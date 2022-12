Katalysatoren aus Autoverwertungsbetrieb gestohlen

Eine unbekannte Täterschaft ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einen Autoverwertungsbetrieb an der Oberschachenstrasse in St.Gallen eingeschlichen.

Die unbekannte Täterschaft flüchtete mit einem Deliktsgut im Wert von rund 2'000 Franken. Symbolbild: KAPO SG

Wie die Kantonspolizei in einem Communiqué mitteilt, die Täter respektive Täterinnen krochen unter einem Zaun durch und verschaffte sich so Zutritt auf das Gelände. Dort hob die Täterschaft mehrere Autos an und entfernte deren Katalysatoren. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, flüchtete Täterschaft in der Folge mit einem Deliktsgut im Wert von rund 2'000 Franken in unbekannte Richtung. Beim Vorfall entstand geringer Sachschaden.

Im selben Zeitraum kam es an der Goldacherstrasse in Tübach ebenfalls zu einem Einbruch; und zwar in eine Gärtnerei. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte diverse Räume sowie die darin befindlichen Behältnisse. Gemäss Kantonspolizei stahl sie dabei Bargeld und eine Geldkassette. Das Deliktsgut und der Sachschaden belaufen sich auf mehrere hundert Franken. (kapo/arc)