (0,24) und See-Gaster (0,24), im vorderen Mittelfeld St.Gallen-Gossau (0,47), Toggenburg (0,47) und Rheintal (0,45).

Donnerstag, 24. September - 15:45 Uhr

Sightseeing vor dem Europa-League-Duell: Spieler von AEK Athen flanieren durch die St.Galler Altstadt

(ghi) Der EU-Botschafter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, Petros Mavromichalis, ist nicht der einzige Grieche, der heute in der südlichen Altstadt gesichtet wurde. Heute, ab 20.30 Uhr, kämpft der FC St.Gallen im Kybunpark gegen den AEK Athen um das Weiterkommen in der Europa-League-Qualifikation.

Spieler des AEK Athen am Donnerstag vor der St.Galler Kathedrale. Bild: Facebook/Andrea Götte

(24.9.2020)

Vor dem Anpfiff liess es sich das Team der Griechen nicht nehmen, den St.Galler Stiftsbezirk zu besuchen. Die auffällig in ihre gelb-schwarzen Mannschaftsfarben gekleideten Griechen waren beim Stadtspaziergang kaum zu übersehen – entsprechend schnell verbreiteten sich Bilder der flanierenden Spitzenfussballer in den Sozialen Medien.

Donnerstag, 24. September - 15:38 Uhr

Arbeiten zugunsten der Natur im Breitfeld: Heuen und Weiher puten im Naturschutzgebiet

(pd/vre) Das Breitfeld ist nicht nur Teil eines Waffenplatzes und ein beliebtes Naherholungsgebiet, es ist auch ein Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung. Angesichts dessen, dass heute rund 70 Prozent der einheimischen Amphibien (dazu zählen etwa Frösche, Kröten, Molche und Salamander) vom Aussterben bedroht sind, ist der Erhalt solcher Gebiet für die Naturvielfalt wichtig. Im Breitfeld ist dafür auch der städtische Naturschutzverein mit Unterstützung des WWF aktiv.

Auch Naturschutzgebiete müssen jedes Jahr gemäht und geheut werden, damit sie nicht zuwachsen, verbuschen und verwalden. Bild: WWF/Fotostudio Bühler

Diesen Samstag wird in diesem Zusammenhang eines der verschiedenen Feuchtbiotope am Rand des Breitfelds gepflegt. Das Feuchtbiotop BF1 ist im intensiv genutzten Gebiet eine wichtige Rückzugsmöglichkeit für Tier- und Pflanzenarten. Damit es diese Funktion weiterhin erfüllen kann, muss es jeden Herbst gepflegt werden. Diesen Samstag werden Weiher geputzt, zudem wird geheut und der Verwaldung entgegengewirkt.

Beim WWF kann man sich für die Teilnahme an diesem Natureinsatz bis Freitag, 12 Uhr, anmelden, und zwar unter regiobuero@wwfost.ch oder unter Telefon 071'221'72'30. Gearbeitet wird am Samstag, 8.30 bis etwa 12 Uhr. Infos zum Naturschutzgebiet Breitfeld (BF1) gibt's online beim Naturschutzverein. Details zu Anlässen und Natureinsätzen des WWF finden sich ebenfalls im Internet.

Donnerstag, 24. September - 15:15 Uhr

Am Freitag wird in Herisau fürs Klima gestreikt

(pd/vre) Nach längerer Pause schliesst sich die Klimajugend in der Region St.Gallen morgen Freitag wieder einmal einem internationalen Klimastreik an. Treffpunkt dafür ist allerdings nicht wie üblich in der Stadt St.Gallen, sondern um 18 Uhr beim Obstmarkt in Herisau. Die Kundgebung schliesst die Aktionswoche «Rise up for Change» ab, die mit der Besetzung und der Räumung des Bundesplatzes in Bern dieser Tage hohe Wellen geworfen hat. Demonstriert wird in Herisau übrigens ausdrücklich «mit Maske».

Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Burggraben an einem Klimastreik von Anfang 2019 in St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser (18.1.2019)

Beim Klimastreik geht es unverändert um drei Ziele: Einmal soll die Schweizer Politik «die Klimakatastrophe» anerkennen, den nationalen Klimanotstand ausrufen und Gegenmassnahmen einleiten. Zweitens soll die Schweiz bis 2030 im Inland mit einer Bilanz beim Ausstoss von Treibhausgase von netto Null aufwarten. Drittens wird die sogenannte Klimagerechtigkeit gefordert, also dass Industriestaaten auch für die von ihnen in ärmeren Ländern verursachten Klimaschäden aufkommen.

