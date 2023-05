Achtung, Radar! Hier wird im Kanton in nächster Zeit geblitzt

Die Kantonspolizei St.Gallen macht jeweils am Freitag auf Social Media darauf aufmerksam, an welchen Standorten im Kanton semistationäre Radaranlagen aufgestellt werden. Damit möchte sie die Sicherheit im Strassenverkehr steigern. In nächster Zeit muss an folgenden Standorten damit gerechnet werden, dass man bei überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird:

Bad Ragaz, Autobahn A13

Gommiswald, Rickenstrasse

Grabs, Staatsstrasse

Kirchberg (Gähwil), Kirchbergerstrasse

Lütisburg (Lütisburg-Station), Toggenburgerstrasse

Mels, Autobahn A13

Mörschwil (Riedern/Fahrn), Rorschacherstrasse

Oberbüren (Niederwil), Autobahn A1

Rheineck, Appenzellerstrasse

St.Gallen, Autobahn A1

Weesen, Hauptstrasse

Die Kantonspolizei verweist darauf, dass die Aktualität der Angaben nicht garantiert ist. Denn es könne sein, dass einzelne Standorte zwischen den Publikationsdaten versetzt werden. Die Angaben sind somit ohne Gewähr. Ausserdem macht die Kantonspolizei darauf aufmerksam, dass Verkehrsteilnehmende immer und überall im Kanton damit rechnen müssen, geblitzt zu werden.

Was in der Liste der Kantonspolizei fehlt, sind die Standorte der semistationären Anlagen in der Stadt St.Gallen. Für diese ist die Stadtpolizei verantwortlich – ausgenommen Stadtautobahn. Im Gegensatz zur Kantonspolizei sieht die Stadtpolizei davon ab, die Standorte aktiv zu kommunizieren. Es existiert allerdings eine Liste mit den Standorten, wo die semistationäre Messungsanlagen jeweils positioniert werden. Die Liste kann online eingesehen werden.

Wo die Anlagen in der Stadt St.Gallen in den kommenden Wochen stehen, ist auf der Liste allerdings nicht aufgeführt. Auch die Stadtpolizei verweist darauf, dass Verkehrsteilnehmende immer und überall auf dem Stadtsanktgaller Strassennetz geblitzt werden können, wenn sie sich nicht an die angegebene Höchstgeschwindigkeit halten. (arc)