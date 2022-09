Erste Frau im Pfarramt der St.Laurenzenkirche eingesetzt

Kathrin Bolt ist vor wenigen Tagen an einem festlichen Gottesdienst von Vizedekanin Pfarrerin Regula Hermann als neue Pfarrerin der reformierten Stadtkirche St.Laurenzen in ihr Amt eingesetzt worden. Bolt wurde vom Pfarrteam der Kirchgemeinde St.Gallen Centrum, bestehend aus Elisabeth Weber, Stefan Lippuner und Markus Unholz, gesegnet und vom neuen Präsidenten der Kirchenvorsteherschaft, Alex Xanthis, mit warmen Worten willkommen geheissen.

Kathrin Bolt spricht vom Abendmahltisch zur Gemeinde. Bild: PD

Bolt ist die erste Frau, die das Pfarramt an der St.Laurenzenkirche übernimmt. In ihrer Antrittspredigt zum Psalmvers «Lobt Gott, all ihr leuchtenden Sterne» richtete sie von der Kanzel aus den Blick auf die Sterne an der Decke der Kirche und sagte: : «Ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen als unsere Stadtkirche, um diesen Psalmvers zu sprechen. (…) Ich stehe jetzt – mit Ihnen zusammen – vor der Herausforderung: Wie können wir diesen Sternenglanz wirken lassen in unserer Sternenstadt? Über diesen Kirchenraum hinaus. So, dass Augen und Herzen glänzen. Dass Menschen, die hier ein- und ausgehen, angestrahlt werden von diesem Glanz – und weiterglänzen können. (…) Wenn ich anfange, über solche Fragen nachzudenken, spüre ich Lust und Energie. Und einen grossen Tatendrang.»

Danach fragte sie: «Worum geht es uns eigentlich? Woran orientieren wir uns? Was ist unser Fixpunkt? Woran erinnern uns die Sterne, die damals Sara und Abraham Mut zugesprochen haben?» In der Folge stieg Bolt mitten in ihrer Predigt überraschend von der Kanzel herab und erinnerte an den Stern von Bethlehem, der die Menschen zum Stall führte, wo Gott seinen Platz auf der Erde einnahm, «da, wo Mütter unter Schmerzen gebären und Väter überfordert sind. Da, wo neues Leben beginnt.»

Bolt zitierte zudem die Präsidentin des ökumenischen Rates der Kirchen: «Es geht um Christi Liebe. Sie ist radikal. Sie verbindet uns mit den vulnerabelsten Menschen in aller Welt! (…) Sie nimmt uns die Angst und macht uns frei, mutige Schritte zu tun.» Und weiter betonte sie: «Solange die Sterne am Himmel von St.Laurenzen leuchten, soll diese Liebe im Zentrum sein.» (pd/arc)