Donnerstag, 24. September - 14:35 Uhr

Am Sonntag im Espenmoos: Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad spielen gegen YB-Frauen

(pd/vre) Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad spielen am kommenden Sonntag, ab 15.00 Uhr, im Stadion Espenmoos gegen die YB-Frauen. Die Bernerinnen stehen nach fünf Partien und sieben Zählern auf dem fünften Platz der Meisterschaftsrangliste, die FCSG-Frauen haben in fünf Begegnungen vier Zähler geholt.

Am kommenden Sonntag treten die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen die YB-Frauen an. Bild: Podo Gessner

Die YB-Frauen werden damit für die St.Gallerinnen sicher kein einfacher Gegner sein. Sportchefin Patricia Willi relativiert: «Wir sind trotz der Nati-Pause guten Mutes für das Heimspiel gegen YB, es ist ein Kontrahent auf Augenhöhe.» Im Kader der St.Galler Fussballerinen fehlt am Sonntag Larina Baumann. Sie hat sich in der ersten Septemberwoche im Training verletzt, nach der Operation am Kreuzband ist sie aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung.

Donnerstag, 24. September - 14:10 Uhr

Abend zum amerikanischen Traum im Kulturzentrum Palace: Familiengespräch zwischen Rorschach und New York

(pd/vre) Unter dem Titel «Die Suche nach dem amerikanischen Traum» präsentiert die Erfreuliche Uni im Palace am kommenden Dienstag, 20.15 Uhr, ein Familiengespräch. Vater Otmar Elsener und Sohn Roman erzählen über das Leben in den USA der 1950er-Jahre und heute. Illustriert wird der Talk mit Fotos aus sechs Jahrzehnten USA von Otmar und Roman. Zusammen mit Peter Niedermaier präsentiert Roman zwei neue Songs über das Leben in den USA und New York.

1955 zog der junge Rorschacher Otmar Elsener in die USA, absolvierte den Militärdienst in der US Army und liess sich an den Ufern in New Jersey gegenüber von New York City nieder. Mitte der 1960er-Jahre zog er mit Frau Susy und Sohn Marcel zurück in die Schweiz zurück, wo er als Stickereikaufmann für Jacob Rohner die Welt bereiste, aber auch als Gemeinderat in Rorschach tätig war.

Links Otmar Elsener in den 1950er-Jahren vor der Skyline von New York, rechts Sohn Roman heute vor der gleichen Skyline. Bilder: PD

Als Pensionär widmet sich Otmar dem Journalismus. Er schrieb zwei Bücher über Rorschach und die Region am See, in denen auch erstaunliche Bezüge der Ostschweiz zu den USA nicht fehlen. Sein zweiter Sohn Roman profitierte von der US-Vorlage seines Vaters und machte sich vierzig Jahre nach Otmar auf nach New York. Von dort berichtet er unter anderem seit über zwanzig Jahren für die Nachrichtenagentur SDA sowie die «NZZ am Sonntag». Zudem tritt er als Singer/Songwriter auf.

Im Gespräch mit den beiden Elseners werden Unterschiede zwischen dem Amerika der «Golden Generation» und den heutigen USA ausgelotet. Wie war jenes «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» wirklich? Wie «great» war und ist Amerika? Wie gross ist die Kluft zwischen Republikanern und Demokraten? Was braucht es, damit der Graben überwunden werden kann? Ist der amerikanische Traum noch zu retten oder sind die USA auf dem absteigenden Ast?



Donnerstag, 24. September - 13:45 Uhr

EU-Botschafter für Schweiz und Liechtenstein besucht St.Gallen: Regierung empfängt Petros Mavromichalis

(SK/vre) Die Kantonsregierung hat heute Donnerstag den EU-Botschafter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, Petros Mavromichalis, in St.Gallen empfangen. Im Zentrum des Gesprächs standen gemäss Mitteilung die Coronapandemie sowie die wirtschaftlichen Beziehungen des Kantons zur EU. Vor dem Arbeitsgespräch im Regierungsgebäude besuchte Petros Mavromichalis die SFS Group in Heerbrugg. Im Anschluss ans gemeinsame Mittagessen besichtigt er die Stiftsbibliothek.

