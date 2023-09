Weltfriedenstag in St.Gallen fordert Abschaffung von Atombomben

Im Aktionsprogramm des UNO-Weltfriedenstags heisst es: «Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, auf einzelstaatlicher sowie auf regionaler und internationaler Ebene Massnahmen zur Förderung einer Kultur des Friedens zu ergreifen.» Daran erinnerte an der St.Galler Feier, die am Wochenende auf Grüningerplatz stattfand, Karl Brunner. Der pensionierte Chemiker ist vielfältig aktiv in der Friedensförderung.

Am Wochenende fand in St.Gallen zum zehnten Mal eine Kundgebung anlässlich des Weltfriedenstags über die Bühne. Bild: zvg

Der Aktionstag, den etwa 20 Organisationen unterstützen, ging in St.Gallen heuer zum zehnten Mal über die Bühne. Eine Ansprache hielt auch Nationalrätin Claudia Friedli. Sie führte aus, inwiefern der Friede Grundlage für die Menschenrechte ist. Dabei nahm sie Bezug auf die Situation in der Ukraine und in Bergkarabach. Auch erinnerte sie an das Atomwaffenverbotsabkommen, das die Schweiz noch immer nicht unterzeichnet habe. «Herr Bundesrat Cassis, es ist an der Zeit, diesen Vertrag zu unterzeichnen!», so ihre Forderung.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident von Heiden, erinnerte an den ersten Friedensnobelpreisträger Henry Dunant, der in der Vorderländer Gemeinde Grundlegendes für das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konvention gleistet habe. Zudem habe Heiden den Abguss einer Glocke aus Nagasaki erhalten, die in Heiden jeweils am 9. August geläutet wird – im Gedenken an die in Nagasaki und Hiroshima durch Atomwaffen umgekommenen Menschen.

Das sei der Grund, warum Heiden der internationalen Organisation «Mayors for Peace» bereits früh beigetreten ist, wie hierzulande bisher 25 weitere Städte oder Gemeinden und über 8000 weltweit. Die «Mayors for Peace» mit Sekretariat in Japan setzten sich vielfältig für eine Kultur des Friedens und für die Abschaffung aller Atomwaffen ein. Diethelm wünschte sich, dass St.Gallen ebenfalls Mitglied werde.

Stadtparlamentarier Jeyakumar Thurairajah erzählte, wie er in der Schweiz wieder Frieden fand. Bild: zvg

Mit diesem Wunsch ist er nicht allein. Die St.Galler Stadtregierung wurde erst gerade in einem politischen Vorstoss angefragt, wie sie einem Beitritt gegenüberstehe, sehr zur Freude der Organisatoren des St.Galler UNO-Weltfriedenstags. Eingebracht hat die Anfrage der Stadtparlamentarier Jeyakumar Thurairajah (Grüne), der in seinem kurzen Votum erklärte, wie er in Sri Lanka den Frieden verloren habe. In der Schweiz hätte er nicht einfach Asyl gesucht. Er habe Frieden gesucht und auch gefunden. Er sei glücklich, dass seine Kinder in Frieden aufwachsen können.

Die Musik zwischen den Ansprachen kam von der «Padma Band» – indisch-europäische Rhythmen und Klänge, vorgetragen von Bettina Portmann, Sitar und Augustin Saleem, Tabla. Zum Abschluss zeigten die «Oriental Gypsies» unter Anleitung von Melani Hug Tanzeinlagen, bei welchen zuletzt auch Gäste und Passanten mitmachten. (pd/arc)