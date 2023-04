Facelifting für McDonald’s am Bohl: Ein Standort mit langer und teils wilder Geschichte

In der Filiale der US-Kette McDonald’s am Bohl wird seit einiger Zeit gebaut. Fürs bauliche Facelifting ist der Schnellimbiss jetzt bis Ende April geschlossen.

Wegen Umbauarbeiten in den kommenden Wochen geschlossen: Die McDonald's-Filiale am Bohl. Bild: Reto Voneschen

Die Bauarbeiten wecken Erinnerungen. Immerhin ist der Standort für die St.Galler Fastfood-Geschichte ein historischer. Hier begann im Spätherbst 1991 der Siegeszug des schnellen Essens auch in der Gallusstadt. Und ganz abgesehen davon, stand das Grundstück, auf dem sich heute der «Markt am Bohl» befindet, in den 1970er- und 1980er-Jahren zusammen mit dem alten Hotel Hecht im Zentrum eines veritablen Bauskandals.

Am heutigen Standort des McDonald’s befand sich ursprünglich ein zum Frauenkloster St.Katharinen gehörender Garten. Er wurde Anfang des 19. Jahrhunderts mit einem Zeughaus überbaut. Von 1857 bis 1971 stand an der Stelle des heutigen «Markt am Bohl» das alte St.Galler Stadttheater. 1968 zügelte das Theater in den Neubau im Stadtpark, drei Jahre später wurde das alte Theaterhaus am Bohl (der von 1866 bis 1968 auch Theater- oder Hechtplatz hiess) abgebrochen.

Im linken Bild: Der Bohl um 1830. Links ist das Zeughaus anstelle des heutigen McDonald's zu erkennen. Im rechten Bild: Das 1857 in Betrieb genommene Stadttheater am Bohl nach 1907. Hier stehen heute der «Markt am Bohl» mit dem McDonald's. Links das Hotel Hecht.



Bilder: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, Sammlung Reto Voneschen

Ein 1969 bewilligtes Kaufhausprojekt anstelle des Theaters kam nie zustande; dieser zu grosszügig dimensionierte Neubau hätte Teile des dahinter liegenden ehemaligen Klosters zerstört. Aus den ab 1974 entwickelten Nachfolgeprojekten wurde ebenfalls nichts. 1986 wurde endlich mit den Aushubarbeiten für einen Neubau gestartet; diese Arbeiten wurden aber rasch wieder eingestellt. Die Baugrube füllte sich mit Grundwasser und erhielt, nachdem ein Demonstrant darin einen nicht ganz freiwilligen Badeausflug unternommen hatte, den Spitznamen «Swimming Bohl».

1988 startete eine grosse Versicherungsgesellschaft auf dem Grundstück am Bohl die Arbeiten für ein weiteres Neubauprojekt. Der «Markt am Bohl» wurde 1991 fertiggestellt – und am 7. November 1991 eröffnete darin die älteste McDonald’s-Filiale der Stadt. Was nicht nur ein Meilenstein in der St.Galler Fastfood-Geschichte ist, sondern gleich auch Anlass für eine Kundgebung war. Rund 50 Personen protestierten gegen das US-Unternehmen und besetzten das Lokal kurzzeitig. Bei der polizeilichen Räumung ging – mehr Unfall als Absicht – eine grosse Scheibe zu Bruch.

Im linken Bild: Ein Bagger wühlt sich im Mai 1971 ins alte Stadttheater am Bohl. Es wurde abgebrochen, nachdem das Theater 1968 in den Stadtpark gezügelt war. Im rechten Bild: Der Standort des «Markt am Bohl» in den späten 1980er-Jahren. Die verlassene Baugrube von 1986 hat sich mit Wasser gefüllt und trägt den Spitznamen «Swimming Bohl».



Bilder: Ralph Hanselmann, Stadtarchiv OBG SG/Sammlung Künzler & Kühne.

Ab Mitte der 1990er-Jahre erlebte dann auch die Bratwurststadt St.Gallen einen eigentlichen Schnellimbiss-Boom. Nicht nur weitere Grössen der Branche versuchten, in der Ostschweiz Fuss zu fassen, auch kleinere Lokale mit Pizza-, Kebap- und Burger-Angeboten schossen wie Pilze nach einem milden Herbstregen aus dem Boden. Das war nicht selbstverständlich: Im Gegensatz zu anderen grösseren Schweizer Städten gehört St.Gallen nämlich zu den Spätzündern in Sachen Fastfood in der Schweiz.

In Zürich oder Basel liessen sich Fastfood-Ketten in den 1970er- und 1980er-Jahren mit Erfolg nieder. Nicht so in St.Gallen: Ein erster Versuch von Burger King, mit seinem Whopper in der Gallusstadt Fuss zu fassen, misslang. Das 1982 eröffnete Lokal im ehemaligen Restaurant Kränzlin am Schibenertor kam nie richtig auf Touren und wurde 1987 ziemlich sang- und klanglos geschlossen. St.Gallen, so hiess es damals in der Branche etwas resigniert, sei «ein ganz hartes Pflaster». Wer hier Erfolg habe, habe überall Erfolg.

Fastfood gab’s zwar in diesen Jahren immer, aber eben nur als Nischenprodukt. Einer der Pionierbetriebe existiert sogar immer noch und kann heuer sogar das 50-Jahr-Jubiläum feiern. Es ist der Imbisswagen «Chez Fritz» auf dem Blumenmarkt. Er wurde 1973 von Marktfahrer Fritz Läng in Betrieb genommen. Heute führt ihn Amet Fazli, der zusammen mit dem Gründer in jungen Jahren noch selber hinter dem Grill stand. Von Anfang an bot «Chez Fritz» neben Bratwurst, Cervelat und Schüblig vom Grill immer auch Burger, Pommes und Pizza an. Das Geschäft lief so erfolgreich, dass Fritz Läng sich 1983 vom Markt zurückziehen und sich auf den Schnellimbiss konzentrieren konnte. (vre)