Coronakonformes Gruppenbild auf dem Klosterplatz mit (von links) Regierungspräsident Bruno Damann, EU-Botschafter Petros Mavromichalis und Regierungsrat Marc Mächler. Bild: Kanton St.Gallen (24.9.2020)

Regierungspräsident Bruno Damann sowie die Regierungsräte Fredy Fässler, Marc Mächler und Beat Tinner nahmen am Empfang für den EU-Botschafter teil. Petros Mavromichalis hat dieses Amt erst Anfang September übernommen, zuvor leitete er das Zentrum für Informationsgewinnung und -analyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Botschafter Mavromichalis habe sich bei seinem Besuch besonders für die wirtschaftlichen, institutionellen und gesellschaftlichen Beziehungen des Kantons St.Gallen mit der EU und den Umgang des Kantons mit der Coronakrise interessiert, heisst es in der Mitteilung. Die Vertreter der Regierung thematisierten unter anderem die Situation der geschlossenen Grenzen im Bodenseeraum sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit St.Gallens mit den EU-Staaten Deutschland und Österreich sowie dem Fürstentum Liechtenstein.

Donnerstag, 24. September - 12:15 Uhr

KV-Mensa bleibt erhalten: Migros zieht auf der Kreuzbleiche ein

(pd/vre) Am Kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrum (KBZ) St.Gallen am Rand der Kreuzbleiche wird weiterhin eine Mensa betrieben. Ab Januar 2021 übernimmt und führt die Migros Ostschweiz diesen Betrieb. Das hat das KBZ jetzt mitgeteilt. Seine Verantwortlichen haben seit längerem nach Lösungen für einen wirtschaftlicheren Betrieb der Einrichtung gesucht.

Das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum (KBZ) auf der St.Galler Kreuzbleiche. Bild: PD

Die lange Schliessung des Schulbetriebs im Frühling hat den Prozess beschleunigt, einen geeigneten externen Partner dafür zu finden. Was jetzt in Form der Migros Ostschweiz auch gelungen ist. Eine Schliessung der Mensa war gemäss Mitteilung für die KBZ-Führung keine Option. Zum einen mache ein gutes Verpflegungsangebot das KBZ attraktiv, zum anderen sei es auch darum gegangen, die Arbeitsplätze in der Mensa zu erhalten.

Ein Blick ins Innere der KBZ-Mensa. Sie ist im Erdgeschoss des Schulgebäudes am Rand der Kreuzbleiche untergebracht. Bild: PD

Die Auslagerung des Mensa-Betriebs sei gegenüber dem künftigen Partner an Bedingungen geknüpft worden. Diese Anforderungen würden von der Migros Ostschweiz vollumfänglich erfüllt, wird in der Mitteilung festgehalten. Die Mensa im Schulgebäude am Nordrand der Kreuzbleiche ist während den Öffnungszeiten des KBZ auch öffentlich zugänglich und damit für Externe seit Jahren eine gute Verpflegungsalternative.

Donnerstag, 24. September – 11:12 Uhr

Pascal Beer liest «Der wütendste Mann in der Stadt»

(pd/mha) Der Exil-Romanshorner Pascal Beer hat einen neuen Gedichtsband veröffentlicht. Morgen Freitag, 19 Uhr, stellt Beer in der Comedia das Buch mit dem Titel «Der wütendste Mann in der Stadt» vor.

Donnerstag, 24. September – 9:23 Uhr

Nächtlicher Polizeieinsatz: Zwei Schwarzarbeiter in Mörschwil festgenommen

(woo) Am Dienstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen einen Garagenbetrieb an der Rorschacherstrasse in Mörschwil kontrolliert. Dabei wurden ein 31-jähriger Bosnier und ein gleichaltriger Serbe festgenommen, teilt die Polizei mit. Sie verfügten über keine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und arbeiteten mutmasslich nachts. Ihr Arbeitgeber, ein 34-jähriger Bosnier, der im Kanton St.Gallen wohnt, wurde ebenfalls festgenommen.

Alle drei wurden der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zugeführt. Es werden strafrechtliche Massnahmen eingeleitet. Ausserdem prüft das Migrationsamt fremdenpolizeiliche Massnahmen, wie es weiter heisst.

