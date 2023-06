Kulturfestival: Absage Ibibio Sound Machine, Adi Oasis ist Ersatz

Ibibio Sound Machine kommt am am 15. Juli nicht ans Kulturfestival St.Gallen. In die Bresche springt Adi Oasis. Das teilen die Organisatoren am Mittwoch mit.

Adi Oasis macht auf ihrer Europatournee Halt beim Kulturfestival St.Gallen. Bild: Kendall Bessent

Die französisch-karibische Sängerin und Produzentin aus Brooklyn spielt einen Tag davor am Montreux Jazz Festival und reist danach quer durch die Schweiz ans Kulturfestival. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Adi Oasis veröffentlichte kürzlich ihr Album «Lotus Glow». Das Kulturfestival schreibt: «Adi, eine schwarze weibliche Einwanderin, bringt ihre Wahrheiten in den politischen Themen des Albums zum Ausdruck.» Vor Adi Oasis legt am 15. Juli DJ Herr Wempe – bekannt von Soul Gallen – am Festival auf. (pd/gen)