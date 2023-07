Kinok in St.Gallen zeigt zwei Filme in Erinnerung an Hans Ruedi Fricker

Für Hans Ruedi Fricker war Kunst ein Mittel, sich der Gesellschaft und der Realität zu nähern. Bild: PD

In Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Ausserrhoder Künstler Hans Ruedi Fricker zeigt das Kinok in St.Gallen am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr zwei kurze Dokumentarfilme. Im Rahmen ihrer Dissertation hat die Kunsthistorikerin Ute Christiane Hoefert den Film «After Dadaism, Fluxism, Mailism comes Tourism» realisiert. Sie besuchte Mail-Art-Künstlerinnen und Künstler in den USA und in Kanada, die mit Fricker im Austausch standen. Im Film ist Fricker in Zitaten, Dokumenten und den Erinnerungen präsent, die die Kunstschaffenden mit Hoefert teilten.

Hans Ruedi Fricker wanderte mehrmals im Jahr zum Murgsee, um dort zu fischen. Die unzähligen Steinbrocken im Tal inspirierten ihm zum Kunstprojekt «Steingarten Murgtal». Der Trogner Fotograf Hanspeter Schiess hat im Auftrag des Künstlers zahlreiche seiner Werkreihen fotografiert. Im September 2018 hat er Fricker auf einen zweitägigen Ausflug ins Murgtal mit der Filmkamera begleitet. Das Kinok zeigt den Rohschnitt dieses «Entwurfs für einen Film», wie Hanspeter Schiess ihn nennt. (pd/nis)