Zur Kontrolle des Betriebs führten gemäss Mitteilung Ermittlungen wegen Verdachts auf Schwarzarbeit. Die Kantonspolizei wurde bei ihrem Einsatz von Zollmitarbeitenden sowie Spezialisten des Amtes für Wirtschaft und Arbeit unterstützt.

Mittwoch, 23. September - 18:34 Uhr

Mit Sirene und Megafon für die Klimapolitik sensibilisieren

Klimaaktion vor dem Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Viola Priss (23.9.2020)

(vre) Rund ein Dutzend Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten haben am späten Mittwochnachmittag vor dem Hauptbahnhof St.Gallen mit einer Aktion auf die Anliegen des Klimastreiks und die Notwendigkeit einer griffigen Klimapolitik aufmerksam gemacht. Der Klimawandel sei sonst tödlich, wurde dabei mit herumliegenden Klimaopfern suggeriert (und provoziert).

Mittwoch, 23. September - 18:15 Uhr

Neumodische Mobilität im St.Galler Stadtparlament: Jetzt stehen die E-Trottinetts schon in der Olma-Halle

(vre) Einigen sind sie ein Dorn im Auge. Andere - vor allem Jüngere, aber nicht nur sie - finden sie cool. Seit einigen Wochen stehen im St.Galler Stadtbild wieder E-Trottinetts. Wer eins braucht, nimmt es sich via App und stellt es nach der Fahrt wieder ab. Die Diskussion darüber, wie sinnvoll diese moderne Form der Mobilität ist, wird zwar im Vergleich zur Versuchsphase ruhiger geführt, ganz verstummt ist sie aber noch nicht.

Neumodische Mobilität am Dienstagabend im St.Galler Stadtparlament. Bild: Marcel Baur

In Anspielung auf diese Debatte hat der Grünliberale Marcel Baur am Mittwoch auf Facebook einen Schnappschuss gepostet, der ihm am Vorabend an der Sitzung des Stadtparlaments gelungen ist. Er zeigt einen E-Scooter, der zwischen den Reihen der Parlamentsmitglieder in der Olma-Halle 2.1 parkiert ist. Das Bild hat sofort eine kleine Diskussion ausgelöst über die neumodische Mobilität, in der sich Stefan Grob (CVP) als Trotti-Skeptiker und Eva Crottogini (SP) als Trotti-Fahrerin outen.

Mittwoch, 23. September - 17:10 Uhr

Video gegen Begrenzungsinitiative auf SVP-Homepage: Parteipräsident kann sich nicht erklären, wie es dorthin kam

(vre/jw) Wer dieser Tage den Internetauftritt der SVP Wittenbach, Häggenschwil und Muolen besucht, stösst auf Überraschendes. Nämlich nicht wie derzeit landauf, landab üblich auf Slogans für ein Ja zur Begrenzungsinitiative, über die am Wochenende abgestimmt wird. Vielmehr ist bei der Ortspartei das Nein-Video des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) aufgeschaltet.

Das Nein-Video «Herrliberg first - Büezer second!» nimmt die SVP-Argumente für die Begrenzungsinitiative aufs Korn. Für SVP-Mitglieder dürfte es sich um ziemlich scharfen Tobak handeln. Nicht zuletzt, weil dabei SVP-Übervater Christoph Blocher und andere nationale SVP-Grössen karikiert, teils auch lächerlich gemacht werden.

Die Homepage der SVP Wittenbach, Häggenschwil, Muolen mit dem Schwexit-Video des Gewerkschaftsbundes. Screenshot: PD

Wie das Nein-Video auf die Homepage der SVP Wittenbach, Häggenschwil und Muolen gekommen ist, kann sich Präsident Markus Brunner nicht erklären. Er vermutet, dass das aufgrund einer Panne bei der Übergabe des Internetauftritts von einem Webmaster zum nächsten möglich war. Im Augenblick kann die Ortspartei nichts gegen das Video unternehmen: Weil die Passwörter verloren gingen, hätten ihre Verantwortlichen keinen Zugriff auf die eigene Homepage.

Das Nein-Video zur Begrenzungsinitiative findet sich auch auf Youtube.

