Theater passt kryptischen Slogan bei der Lokremise an

Der Schriftzug bei der Lokremise wird immer wieder angepasst und weist jeweils auf diverse Anlässe oder besondere Vorkommnisse – wie beispielsweise Karin Keller-Sutters Wahl zur Bundesrätin – hin.

So präsentierte sich der Schriftzug am Mittwochmorgen. Bild: Arcangelo Balsamo (6.9.2023)

In den vergangenen Tagen lautete der Slogan «Der Alte soll still sein», was zu Spekulationen auf Facebook führte. Im Raum stand die Frage, ob es sich womöglich um eine Botschaft des neuen geschäftsführenden Direktors des Theaters St.Gallen an seinen Vorgänger handelt (s. Ticker-Eintrag weiter unten).

Der Ticker-Eintrag am Mittwochmorgen blieb auch beim Theater nicht unbemerkt. Wie es in einer an die Redaktion adressierten E-Mail heisst, mussten die Verantwortlichen feststellen, dass sie es ganz unerwartet in den St.Galler Stadt-Ticker geschafft haben. Vielleicht gelte auch hier «bad publicity is better than no publicity», so das Theater. Dennoch wolle man auflösen, was es mit dem Slogan vor der Lokremise auf sich habe.

Es handle sich natürlich nicht um eine interne Abrechnung, sondern um ein Zitat aus «Das Fest», dem ersten Stück der bevorstehenden Schauspielsaison, teilt das Theater St.Gallen mit. Die Bühnenadaption von Thomas Vinterbergs gleichnamigem Dogma-Klassiker feiert am 14. September Premiere in der Lokremise. Es handelt sich um eine Familiengeschichte mit unerwartetem Ausgang.

Die Auflösung erfolgte im Verlaufe des Tages auch bereits vor Ort. Als Beweis lieferte das Theater ein Bild im Anhang des E-Mails mit. (arc)