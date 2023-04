Neu wird auch auf dem Roten Platz gespielt

Rund 100 Künstlerinnen und Künstler aus fünf Kontinenten: Die zehnte Ausgabe des Strassenfestivals «Aufgetischt» verspricht erneut ein Spektakel zu werden. Vom 12. bis 14. Mai sind wieder Magier, Trapezkünstlerinnen, Clowns, Artistinnen und mehrere Musikgruppen zu Gast in der Stadt St.Gallen. Am Donnerstag hat das Organisationskomitee das diesjährige Programm bekanntgegeben.

Viel Volk am letztjährigen Strassenfestival Aufgetischt. Bild: PD

Zum zweiten Mal am Festival dabei ist der Australier Alakazam. Der Zirkusartist und Comedian schlüpft durch Tennisschläger, jongliert gleichzeitig mit einem Tennisball und einer Kettensäge und verspricht laut Ankündigung Lachen, bis das Gesicht schmerzt. Der US-Musiker «The Boss» Bruce Springsteen höchstpersönlich sagt über Alakazam, er sei der grösste Strassenkünstler, den er je gesehen habe. Mit Spannung erwartet werden dürfen auch die Auftritte des kanadischen Duos Nemesis, das Beatbox und Geige kombiniert, oder die interaktive Comedyshow von This Maag, der den Skizirkus humorvoll auf die Strasse bringt.

«Die Vorfreude ist riesig», wird Festivalleiter Christoph Sprecher in der Medienmitteilung zitiert. Nachdem das Programm vergangenes Jahr auf drei Tage ausgedehnt worden war und neu auch am Sonntag gespielt wurde, vergrössert das Strassenfestival nun seinen Radius. «Viel Spektakel ist angesagt, denn neu wird auch auf dem Roten Platz getanzt, gelacht und gestaunt.» In Partnerschaft mit der Raiffeisenbank St.Gallen solle unter der Leitidee «Aufgetischt bei Raiffeisen» in der roten Stadtlounge ein neuer Mikrokosmos entstehen.

Damit die Jubiläumsausgabe zu einem Erfolg werde, ruft der Organisationsverein die Besucherinnen und Besucher dazu auf, die Festivalarmbänder zu kaufen – im Vorverkauf oder vor Ort am Festivalwochenende. Die Armbänder seien eine wichtige Einnahmequelle und sicherten auch die Durchführung in den nächsten Jahren, so Sprecher. Nichtsdestotrotz hält der Festivalleiter seit der ersten Ausgabe am ursprünglichen Konzept fest: «Aufgetischt ist und bleibt für alle frei zugänglich und kostenlos.»

Noch braucht das Festival helfende Hände. Die rund 300 Helferinnen und Helfer, die für einen reibungslosen Anlass sorgten, sind gemäss Sprecher das Rückgrat des dreitägigen Festivals. Zwar haben sich bereits über 100 Personen beim OK-Team für einen Einsatz gemeldet, gesucht werden aber noch rund 200 weitere Helferinnen und Helfer. (pd/sab)