Mittwoch, 23. September - 16:33 Uhr

Konzert in der Kirche St.Maria Neudorf: Orgel trifft auf Kebap

In der Kirche Santa Maria im St.Galler Neudorf trifft am Samstag das Bläserquintett Kebap auf Organist Miklós Árpás. Bild: Hanspeter Schiess (23.12.2015)

(pd/vre) «Organ meets... Kebap»: Unter diesem Titel steht ein Konzert vom Samstag, 19.15 Uhr, in der Kirche St.Maria im St.Galler Neudorf. Bei näherem Hinschauen versteckt sich hinter dem Titel dann allerdings nicht ganz das, was man auf den ersten Blick erwarten könnte: Kebap ist nämlich in diesem Fall kein Fastfood, sondern ein junges Bläserquintett mit Klarinette, Flöte, Fagott, Oboe und Horn. An der Orgel sitzt am Samstagabend Miklós Árpás.

Der Eintritt zum Konzert ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt.

Mittwoch, 23. September - 15:25 Uhr

Die griechischen Fans sind schon in St.Gallen: Angereist, obwohl für den Match vom Donnerstag Publikum nicht zugelassen ist

(cbr) Am Donnerstag spielt der FC St.Gallen in der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League gegen AEK Athen. Zwar sind keine Zuschauerinnen und Zuschauer für die Partie zugelassen – doch an Support für die Gäste fehlte es schon am Mittwochmittag in der St.Galler Altstadt nicht, wie ein Kurzvideo beweist:

Sie kommen aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich, die Anhänger des griechischen Spitzenklubs AEK Athen. Und auch wenn sie wissen, dass kein Publikum in den Kybunpark darf, suchen sie die Nähe ihrer Mannschaft. In der südlichen Altstadt versammelte sich am Mittwochmittag ein bunter Haufen, alles Männer, die darauf warten, ihre Stars zu Gesicht zu bekommen.

Kaum auszudenken, was am Donnerstag, ab 20.30 Uhr, im St.Galler Fussballstadion los wäre, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spiel zugelassen wären. Doch die Uefa hat sich für diese Qualifikationspartien wegen des Coronavirus strikt dagegen entschieden.

Mittwoch, 23. September - 15:15 Uhr

St.Galler Bandraumfestival Disorder diesmal unter freiem Himmel

(pd/rbe) Am 25. und 26. September findet in der Stadt St.Gallen das Bandraumfestival Disorder statt. Ein «unkompliziertes Do-it-yourself-Festival, das von St.Galler Bands initiiert wurde, um das Interesse an Bandmusik zu wecken und die Vielfalt des St.Galler Musikschaffens aufzuzeigen», heisst es in einer Medienmitteilung. Ähnlich wie bei offenen Künstlerateliers sollen die Bands ihre sonst privaten Proberäume öffnen und vor Publikum spielen.

Weil Proberäume aber auch meist klein und fensterlos sind, ist das «Disorder» im Coronajahr in gewohnter Form nicht möglich. Viele Konzerte finden stattdessen unter freiem Himmel statt; insgesamt zehn Bands machen diesmal mit. Am Freitag gibt es zwei Konzerte im so genannten Atelier Urbanes Grün am St.Galler Güterbahnhof. Dort treten der Singer-Songwriter Lowray (20 Uhr) und der Liedermacher Simon Hotz (21 Uhr) auf.

Die Band Karluk macht auch am diesjährigen «Disorder» mit und lädt in ihren Proberaum in der St.Galler Reithalle. Bild: Ralph Ribi (24.9.2014)

Am Samstag startet das «Disorder» im Museum Point Jaune an der Linsebühlstrasse. Von 15 bis 18 Uhr spielen dort Café Deseado ihren patagonischen Tango. Weiter geht es vor dem Talhof: Um 16 Uhr spielen Di Üblichä Verdächtige ihren funky Hip-Hop mit schweizerdeutschem Rap. Danach wird es lauter mit Post-Rock von Locque (17.30 Uhr) und den jungen Punks von Vs the world (19 Uhr).

Nach Sonnenuntergang verlagert sich das Festival in die Bandräume in der Reithalle. Als erstes treten Karluk um 19.30 Uhr auf, danach ist der brachiale Sound von Drill zu hören (21.30 Uhr), ab 23.30 Uhr singt Kaufmann seinen Slacker-Pop, und als letzte Band ist um 00.30 Uhr In Love Your Mother zu hören.

