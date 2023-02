Ab Samstag sind die Badetage vorbei – zumindest vorläufig

Sonnenschein und Temperaturen über zehn Grad Celsius im Februar. In den vergangenen zwei Wochen herrschten in der Stadt St.Gallen Bedingungen wie im Frühling. An zahlreichen Orten in der Stadt blühen bereits Krokusse, Schneeglöckchen und Co. und der Leserbild-Eingang des «Tagblatts» wird beinahe täglich mit Bildern von Schmetterlingen gefüttert. Aber auch Bilder wie an Sommertagen erreichen die Redaktion bereits. So zum Beispiel dieses von unserem Abonnenten Klaus Stadler:

21. Februar 2023: Ein Badetag auf Drei Weieren. Leserbild: Klaus Stadler

Mit dem frühlingshaften Temperaturen ist es ab Samstag aber definitiv vorbei. Zumindest, wenn man den Expertinnen und Experten von Meteoschweiz Glauben schenken darf. Gemäss ihren Prognosen feiert der Winter am Wochenende ein Comeback. Und zwar richtig. Die Temperaturen erreichen am Samstag noch maximal fünf Grad Celsius. Und am Sonntag steigen die Temperaturen in der Stadt nicht einmal mehr über den Gefrierpunkt: Zwischen minus vier und null Grad sind angesagt. Und auch für Montag rechnen die Meteorologinnen und Meteorologen mit winterlichen Temperaturen, die den Plusbereich nicht erreichen. Die vorausgesagte Maximaltemperatur: Minus eins.

Wer die Winterkleidung aufgrund der letzten Wochen bereits im Schrank verstaut hat, sieht sich somit – vorausgesetzt die Meteorologinnen und Meteorologen liegen richtig – schon bald gezwungen, die warmen Kleider wieder hervorzuholen. Die Badetage sind nämlich bald vorüber – zumindest vorläufig. (arc)