Mittwoch, 23. September - 15:07 Uhr

Giuseppe Gracia liest in St.Gallen: Verschwörung im Vatikan

(pd/vre) Morgen Donnerstag, 19 Uhr, liest Giuseppe Gracia im Buch-Café Benedikt an der Bankgasse 12 in St.Gallen aus seinem neuen Roman «Der letzte Feind». Der Eintritt zum Anlass ist gratis mit freiwilliger Kollekte. Im Anschluss an die Lesung wird ein Apéro offeriert.

Giuseppe Gracia liest am Donnerstagabend in St.Gallen. Bild: PD

Giuseppe Gracia ist in der Stadt St.Gallen kein Unbekannter. Er ist hier aufgewachsen und hat hier auch 1995 sein erstes Buch, den Roman «Riss», veröffentlicht. Heute arbeitet er als Schriftsteller, Publizist und Medienberater, unter anderem fürs Bistum Chur. So publiziert er beispielsweise als fester Kolumnist beim «Blick» und Gastbeiträge unter anderem in der NZZ.

Im neuen Buch von Giuseppe Gracia geht es um ein Komplott im Vatikan. Ein neuer Papst plant das «Dritte Vatikanische Konzil»: eine Versammlung von über 3'000 Bischöfen und Kardinälen aus aller Welt, die geprägt ist von heftigen Richtungskämpfen. Im Vorfeld kommt es zu mysteriösen Todesfällen und schliesslich, während des Konzils, zu einem brutalen Anschlag...

Mittwoch, 23. September - 14:33 Uhr

Die Unfallstelle am Dienstagabend im Winkler Stich. Bild: Stadtpolizei SG (22.9.2020)

E-Bike streift E-Bike: Zwei Verletzte im Winkler Stich

(stapo/vre) Am Dienstagabend sind auf der Appenzeller Strasse zwischen Herisau und St.Gallen-Winkeln zwei E-Bikes zusammengestossen. Dabei wurde eine Velofahrerin und ein Velofahrer eher leicht verletzt, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilt. Beide mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wegen der Streifkollision kamen beide E-Bike-Fahrer zu Fall und verletzten sich. Eines der E-Bikes in der Wiese neben der Appenzeller Strasse. Bild: Stadtpolizei SG (22.9.2020)

Am Dienstag, kurz nach 20 Uhr, war ein 66-Jähriger mit dem E-Bike auf dem Fahrradweg neben der Appenzeller Strasse von Herisau in Richtung St.Gallen unterwegs. Dabei kam ihm eine 34-jährige Frau mit ihrem E-Bike entgegen. Als bisher ungeklärten Gründen streiften sich die beiden beim Kreuzen und kam zu Fall. An den beiden E-Bikes entstand geringer Sachschaden.

Mittwoch, 23. September - 12:00 Uhr

Theater St.Gallen leert am Samstag seinen Kostümfundus

(pd/vre) Der Kostümfundus des Theaters St.Gallen platzt aus allen Nähten, deshalb ist ein Räumungsverkauf angesagt. Er findet gemäss Mitteilung diesen Samstag, von 9 bis 15.30 Uhr, in der Olma-Halle 9.0 statt. Dabei gibt es Kleider, Röcke, Hosen, Jacken, Hüte und vieles mehr aus Inszenierungen der vergangenen Jahren zu Schnäppchenpreisen. Der Andrang zum Kostümverkauf des Theaters war in früheren Jahren gross. Es gilt: Wer zuerst kommt, erhält die besten Stücke.

Blick in den übervollen Kostümfundus des Theaters St.Gallen. Bild: PD

Die Palette der Kostüme, die zum Verkauf angeboten wird, ist nach Angaben des Theaters vielfältig: Sie reicht mittelalterlichen Gewändern über Renaissance-Roben bis zu Fantasie- und Tierkostümen. Es sei mit Sicherheit für jeden Geschmack und jede Preiskategorie etwas dabei. Die Maskenabteilung des Theaters wird zudem ausgewählte Perücken und Masken zum Verkauf anbieten. In der Verkaufshalle gilt Maskenpflicht. Zudem kann nur bar bezahlt werden.

Mittwoch, 23. September - 11:33 Uhr

Quartierverein St.Georgen sagt Preisjassen ab

(pd/vre) Auch der Veranstaltungskalender des Quartiervereins St.Georgen ist von der Coronakrise betroffen: Abgesagt wurde gemäss der neusten Ausgabe der «St.Geörgler Zytig» auch die neunte Auflage des grossen Preisjassens. Begründet wird dieser Schritt damit, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrheitlich über 65-jährig seien und dass es kaum möglich sei, ein zufriedenstellendes Schutzkonzept zu bieten. Jasserinnen und Jasser kämen sich zwangsläufig näher als anderthalb Meter und unterhielten sich schnell einmal etwas lauter. Zudem sei das Jassen mit Hygienemaske nicht wirklich lustvoll, heisst es in der «St.Geörgler Zytig».

Mittwoch, 23. September - 11:09 Uhr

Stadtparlamentarier wollen Bohrloch aus Dornröschenschlaf wecken: Zeitpunkt für eine Neubewertung gekommen

(vre) Oskar Seger (FDP) sowie Donat Kuratli und René Neuweiler (beide SVP) haben am Dienstag im St.Galler Stadtparlament ein Postulat zum Thema Geothermie eingereicht. Sie fordern mit dem Vorstoss eine Neubeurteilung der Möglichkeiten zur Nutzung des Bohrlochs im Sittertobel. Es sei an der Zeit für eine weitere Analyse, wie mit der Bohrung fürs gescheiterte Geothermie-Projekt im Interesse kommender Generationen weiter umgegangen werden solle, heisst es im Vorstoss.

Das grosse Ventil auf dem St.Galler Geothermie-Bohrloch. Die Equipe im Hintergrund nimmt Messungen für wissenschaftliche Zwecke vor. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

(29.8.2019)

Nachdem im November 2019 die Frist für den provisorisch konservierten Zustand der Tiefenbohrung eigentlich abgelaufen sei, stehe die Stadt jetzt in der Pflicht, der Bevölkerung mögliche Varianten und Vorgehensweisen mit der Tiefenbohrung offenzulegen, schreiben die Postulanten. Sie verlangen einen Bericht über Stand und Erkenntnisse der seit 2016 in diesem Zusammenhang getätigten Abklärungen. Weiter soll der Stadtrat auch über Alternativen für eine künftige Nutzung des Lochs berichten.

Der Tag, als es St.Gallen durchschüttelte: Vor fünf Jahren bebte wegen des Geothermie-Projekts die Erde Es waren dramatische Tage im Sittertobel: Nachdem am Vortag der Druck im Bohrloch des Geothermie-Projektes zeitweise stark angestiegen war, erschütterte am 20. Juli 2013 ein Erdstoss die Region St.Gallen. Es war der Anfang vom Ende des Pionierprojekts. Reto Voneschen

Mittwoch, 23. September - 10:42 Uhr

Schlechte Nachricht für die Bauwirtschaft: Betrieb der Deponie Tüfentobel muss wegen Rechtsstreit stark eingeschränkt werden

(sk/vre) Die Situation rund um die Deponie Tüfentobel, die von der Stadt St.Gallen bei Engelburg betrieben wird, bleibt verfahren. Damit zusätzlich Material deponiert werden kann, muss ein Grundeigentümer enteignet werden, dessen Entschädigungsforderungen für die Stadt zu hoch sind. Aufgrund des deswegen laufenden Rechtsverfahrens kann das Volumen der Deponie für die kommenden zwei bis drei Jahre nicht ausgedehnt werden.

Die Deponie Tüfentobel bei Engelburg: Wegen eines Rechtsstreits sind zusätzliche Kapazitäten an diesem Standort voraussichtlich für zwei bis drei Jahre blockiert. Bild: Urs Bucher (9.11.2017)

Damit droht der Region St.Gallen definitiv der Deponie-Notstand: Ab Januar 2021 müsse die Annahme von Deponiematerial - dazu zählt unter anderem Aushub von Baustellen - weiter eingeschränkt werden, teilt die Stadt am Mittwoch mit. Eine lokale Einschränkung auf St.Gallen und die Standortgemeinde Gaiserwald ist möglich. Zudem werden die Bedingungen für die Annahme von Material weiter verschärft. Die Planung für die Deponieerweiterung wird vorläufig sistiert.

Enteignung Am Anfang stand ein Versehen der Stadt (sk/vre) In der Deponie Tüfentobel werden verschiedene Typen nicht brennbarer Abfälle aus der Region abgelagert. 2003 stimmten das Stadtparlament und die Stimmberechtigten der Stadt dem Abschlussprojekt für die Deponie für 35,5 Millionen Franken zu. Im Kredit war die Entschädigung der Grundeigentümer nicht vorgesehen, weil ein Dienstbarkeitsvertrag mit unentgeltlichem Auffüllrecht von 1964 vorlag. Rund zehn Jahre später zeigte sich, dass dieser Vertrag die Fläche des Abschlussprojekts nicht voll abdeckt. Das Stadtparlament genehmigte 2017 nachträglich einen Kredit von 2,1 Millionen Franken für die Entschädigung der Grundeigentümer. Mit allen betroffenen Eigentümern ausser einem konnte sich die Stadt einigen. 2018 leitete die Stadt das Enteignungsverfahren gegen diesen einen Eigentümer ein, der sich aber mit Rechtsmitteln dagegen wehrt. Die Kantonsregierung schützte das Enteignungsbegehren der Stadt am 25. August diesen Jahres. Der Grundeigentümer hat nun auch gegen diesen Entscheid Beschwerde eingelegt. Damit geht der Fall ans kantonalen Verwaltungsgericht. Bis zu seinem Entscheid bleibt der Deponiebetrieb gemäss Mitteilung vom Mittwoch mit Sicherheit stark eingeschränkt.

Verhärtete Fronten: Die Deponie Tüfentobel bleibt blockiert Der Platz für Aushubmaterial in der Deponie Tüfentobel wird knapper. Ein Grundeigentümer stellt sich quer. Die Stadt hat aber einen Plan B. Christoph Renn DEPONIEPLANUNG: Steinachtobel: Natur soll Vortritt behalten Im Steinachtobel wird es tatsächlich keine Aushubdeponie geben. Eine Medienmitteilung der Staatskanzlei hat diese Woche einen Tagblatt-Bericht vom 20. April bestätigt. Die Planung für eine Grossdeponie, die den derzeitigen Standort Tüfentobel bei Engelburg hätte ablösen sollen, wurde eingestellt.

Mittwoch, 23. September - 10:14 Uhr

Kunstverein geht in die Kommunikationsoffensive: Plattform für regionales Kunstschaffen, Kampagne für Museumssanierung

(vre) Der Entscheid des Stadtrats, die Sanierung des Kunstmuseums nochmals um fünf Jahre zu verschieben, hat den Kunstverein St.Gallen offensichtlich aufgeschreckt. Er geht jetzt im Internet in die Offensive. So hat er neu eine eigene Website www.kunstverein.sg aufgeschaltet. Zum anderen ist die Website pro-kunstmuseum.sg zur gleichnamigen Aktion mit Argumenten für die rasche Sanierung des Museums online.

Das Kunstmuseum St.Gallen an der «Night of Light».

Bild: Nik Roth (22.6.2020)

Die neue Website des Kunstvereins ist als Plattform für die bildende Kunst in der Region angedacht. Sie soll das Kunstschaffen sichtbar machen, Künstlerinnen und Künstler ein Sprachrohr bieten und ihre Vernetzung untereinander fördern. Das gemäss Mitteilung für «die Ostschweiz einzigartige digitale Angebot» ergänzt bestehende Gefässe wie Werkdiskurse, Kunstgespräche, Vorträge oder Workshops.

7 Bilder 7 Bilder So stellt sich Andrés Salazar das sanierte Kunstmuseum vor. Durch den neuen Eingang sollen Museum und Stadtpark näher zueinander gerückt werden. Bilder: Kunstverein St.Gallen

Mit der Kampagne «Pro Kunstmuseum St.Gallen» will der Kunstverein das Erneuerungsprojekt fürs Kunstmuseums unterstützen. Ziel ist, dass die vom Stadtrat geplante Verschiebung des Projekts um weitere fünf Jahre vermieden und eine sofortige Fortsetzung der Planungsarbeiten erreicht werden kann. Auf der Website zur Kampagne figurieren Argumente für die rasche Sanierung, aber auch Visionen von Künstlerinnen und Künstlern dafür: